8 ventajas indiscutibles de ser soltera

En lo personal, y seguro como muchos, soy de esas personas súper enamoradizas que cuando se sube al micro suele tener esos “amores de vista” o de las que creen que es hora de pensar en ponerse de novia, pero la verdad es que estoy más sola que testigo de Jehová para su cumpleaños, lo cual no significa que sea un ser incogible, al menos es lo que dice el señor que le está haciendo la vereda a mi vecina, pero sobre que nadie me pasa un sorbo de bola es cierto.

Al tener esta enorme “suerte”, he aprendido a saber sobrellevarla y a sacarle el máximo de provecho, sería algo así como “reír para no llorar” o ver el vaso mas lleno que vacío.

Es por eso que si vos amiga que te sentís sola, que por mas divina que seas no pegas una y para vos amiguito que por ser un buen pibe te ponen el cartel de “mentiroso chamullero” en la frente, he aquí algunas cosas que podes empezar a disfrutar hasta que te llegue la persona ideal.

1- El soltero no tiene que dar explicaciones de nada

Simple: Haces lo que se te da la gana, te invitan a la Arístides a tomar algo, ir a bailar a Chacras o más cerca, a la San Martín Sur y si te pinta vas y punto, no hay nadie que te esté rompiendo las bolas con que en donde estas, con quien, que esa noche iban a cenar con sus papas, ¡no! Nada de eso o el cumplir horarios, no tenes que andar a las corridas o andar explicando porque llegaste una hora tarde del trabajo o la facu, si al fin y al cabo seguramente eso te va a llevar a una pelea chota solo por no creerte que el micro se rompió a mitad de camino.

Ahora bien, si sos de esos como yo, que tiene una madre jodida, que la espera con la chancleta detrás de la puerta cuando llega sumamente tarde sin haber atendido el teléfono en todo el día, I know how you feel bro’.

2- El soltero no tiene que soportar a las “amiguitas o amiguitos” de nadie

Son un tema estos personajes, se creen que por conocer a tu novia o novio mucho antes que vos tienen el sumo derecho de andar tirándose encima de ellos o besarlos como un perro alzado y la verdad es que es una de la principales razones por las que son tan odiados, por creerse los dueños de sus amigos. Todo bien, pero si uno del grupo esta con alguien es obvio que las cosas van a cambiar, no es cosa de hacer competencia ¿no? A menos que sea el amor de tu vida, ahí sí, hacela mierda eeeeee.

Llaman o mandan mensajitos como “Te amo gordito” o “Nos vemos el finde” Y vos solo queres meterla/o en esas bolsitas Knorr que se ponen en el horno y comértela entera

El soltero

Eso a nosotros no nos pasa, no, nosotros podemos tener los amigos que se nos dé la gana y tratarlos como se nos cante el pito, lo malo sería ser el o la soltera del grupo y pasar vos a ser la “amiguita/o” asique ojo con eso pendejos.

3- Nada de ir a comprar ropa o tarde de súper clásico

Tengo entendido que muchos hombres prefieren apretarse las bolas con el cierre del pantalón que acompañar a sus señoras novias a comprarse ropa, y tener que soportar la famosa pregunta ¿Cómo me queda esto gordito? Es como que no saben que decir, si dicen sí, es obvio que cuando lleguen a casa la flaca se va a quejar porque le queda horrible y si le dicen no, las chicas se ofenden, es por eso que la mayoría de las veces o se duermen o se hacen los boludos, es simple, a ellos les gusta sin ropa y punto.

Y también se que a varias mujeres les jode ser suplantadas por un televisor en donde salen 11 tipos pateando una pelota, a menos que a las señoras les guste el futbol, pero en otro caso es así, tu novio no se pierde el clásico River – Boca ni loco. Y ahí estas vos, escuchándolo gritar como si los otros fueran a escucharlo, pero bueno, mejor no enfurecer a la bestia. Te la comes toda la tarde y si tenes suerte y su equipo gana seguro salen a festejar y si pierde, a bancarse la cara de culo.

El soltero

Las mujeres se van a comprar ropa con las amigas y ¡chau! Después a tomar algo por ahí para hablar sobre el finde, de la gente que conocieron y sobre los planes para la noche y los hombres, que mejor que nadie te rompa soberanamente las pelotas con que ves el partido con tus amigos y que después salga asadito con los chicos y quien dice si mas tarde a bailar.

El soltero es así, los amigos, el chamuyo y las salidas son lo primero.

4- El soltero duerme cómodo

He visto a mi hermana y a mi cuñado haciendo contorsionismo para entrar en el sillón o la cama y en verano cagarse de calor, porque el ventilador no es suficiente, ahora en invierno me la pone, duermen re bien, pero en fin, si no tenes una cama de dos plazas en posible que no duermas tan cómodo y ni hablar si esa noche comiste mucho y tenes la panza que te explota.

