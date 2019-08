40 Promesas políticas imposibles de cumplir

Mis padres, desde niño, me inculcaron valores rectos que debía seguir siempre sin importar la etapa de la vida en la que me encontrara. Siempre eran las mismas, siempre inamovibles. Pero tenían ideas muy liberales al respecto del comportamiento humano y sostenían que yo iba a ser lo que yo quisiera sin ellos oponerse a nada.

Entonces un día le dije a mi padre:

– Papá, el día de mañana voy a ser un señor de bien donde mi palabra valga más que mi propia vida. Voy a ser servicial y ayudaré al prójimo sin importar lo que me cueste. Mi bandera será la honestidad y mi espada la verdad. Protegeré al débil y enfrentaré al opresor.

Entonces mi padre (que no tenía el don del tacto) me respondió: – ¿Y de qué vas a vivir pelotudo?

No tuve respuestas a su pregunta en ese momento y lo primero que me salió fue:

– Y… no sé… ustedes me ayudaran creo…

Mi padre respondió:

-Siiii, jajaja, la pistola de Mahoma jajaja- y remató la frase con un – Mirame las medias.- Haciendo un gesto obsceno con las manos sobre su zona inguinal.

Al ver como se mofaba de mí, le respondí rápido y furioso:

– Bueno, si lo que te dije no es viable entonces seré garca, pija, mentiroso, hijo de puta, maldito, que me chupen un huevo los demás, ladrón, amigo de lo ajeno, cogedor de esposas de los amigos, manguero, drogón, rata, panzón, discriminador de pobres, choborra, malhechor, jeropa, amoral, narcotraficante, sabandija, no conocedor de lo ético, coimero y corrupto.

– Ah hijo, entonces serás un político. – Y mi padre prosiguió – Pero primero debes a aprender a prometer cosas que no vas a cumplir o que son imposibles de cumplir. Sino no te va a votar la gilada. Mirá, acá te dejo un listado de algunas promesas para que lo vayas viendo y armes tu propia lista de mentiras. Algunas ya las han usado otros, pero no calienta porque en este país de mamertos nadie se acuerda de nada.

Gracias papá – agradecí con lágrimas en los ojos tamaña muestra de afecto paterno. Y gracias a aquella charla comencé mi ascendente carrera política.

Ahora procedo a compartir con ustedes aquella reveladora lista…

Listado de Promesas políticas incumplibles para que te vote la gilada:

1. Que un diputado gane igual que una maestra.

2. Trabajaremos 6 horas diarias por 25 mil pesos o dólares o la divisa que uno elija.

3. Haremos que hayan más autos que vuelen y niños que choquen, por el cambio climático.

4. Todo será más parejo. De 5 municipales, 3 trabajaran y solo 2 mirarán.

5. Los empleados públicos no los atenderán con cara de orto.

6. Vamos a recuperar los terrenos apropiados en el Challao y los vamos a repartir entre los pobres.

7. Solucionaremos el problema cloacal, para eso están las acequias.

8. Haremos que los chilenos vengan a comprar ropa acá.

9. Bajaremos los sueldos de los diputados y senadores un 50%.

10. Haremos de Las Heras el departamento más seguro.

11. Reemplazaremos todos los billetes por monedas para que no te cojan en los kioscos con el vuelto.

12. Volveremos a abrir los puteros y los burdeles en Capital.

13. Sacaremos los peajes de las rutas de Rodríguez Saa.

14. Tenemos el mapa del delito posta y lo vamos a publicar.

15. Obligaremos a los que tienen perros a que levanten las cacas de sus mascotas.

16. Multaremos a los indeseables que hacen spoilers por internet.

17. En aquellas zonas del país donde haga frío pondremos más calor y viceversa.

18. Instituiremos 100 días hábiles laborales y el resto del año se rellenará con feriados y carnavales.

19. Volveremos al 1 a 1, un peso = un porrón.

20. Haremos curtiembre, galletas y jabón con los presos.

21. Fabricaremos un avión que desde Jujuy llegue a la estratósfera y aterrice en Japón en una hora.

22. Prohibiremos las piedras en San Juan.

23. Obligaremos a Mac Donalds a vender hamburguesas con carne de vaca real.

24. Al que venda fafa le cortaremos la mano como los turcos.

25. Los automovilistas le haremos multas a la Policía de Córdoba para vengarnos.

26. Nosotros no vamos a robar, vamos a ayudar.

27. Vamos a sacar absolutamente todos los impuestos, viviremos del sol.

28. Le prohibiremos la entrada a Arjona.

29. Vamos a traer gente de Scotland Yard y el FBI para capacitar a nuestra policía.

30. Le sacaremos la mancha de la B a River Plate.

31. Traeremos a jugadores alemanes rubios, ojos celestes y educados a Boca Juniors.

32. Le haremos bajar de peso a los gordos y subir de peso a los flacos.

33. Momificaremos a Mirtha Legrand para que sea más eterna aun.

34. Lograremos que a LaTorre no le guste solo la puntita sino toda.

35. Se le obsequiara semanalmente dos kilos de asado a cada hogar que diga que no lo puede pagar (No incluye vacío).

36. Haremos que te emociones con las caras de Sebastián Estevanes en sus novelas.

37. Pondremos WIFI gratis en la periferia del Carrizal y abajo del agua también.

38. Sacaremos el tirano “ítem aula”, así los maestros podrán dar clases desde la comodidad su casa.

39. Colocaremos un grifo en las Cataratas para que no se derroche agua.

40. Vamos a bajar el Aconcagua y a poner escalones para que la suba todo el mundo.

Sé que no es fácil, tengo muchísima competencia pero confío en poder representar estas ideas algún día en la legislatura. Para ello cuento con ustedes queridos lectores. Si me ven en alguna boleta no lo duden, como decía un colega mío hace algunos años “Votenme que no los voy a defraudar”.