¿Te vas a ir a vivir solo? Acá van algunos consejos importantes...

¿Te vas a ir a vivir solitE? Acá van algunos consejos para que tengas en cuenta...

1- Andate a vivir SOLO

Solo es uno, solo es solo, solo es vos y tu depto. Podes tener grandes amigos, pareja o familiares como hermanos y primos con los que te lleves de lujo, pero no hay nada como vivir un tiempo en soledad y dejar espacios para socializar con el resto de la gente. Es cuando uno más crece, madura y aprende. En soledad. Al principio ni siquiera recomiendo un perro.

2- Aprendé un mínimo de nutrición

Al principio te chupa un huevo que tu dieta sea en base a arroz, fideos, paty, panchos y galletas con picadillo, pero después de un par de meses el cuerpo te empieza a pasar factura. Es por ello que es importante que tengas una noción básica de una dieta relativamente balanceada, que aprendas a cocinar al menos tres comidas sanas y que mantengas una mínima línea de salud.

3- Tené siempre un champagne en la heladera

La gran puerta que se abre cuando uno vive solo es lisa y llanamente la posibilidad de culiar mucho más fácil y seguido. En sencillo… toda salida, si no es a tu depto, termina en tu depto, es por ello que beso va, chiste viene, caricia va, peli viene, sillón va, mano viene, las burbujas del champagne liberan tensiones y facilitan el camino del living a la cama.

4- Jamás te olvides de comprar forros

Podes olvidarte el punto anterior, podes no tener sillón, ni tele, ni comida, pero de lo que jamás de los jamases debes carecer es de una buena dotación de forros. De varios colores, sabores y texturas. No podes no tener forros, así que ponete las pilas y proveete tupidamente.

5- Inversiones necesarias que no son gastos

El hecho de vivir solo es hiper divertido, pero hay algunas cositas que te podes comprar que más que gastos son inversiones y que te van a ayudar a pasarla mucho mejor, como un video juego, un chulengo o churrasquerita (si no tenes), lavarropas, libros (a montones), wi fi, direct TV y un equipo de música. Si no te vas a aburrir y vas a terminar fumando faso todo el día.

6- Ojo con el faso

Es sabido que o vas a fumar o vas a tener todo el día a ese amigo fumón quemando caña en tu depto. Mi consejo es medio paternalista y cobani, pero intentá que no se te haga un vicio y que no dependas de la marimba para pasarla bien, para reírte o relajarte. Tratá de no tener la necesidad de fumar todos los días, hacerte un indoor o desesperarte porque no hay flores. Cualquier adicción es una poronga para la salud y el bolsillo. Si no lo sabes controlar, al cabo de dos años de fumata intensiva vas a ser un dibujo animado.

7- No desordenes

Para que el depto se vea medianamente higiénico, el secreto no está en limpiar todo el día como una Kelly, sino en no desordenar las cosas. Un poco de polvo no hace a lo feo de un lugar, pero el desorden, por más limpio y desinfectado que esté todo, hace que se vea asqueroso. Lo que usas, guardalo, lo que sacas, volvelo a su lugar, lo que desarmas, armalo, lo que desordenas, ordenalo, lo que usas, limpialo. Listo.

8- Colga la ropa apenas la saques del lavarropas

Apenas termines de lavar, sacá la ropa del aparato y colgala bien estirada en algún lugar, preferentemente a la sombra pero que le de viento. De esta manera te va a quedar todo casi planchado y cuando vayas a planchar se te va a hacer muchísimo más fácil dejar todo relativamente bien.

9- Perfumá el ambiente

Vivir genera olor, la ropa sucia genera olor, las zapatillas olor, la comida olor, el humano olor. Al momento de llevar a alguien a tu depto con ánimos de fornicar, el olor a museo ochentoso se la baja a cualquiera, así que mi consejo es que intentes tener desodorante e ambiente, sahumerios o cualquier porquería que tire por lo menos olor a telo.

10- Que no se te instalen

Que de vez en cuando un amigo se quiera quedar en tu depto para no llegar quemado a su casa, o porque se armó partuza y quedaron ahí esta todo bien, pero que no se le haga costumbre a nadie, que no se te instale en tu depto, principalmente por el punto 1. Vivir con alguien te limita en un montón de cosas. Por otro lado guarda con las parejas… una vez que dejó el cepillo de dientes en tu casa y algo de ropa liviana, estas hasta las manos. Si tu pareja se te instala un finde, luego se va a quedar un par de días más entre semana, luego casi una semana, te aseguro que al cabo de dos meses vas a estar viviendo en pareja… y quizás eso no era lo que vos querías al principio. Guarda con esto. Las llaves son tuyas… y no hay copias.

En fin queridos amigos, no hay nada negativo en vivir solo, así que antes de pensar en cambiar el auto, irse de viaje, comprarse una moto o quemárse guita en estupideces, inviertan en esta maravillosa aventura que jamás olvidarán.