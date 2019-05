5 señales que muestran que la mina que te gusta piensa en su ex

Acá no quiero bajonear a nadie ni cambiarle los planes a futuro, es solo algunas especulaciones que nada tienen que ver con mi enrosque personal.

Redes sociales

Lo primero que tenemos que saber es que si con quién tenés planes a futuro, todavía tiene esas fotos de perfil con el Claudio o el Rodolfo en Camboriú tituladas “Lo mejor que me pasó en la vida” o “Nunca te voy a olvidar”. Acá las razones por las cuales no las ha eliminado pueden ser en un 15% de pajera o un 85% que todavía cree en ese amor eterno y esperará que después de unos 5 años de casados y dos hijos de por medio, a confesarte que vuelve con él porque preparaba mejor el café con leche me quiero casar.

Música

Imaginemos esta situación: mirador del Challao, nadie te viene a robar al auto, vos estás con tu chica, los dos melosos y súper románticos cuando de repente ponés el estéreo y suena “La ventanita del amor se me cerró” y pum. Ella respira profundo, toma aire y al preguntarle qué le pasa larga el popular y archi conocido “NADA”. Ojo, no es que quiera hacerles la cabeza pero probablemente ese es el tema con el cual su primer y amado novio la desvirgó y paso a ser el momento más importante de su vida entera, logrando un amor infinito hacia él. Hay dos opciones, que ella se recupere y vuelva a los mimos con vos, o que se recupere y te pida que la lleves de vuelta a casa. A casa de su ex en donde volverá a revivir sus mejores momentos de la vida sin vos.

Recuerdos

Nada peor que salir con una mina y que no pare de hablar de su ex. Sus gustos, sus manías, sus malos actos y sus mohines que hicieron a la separación pero que a su vez ella no deje de pensarlo. Ni hablar si comienza a compararte con ese escracho innombrable. Y si de recordar se trata ojalá nunca les pase de llevarla al mismo lugar o cocinarle lo mismo, porque tarde o temprano volverá a recordarlo, amarlo y obviamente, odiarte a vos por alejarlo de tan bella (por más que le metió los cuernos y meo su cepillo de dientes) persona.

Intimidad

En el sexo no hay mucho que preocuparse.

Salvo que te llame por el nombre de su ex, pida que te pongas su ropa, te peines como él, intentes no hablar para recordar su voz y que le hagas lo mismo cuando fue su primera vez a los 17 años en la casa que nunca tuviste en El Salto.

El día a día

Pero ojo, tenemos formas y formas de darnos cuenta si realmente te utiliza para ser “con el que salió mientras estaban distanciados”, y una muy sencilla es si al momento de salir o compartir algún momento, el ex de la mina está al lado de nosotros, o en su casa o incluso en su cama.

Espero haberles abiertos los ojos porque como sabemos, no hay persona más chota que un hombre enamorado.

Y les dejo una frase: