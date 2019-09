5 preguntas que nunca hay que hacerle a una mujer

Hace un tiempo escribía: “como sacar de quicio a un hombre” y siguiendo esa línea de pensamiento. Se me ocurrió darles una mano y ahorrarles tiempo y discusiones, idas y venidas.

Hay ciertas cosas que NO hay que preguntarle a una mujer. Porque es así. Es la misma regla q cuando una dice: me faltan 5 minutos, y en realidad te falta media hora; o cuando te preguntan:

– ¿Te pasa algo?

– No, nada (mirando por la ventana y sin zapaterías del otro lado)

Es obvioooo que le pasa algo.

Así que como estoy buena les paso algunas preguntas que nunca hay que hacer y todos más felices.

La prima y en el numero 1. Y no solo va para los hombres va todos, porque, también te lo preguntan al llenar formularios y demás cosas.

¡¡Edad!!

¿Por qué no hay que preguntarla? ¡¡Por el simple hecho que nunca vas a saber la verdad!! A los 15 años nos hacíamos pasar por 18 para poder entrar al boliche, de chicas no veíamos la hora de tener 30 años; cuando llegas a los 30 haces como la “Fran Fain” y te quedas en 29… 29… 29… y así. No les podes creer.

¿Cuánto pesas?

¿¿¡¡Enserio!!?? ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a preguntar eso? No le decimos ni al medico el peso. Y no es válido preguntarlo cuando una pregunta: ¿me veo gorda? No preguntes NUNCA cuánto pesa… la respuesta a esa pregunta es SIEMPRE: no, mi amor no te ves gorda; y listo ahí queda la cosa, nada más…

¿Estás embarazada?

¡¡Por favor!!! Ante la duda: no preguntar. No puede ser, chicos, ¡sentido común! Capaz que se paso el inverno a chocolates y queda feo que te pregunten si estas embarazada. No se busquen problemas y siguiendo la misma línea de ideas: tampoco da preguntar ante algún desacuerdo o ante nada si esta “con la regla”.

Una de mis favoritas personales:

¿Y ese escote?

¿Qué? ¿Qué pasa con el escote? Nada de vergüenza… bien que cuando tienen un lindo auto lo andan mostrando. Bueno ¿para qué quieres un Porshe si lo vas a tener guardado?

¿Me llamaste?

Con los celulares súper inteligentes del tamaño de una tabla de planchar que hay, ya no pueden preguntar eso. ¡¡¡No les da la cara!!! Una tiene el número agendado y el rellamar con un solo botón. Lo peor es cuando dicen: ¿Estás segura que marcaste bien? No, no estoy segura; no sé capaz que marque mal en mi teléfono a disco. ¡VAMOSS!

Sé que hay muchas más pero no me acuerdo todas. Acá unas de yapa:

¿Te peinaste? Si, durante 2 horas nada mas…

¿Así vas a salir? No sé que me quieres decir con eso…

¿Estás segura que era yo? (sin palabras)

¿Con cuántos hombres estuviste antes de mi? (ni explicar por qué no se pregunta)

¿Pero vos que haces en todo el día? (si te diera una lista…)

¿Escuchaste ese ruido (con voz de miedo)? Donde quedo la valentía ¿no?