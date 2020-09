Estas son las puertas del infierno en la tierra

El averno, El inframundo, el Infierno, Helvete, el Tártaro, El Baile de LBC, El lago de fuego… son algunos de los nombres con los que se conoce el lugar donde habita él… El caído, aquel de rojo traje y largos cuernos, el de la cola puntiaguda y masturbatoria… Belcebú (El Diablo).

Este imperio subterráneo tiene sus chimeneas, pasajes y caminos escondidos en nuestro mundo y es nuestro deber, el de los Católicos (Las mejores personas del planeta tierra) descubrirlos y desenmascararlos para evitar a toda costa que las personas se acerquen ahí y además, hacer detallados planos para la pronta batalla en contra de las legiones del mal que seguramente saldrán por ahí para invadirnos e impartir el terror, el rock, la desolación y la destrucción de nuestro mundo. ¡Debemos ayudar al ejército de arcángeles de dios en el día del juicio final! ¡aleluya!¡aleluya!¡aleluya!.

¿Cuáles son las entradas al reino de las tinieblas? Podemos enumerar los siguientes portales por donde algún día los demonios saldrán a tratar de comernos y hacernos escuchar metal pesado y por donde el Mandiga arrastra a los que comenten pecados en contra de Dios y el Papa (en su mayoría personas que escuchan metal pesado rockanrolero, los fornicantes ateístas, los que no donan todo su dinero a la iglesia, los paracaidistas, etc). Acá va la lista:

Los volcanes

Son los principales pórticos de acceso y egreso del Averno, casita de Belcebú. Quisiera aclarar que el egreso es solo para demonios y no para las almas que ya se achicharran ahí adentro. Cuando uno es malo, escucha rock y no regala posesiones a la santa lucha del Vaticano, va al Infierno y no puede salir nunca. Según irrefutables documentos, el Infierno es un lugar lleno de fuego, lava, cenizas etc. Así que por pura lógica es innegable que los Volcanes son una especie de chimeneas y grietas por donde el material del que está hecho el Inframundo se filtra por la tierra.

Los Ateo/Cientifi/Pagano/Satanístas como los Geólogos o “La secta de la adoración de las piedras de nuestro señor de las tinieblas, don Satanás”, como a ellos les gusta ser llamados, dicen que nuestro mundo está formado en gran parte por la actividad volcánica que con el paso de los años moldeó y sigue moldeando la tierra. ¡¡¡¡pppfffftt!!!! ¡Patrañas! ¡Escupo en sus libros! Ellos se la pasan leyendo muchos libros pero es evidente que no han leído el más importante de todos, la santa biblia. Todos sabemos que la tierra tal cual la conocemos fue creada hace no más de 6.200 años en un solo día. Punto final, está en la biblia, ¡jaque mate ateos!

Conciertos de rock metal pesado rocanrolero heavy

En estas misas negras, los hijos de puta de los pecadores que no tienen salvación ni tampoco el más mínimo interés en ser salvados, se reúnen con la excusa de ira disfrutar de buena música y pasar el rato con amigos. Una vil mentira. Se organizan en secreto entre ellos para que sus padres y el mundo en general no sepa que ahí dentro hacen rituales satánicos encubiertos al ritmo de su terrorífica música para abrir portales inter- infernales expresos de larga distancia y permitir el ingreso de los demonios que causan estragos en la tierra, en el barrio en tu casa, en la mía.

Así que ya saben, la próxima vez que algo malo ocurra, es culpa de algún concierto de rock metal.

Universidades científicas

Pocos saben lo que sucede ahí dentro. Los ateos nos dicen que no sabemos lo que sucede ahí porque nosotros nunca podríamos ingresar ya que según ellos somos tontos y no podemos estudiar lo que ellos. Pero aquí todos sabemos muy bien. Estudiar ciencias equivale a estudiar al demonio. Son portales Diabólicos porque ahí buscan la forma de optimizar el viaje Inter-Infernal. Utilizan técnicas peligrosas de alquimia y cosas oscuras que van en contra de la voluntad de Diosito. ¡¿Nunca un rosario en la mano, no?! ¡Ateo de mierda!

Hermanos, ¡¡nuestra investigación sigue su curso!!! ¡Pronto ampliaremos más información sobre los portales diabólicos en nuestra tierra! ¡Pronto estaremos listos para batallar a los demonios junto con los ángeles en la gran última guerra! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡¡¡Mueran diablos!!!

¡Abrazo Católico!