Tips para ser terrible canchero

Me pasa todo el tiempo de andar por la calle o en el boliche, la gente me para y luego de firmar varios autógrafos en senos y frentes de bebés me pregunta ¿Cómo hacés para ser tan canchero Rat? Este finde me pasó unas 3 veces en la misma noche entonces decidí responder de una para que no sigan con la misma.

Cuando pensaba en una forma breve de definir el cancherismo, se me vino a la mente, ser canchero es “creérsela”. Hacé el siguiente ejercicio, enderézate un poco donde sea que estés leyendo, estirá el mentón, levantá la mirada y relajá. ¿Te sentís diferente? ¿Te sentís un poco más canchero? Bueno, no te la creas tanto, un canchero nunca estaría leyendo una nota sobre cómo ser un canchero, ni mucho menos haciéndole caso a un escritor anónimo.

Ya aprendiste la primer lección, ahora sigamos en el camino a la iluminación. Si querés ser canchero, tenés que empezar por relajar y dejar que la cuestión vaya fluyendo, si estás relajado y e mostrás fresco, nada puede malir sal. Un buen paso hacia el cancherismo, sería hacer de cuenta que nada te importa, o más aún, que no te importe un choto.

Es importante estar todo el tiempo haciendo cosas hiper cancheras, como esperarla apoyado en un poste, manejar con el brazo afuera, usar jeans gastados, las zapas desatadas y en los días soleados clavar unas buenas gafas.

No podés olvidarte de decir palabras de canchero (boludo, man, maquina) todo el tiempo mezcladas entre frases cotidianas. Por ejemplo “No sabes man, no entendía nada, boludo” o “¡Boludo, no sabes lo que me pasó, man!”. Con este importante y revelador dato, ya sonarás distinto y aumentarás el libido femenino con seguridad.

SI nos metemos más profundo en la forma de expresarse, es muy importante tener de memoria frases cancheras como “Que hacelga”, “Como baila”, “Que talca”. En otras versiones de cancherismo (más apropiado si sos de ciudad) se utiliza la terminación “anca” combinada con palabras cotidianas, como: “Cualca”o “tranca style”.

El canchero jamás tendría en su placard una camisa a rayas o zapatos. ¿Tenés una corbata en tu habitación? Quemala ya mismo. Un canchero usa los costados de la cabeza rapados y usa bigote o barba tupida.

Aunque sea destructivo para la salud, fumar aumenta puntos de cancherismo, y más si lo hacés con el brazo que tenés tatuado. Esta técnica funciona mucho mejor si sabés hacer los redondelitos con humo.

A la hora de la previa, un canchero jamás necesitará un destapador para la birra, es elemental aprender a hacerlo con el encendedor ó en su defecto, alguna llave. SI lo abrís con los dientes directamente las dejás tiritando de la calentura.

Cuando aprendas todo esto, las mujeres te empezarán a llover por todos lados, man.