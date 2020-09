Cómo ordenas tu casa según tu signo del zodíaco

Empieza el clima propicio para hacer limpieza general y orden, para renovar la energía, los virginianos lo saben muy bien porque eso es parte de su rutina todo el año. Puede que esto tenga algo relacionado con el feng shui, pero resulta que el budismo dice lo mismo, la astrología también, las religiones africanistas y andinas, todas coinciden en algo: si el sitio en el que vivís, dormís, comés, trabajás y te bañas está desordenado y sucio nada te saldrá bien, y sobre eso los cancerianos también tienen su aporte para hacer. Cuando la energía no circula, se estaca y en donde se estanca produce conflictos, enfermedades y pobreza, pregúntenle a algún capricorniano.

Sobre esto se pueden escribir muchos libros, y de hecho se han escrito, entonces como yo ya los leí te lo resumo. Todos tenemos etapas de acumulación y desorden porque nada más difícil que limpiar y ordenar en tiempos del sol en Géminis o de Acuario. No hace falta que las cosas se te compliquen para que le prestes atención a tu entorno, con que te sientas un poco cansado ya es suficiente motivo para empezar a hacer cambios y para eso los virginianos son especiales.

Empecemos por la entrada a tu casa. Sea una casa, un departamento, una pieza en una pensión, un pasillo, o un portón, el lugar por el que entrás a tu casa tiene que estar limpio, pintado, bien iluminado, con el número legible, la puerta se tiene que abrir al tope y no tiene que hacer ruido, todo bien precioso al estilo leonino. Cualquier señal de abandono, de oscuridad, de pobreza, es lo que se traduce en tu energía. Pintar la puerta, poner una planta y una lámpara ya soluciona bastante y sale más barato que un asado, aunque los piscianos digan que no tiene sentido, que es mucho mejor tener satisfecha el alma y el estómago que vivir en un lugar prolijo.

Detrás de esa puerta no puede haber desorden ya que si venís con buena energía y entrás a un lugar oscuro, que huele mal, lleno de cosas entre las que te tenés que abrir paso , bien al estilo escorpiano, la energía se quedó ahí, empantanada. Y si hablamos de mala energía, supongo que tampoco vas a tener ganas de volver a tu casa. Eso ya es un mal síntoma, sobre todo en estos tiempos. Ordená y limpiá, no cuesta mucho tiempo. Eso sí, no cuentes con alguien Escorpio para que te ayude, búscate un taurino.

Vas al baño a lavarte las manos. ¿Dejaste la tapa del inodoro levantada? Mal, es uno de los principales lugares por donde la energía se escapa, bajala cada vez que dejás de usarlos, no seas escorpiano. ¿Hay pérdidas en las canillas? Arreglalas o la plata se te va a ir como el agua del río en donde se baña el cangrejo de cáncer. ¿Alguno de los desagües está tapado? Destapalos o las situaciones que te ahogan no dejarán de hacerlo y se volverán cada vez peor, originando graves enfermedades. Muchas de las cosas que van mal en tu vida se solucionan con estos tres arreglos en baños y cocinas. Virgo te ayuda.

¿La mesa del comedor está desocupada o hay que hacer espacio cada vez que querés poner un plato? Yo sé que posiblemente es el lugar en el que los chicos hacen las tareas o vos trabajás. Pero apenas esas actividades terminan la mesa debe quedar desocupada y preferiblemente, aunque vivas solo, no comas mientras trabajás. Si sos acuariano, este consejo es para vos.

Si la mesa del comedor es un caos ni pregunto por la mesada de la cocina. Dejala lo más limpia que puedas siempre. ¿La heladera? Tirá el pouch de mayonesa abierto desde el mes pasado, la mitad de limón que no usaste, el sachet de leche de hace una semana, el taper con comida de hace tres noches. Si tenés comida en mal estado en la heladera las posibilidades de enfermarte ya no son una cuestión meramente energética. A mis alumnos de astrología siempre les cuento que cuando una persona tiene su cocina en caos, la casa 2 de la carta astral debe tener un temita a resolver, generalmente vinculado al apego. Esas personas tienen problemas de carencia y seguramente el trabajo que hacen no será bien remunerado. Para mantener la cocina impecable nadie mejor que un taurino.