El soltero

¿Han escuchado el término “dormir como tortuga”? Bueno, es dormir boca abajo con piernas y brazos extendidos. La cama es toda tuya, te moves todo lo que se te cante, nadie te jode si roncas ni tenes que bancar ronquidos y te tiras los pedos que se te den la gana, ¡chau! ¡El paraíso! En verano el ventilador te da solo a vos y en invierno te la debo, para los que estamos solos, buenos son los gatos.

5- Nada de celos

Muchos sufren de celos, en lo personal, soy 50 y 50, pero hay algunos que se van por las ramas. Los celos son lindos pero los extremos cansan. El soltero no tiene que pasar por eso, si habla con más de uno o una nadie te dice nada, nadie te controla o te revisa el teléfono o el face para ver si te estás mandando alguna cagada.

Que si estas muy arreglada, que la falda es muy corta, que las chicas te miran mucho, que las bolas, a nosotros nos importa poco y nada si nos celan, no tenemos compromiso más que con la vida, salvo mi papá, a el no le gustan los escotes ni que ande mostrando mucho, pero de vez en cuando me hago la chota y me visto re perra. Mentira papu, te amo.

6- Nade de posibles engaños

Claramente el dicho dice “De la muerte y los cuernos nadie se salva” por lo que es muy probable que te la mandes o que te jodan como que puede que no, obvio, eso es relativo, la cosa es que para pasar malos ratos no estoy. El soltero no tiene esos disgustos ni tiene que pensar que los pueden estar cagando.

Nosotros tenemos chamuyos por acá y por allá y listo, que hagan sus vidas, somos criaturas libres que viven el día a día, la pasamos bien con quien nos gusta, sin compromisos no hay infidelidad.

7- ¿Me depilo o no?

Esto trata más sobre mujeres, es obvio que en pareja, espero que todas, se mantienen muy lindas en todos los sentidos. En las ocasiones especiales la depilación es algo que se tiene que realizar muy seguido, es más sexi y atractivo. Igual pasa con las piernas y las axilas, siempre depiladas y suaves.

La cosa es que es un trámite, por ahí estas re apurada, se te hizo tarde pero a la salida del trabajo, facultad, etc. Tu novio te va a ir a buscar y mejor prevenir momentos incómodos y para eso es necesario depilarse. Ni te cuento si te haces un cavado que encima de doloroso es caro, depende en donde te lo hagas, y si hablamos del mostacho, que también duele, después andas con la trompa pegajosa y roja por un rato. En cuanto a las cejas, eso lo hacemos todas, o al menos la gran mayoría, pero bueno, todo sea para ser más hermosas para nuestros hombres.

El soltero

Tres palabras: SOY – KING – KONG. Bueno, tampoco para tanto, pero digamos que si me paso una vez de no depilarme las piernas o a la doña (cachufla, pochola, como más les guste) no pasa nada, tipo que no le voy a ver la cara a Dios ni en dos días ni en un año, asique ni drama.

Las solteras nos bañamos y si es verano, depiladas para el short, la bikini y la musculosa y si es invierno, bueno, si no tenemos gatos, con algo tenemos que mantener la temperatura ¿o no? El caso es que nadie nos pone las quejas si nuestras piernas son idénticas a un cactus.

8- El soltero tiene más plata

No sé qué tan real es esto, pero cuando yo trabajaba me gastaba nada más que en mí, en los 14 de febrero la billetera la tenía intacta y si gastaba solo era en amigos o en familia.

En el caso de los hombres, ellos tienen para la entrada del boliche, para los tragos y si tienen para tirar les alcanza para invitar a tomar algo a la chica más linda de la noche.

Las mujeres nos mañoseamos con ropa, accesorios y helado, al menos yo, lo mejor de todo que es para nosotras sola, nada de compartir ¡eh!

Es un pensamiento medio egoísta, pero así es, como no tenemos en quien pensar, que mejor que mimarnos, la plata no te dice “te quiero” pero puede hacer que te digan que te quieren cogen fin, el soltero tiene más para sí mismo.

Supongo que hay muchas más ventajas, pero últimamente lo único que tengo en la mano son libros y como que los estoy mirando con cariñito y estar con la cabeza en otro lado me hace olvidar de lo sola que estoy pero es muy probable que esta noche me acuerde y llore hasta quedarme dormida, como ya les he contado antes.

Igual, como siempre todo es relativo, pero que yo hago estas cosas, es verdad, asique si quieren ser excelentes solteros, pronto sale mi libro en donde se pueden encontrar con mucho mas. En la tapa salgo en pijama comiendo galletitas mientras veo una película y el otro que también quiero sacar habla de cómo organizarse con los horarios y poder ver “Mujer asesina” y “No sabía que estaba embarazada” Uno nunca sabe cuando nos va a servir lo que pasan en ese canal.

Igual, de consuelo, por si no les alcanza para comprar mis libros les dejo esto de la mujer más hermosa del mundo: Marilyn Monroe.