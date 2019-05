5 cosas que tenés que evitar postear en tu Facebook

Las redes sociales se crearon en un principio para conectarnos con personas que creíamos desaparecidas como el fernet Branca a $92, pero nuestro ego lo mutó a que el objetivo principal sea que la gente vea lo bien que lo pasamos y la excelente vida que llevamos, porque claro, si hacemos algo no es para nosotros sino para los demás.

Entonces fue así como, sin medir las consecuencias, comenzamos a publicar en nuestro muro un sinfin de pelotudeces que la mayoría de las veces nos hace quedar como unos pelotudos.

Y como siempre, Conep intenta hacerles la vida fácil, acá les traigo algunos consejos que deberían evitar.

5. Publicar que nuestro estado de ánimo es más bajo que la enana Noelia

¿Porqué a veces nos esmeramos para dar lástima? La cosa es sencilla, si te sentís mal llamá a un amigo, o mejor aún, deberías trabajar en la amistad verdadera para que no haga falta contar que estamos mal sino que nuestros amigos solos se den cuenta y nos den su apoyo. Pero no, es más fácil publicar alguna frase chota al estilo "Los tropezones no son caídas", o "La vida se hizo para que no sea fácil" o "Para que me invitan si ya saben como me voy a poner".

Media pila chicos, en serio, para lástima ya están los chotos del Gran Hermano 2015.

4. Auto megustearse un estado

Hay tres cosas que jamás voy a entender: 1) porqué no podemos tocarnos el hombre con la lengua, 2) porqué lo probaste si es obvio que si se puede y 3) porqué la gente se pone me gusta a sus propias cosas. Chicos, esto es como autochocarse los 5, posta, no da y quedamos como unos re pelotudos súper solos.

Esto va más a una acción que a un posteo, pero en fin, si vas a postear algo solo para ponerle me gusta vos, no lo haga. Porfa.

3. Fotos que nada tienen que ver con nada

El tener un celular con cámara no significa que debamos subir una foto de todo lo que estemos haciendo o por hacer sin importar el lugar ni el momento. No. En serio. No. Salvo que quieras tener un recuerdo del funeral de tu tía abuela, pero si ese fuera el caso, sacala y guardala para vos, no nos interesa verte despidiendo un fiambre.

2. Demostrar que todo el mundo hace las cosas mal menos vos

Nadie es perfecto, nadie. Salvo los vegetarianos o veganos, que por lo menos eso parece que quieren demostrar todo el tiempo publicando que somos mas malos que Skeletor por comer carne, o comer vegetales industrailizados, o comer huevo, o comer queso, o comer manteca, o comer embutidos, etc.

También pasa con las cuestiones políticas, para muchos su candidato o su referente político es mejor que un sifón de soda fría después de una noche de resaca.

Esto se aplica diversos temas como autos, música, ropa, actividades, etc. No pongo deporte porque es obvio que indiscutiblemente el mejor equipo deportivo de todo el mundo es River y si no sos de River tu vida es una mierda.

1. Ser sanjuanino

Nada. Eso.