9 películas y/o series que ver en Netflix si queres una lobotomía instantánea

1- Todo lo de Adam Sandler exceptuando (tal vez) Golpe Bajo ("The longest yard" en inglish)

Si tenes la suerte de no conocer este actor me alegra mucho por vos ya que debes ser cómo el niño burbuja, pero debes tener tus neuronas intactas a diferencia mía que jalé bencina en una fiesta.

Las películas de este chango son todas iguales y tal vez podes ver "Locos de ira" y cagarte de la risa.

Pd: por favor, por favor, si te amas un poco no veas "Sandy Wexler" si te agrada tener las retinas sin autoapuñalar con una cuchara.

2- Bright

Es la producción que más me decepcionó desde Tomorrowland. La idea era buena, el protagonista don Will Smith pareciera que nunca iba a sacar una mala película, ¡eureka! la pechó con ésta.

Tan rebuscada y verga la resolución… un error de concepto, poca creatividad en los despliegues de personajes, en fin, aburrido cómo los programas donde aparece Alejandro Sanz.

3- Puertas abiertas

En este spot tenemos una de “terror”... Si te parece aburrido Alejandro, no te quieras imaginar un fin de semana con programación del Canal 7 atado como en la Naranja Mecánica. No te cuento nada porque era más divertida esa analogía.

Póngaselo al abuelo para dormir.

4- Greys anatomy

¿Alguien puede decirme cómo ganó un Emmy? ¿Y que es un Emmy? Es lo peor que le pasó a la tv desde su propia invención. Veneno para los ojos y tramas repetitivos como los resultados del Bayern.

5- True memoirs of an etc

Trabaja el amigo de Adam Sandler que no se conformó con hacer la del Zoo… tenía que hacerse pasar por espía internacional, menos creíble que el amorío con la rubia de Hitch. Border, muy mal por usted y esos millones sucios que ganó.

6- La película de Death note

¡ahhhhhhhhh! Hdp. Es tan, pero tan mal que no me salen las palabras. No-la-ve-an.

7- The do-over

Es otra de Adam Sandler pero no pude evitarlo… ¡ni siquiera el trailer pude ver! Me dieron ganas de un sanguche de jamón y queso con merca en vez de mayonesa.

8- Between

Es la típica post apocalíptica… pero completamente vacía, no puedo creer que cobren esos tipos por esas ideas. Es como si repitiera un modelo cómo Rápido y Furioso.

9- Real Bob

Otro amigueti de Adam Sandler… me hace acordar a un equipo de Argentina que arruina a todos los que trae. Definitivamente no lo odiaba hasta ver el primer capítulo de su “vida” te digo que ni viéndolo tripeado y con un frasco al lado compadre.

¡Así que, en fin, ni siquiera se te ocurra buscar accidentalmente estas películas!

Escrito por Franco Salvini