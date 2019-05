50 cosas que le cagan la vida al mendocino

Mendoza, tierra del sol y del buen vino.

Mendoza, la de Los Andes infinito’.

Nuestra provincia es hermosa por donde se la mire. Sus calles, su tonada, su paisaje, su otoño que no es lo mismo. Pero como decía mi abuelita mientras me pedía que le cambiara la pelela en el hospital, “No todo en la vida es color de rosa”. Y como buen mendocino existen ciertas cosas que te cagan el día. O la vida. Y acá van algunas de ellas*.

Sanjuaninos.

La foto – choreo – multa del acceso Este a la altura de San Martín.

Los troles arcaicos que pesan MIL toneladas, van a 5km/h y pocos terminan su recorrido entero.

Las publicidades del 7 y el 9 con el volumen más alto.

Celso Jaque piloteando el mapa del delito.

Mamis y papis en doble fila a la salida de los coles en horario pico.

Aero Internet.

Ciclistas uno al lado del otro en plenas calles y/o rutas.

La mugre en las acequias.

La cascada privada de Vila.

Las repetidoras de radios made in BsAs que no dan pie con bola para coordinar el corte de las propagandas de allá con las de acá entonces te devuelven la transmisión a la mitad de una entrevistas y/o análisis y no entendés un sorongo.

La desinformación del fracking.

El tramo del acceso Este no tiene ni una sola luz.

Los limpiavidrios del nudo vial del acceso Este y costanera.

El nudo vial del acceso Este y costanera.

El que programó el algoritmo para que los semáforos del centro se manden cualquiera y no puedas enganchar 3 verdes seguidos.

Los sobreprecios de la Arístitdes.

El “embudo” que se forma en el Acceso Sur cuando se termina la triple vía.

El precio de las entradas a los boliches.

Los que usan la bicisenda de godoy cruz para correr o pasear el perro.

Los que pasen el perro en el parque sin correa.

Vivir al lado de la bodega del 900 en plena temporada de casamiento.

Las calles de Luján de Cuyo.

450$ para ver una película y comer pochoclos en Cinemark.

Las butacas que pagás por 115$ en el Village.

OSECAC.

Otros sanjuaninos.

Que un porteño te diga que hablás igual que un chileno.

El estado paupérrimo del 80% de Potrerillos.

Los reñacalotudos.

La renovación del carnet.

Los descuentos y promociones inentendibles del Carrefour.

Cuidacoches.

La Berizo en la fiesta de la cerveza.

Sobreprecios en Chacras.

El Mendolotudo.

La obra interminable de la calle Pedro Molina.

Luis Lobos.

Los timbreos macristas.

Los golpeteos Jeovhistas.

Los bolardos.

El Zonda.

El escaso contenido local de calidad en los canales de aire.

Las novelas turcas / brasileras en los canales de aire por el escaso contenido local de calidad.

El caretaje y la mendocinidad al palo.

Falsa creencia de poder saltar acequias y caer en el intento.

Saber que no va a volver La Gitana.

El arreglo y puesta a punto de luminarias en principales calles y/o avenidas y/o acceso en pleno horario pico contribuyendo al caos vehicular.

Anses.

*El ranking presentado solo se refiere a situaciones o sentimientos vividos personalmente entendiendo y sabiendo que en un espectro más amplio y federalmente hablando, este listado fácilmente llegaría a los 250 puntos, por lo cual los invito a dejar en los comentarios aquellas cosas que como mendocinos le cagan la vida. No vale nombrarme. Eeee.