¿Dejaste la cama sin tender cuando te levantaste? No te sorprendas si tu día fue un caos o no encontraste la manera de resolver situaciones. La cama es un templo de placer y armonía. Lo primero que tenés que hacer si querés empezar bien el día, después de lavarte los dientes y hacer pis, es hacer la cama. Luego abrí cortinas y ventanas, que entre aire y luz. Debajo de la cama no hay que poner cajas con ropa o zapatos. La energía tiene que circular alrededor de tu cuerpo. No se te ocurra exigirle eso a un sagitariano, a un ariano o a un leonino porque no lo van a hacer pero te van a decir que si te molesta lo ordenes vos.

Con el placard no me voy a meter porque ya todos saben que acumular ropa hace que no encuentres lo que buscás y que no haya lugar para que entre más. ¿Querés renovar el vestuario? Empezá haciendo orden y espacio en el placard. Acuario te lo vacía en un abrir y cerrar de ojos y llama a un Leo para que se lleve todo eso.

Otras generalidades:

Regalá todo lo que ya no uses: ropa, libros, adornos, accesorios, vajilla. Hay gente que va a estar feliz de tener eso. Sacátelo de encima, te vas a sentir mucho más liviano. Insisto en que Acuario lo hace mejor que nadie y Leo se lo lleva.

Los electrodomésticos rotos y cosas sin pilas son los peores succionadores energéticos. Afuera. Probablemente algún pisciano lo quiera para hacer artesanías o reciclar.

Las estatuillas y altares. A mí no me gustan. Entrar a una casa y ver vírgenes, santos y ángeles por todos lados no se siente el paraíso y, si sos creyente sabés que eso no sirve; si no sos creyente o vivís con un geminiano y los tenés simplemente de adorno te cuento que, si tenés un Buda para meditar y llevás una cinta roja en la mano para la envidia, hay una energía de contradicción que las demás energías sí perciben. Por las dudas y para evitar competencia entre ellas, sacalos a todos. Si vivís con un libriano seguramente ya te habrá tirado varias de esas cosas y te las reemplazó por obras de arte.

Adornos: sólo los que te dan sensación de alegría al verlos. Los que te son indiferentes están de más. Minimalismo libriano.

Fotos: sólo las de personas vivas y en situación de alegría. Si vas a tener la foto de una persona fallecida porque te hace bien, por favor no le pongas flores ni le prendas velas, a no ser que quieras que ese ser querido no siga su viaje espiritual en paz. Si ves esto en una casa, ahí vive un escorpiano o un canceriano.

Si te cuesta desprenderte de objetos o no sabés si hay algo que está complicándote la energía, pedile a una amiga que entre a tu casa con una bolsa de residuos o una caja en la mano y ponga ahí todo lo que a su criterio no debería estar. Si ella es de Virgo te vas a sorprender, dale dos cajas.

Esto último puede trasladarse también a la ubicación de los muebles. A veces pensamos que están bien en donde están, sin embargo un cambio a veces ayuda y cuando muevas un mueble te vas a dar cuenta la cantidad de polvo y cadáveres de insectos que hay ahí. No te pongas fanático, una vez al año es suficiente. Una habitación por día o por semana. No hace falta volverse loco y vaciar la casa. Los acuarianos son mandados a hacer para cambiar de lugar las cosas y los librianos son los mejores decoradores.

Algunos secretitos

Sahumerios y hornillos: les encantan a los arianos. Si los vas a usar, que la casa esté limpia y ordenada o son contraproducentes. También sirven para prender durante o cuando se van visitas intensas, así la energía no se instala. No son aconsejables para las habitaciones, tampoco las flores. En las habitaciones tiene que haber olor a limpio, nada más. A lo sumo una bolsita de hierbas suaves en la almohada para inducir al sueño.

Velas: sólo para ocasiones especiales y tiralas después, no las guardes usadas. Tampoco son adornos bonitos, recuerdan a iglesias y velorios. A los escorpianos les recuerda a su casa y lugares favoritos.

Música: sirve cualquiera mientras haya, sobretodo mientras limpiás. No pongas de fondo el televisor con el noticiero, ni la radio con el malaonda de turno. Música, y bien fuerte. Pedile a Géminis que te elija la lista de canciones.

Luz: ponele focos a las lámparas, aunque no las uses. Abrí las cortinas todas las mañanas, dejá entrar el sol, su radiación ayuda a transmutar energía. Si vivís con un Leo esto es el pan nuestro de cada día, tan básico como respirar.

Agradecer: al finalizar cualquier tarea y cualquier día. La gratitud es uno de los actos energéticos más poderosos. Cerrás los ojos, hacés unas respiraciones profundas y sólo pensás en “Gracias”, no importa a quién, no importa por qué. El universo entiende y responde. Piscis sabe cómo hacer eso de maravillas.

Tauro, Virgo y Capricornio son los más ordenados. A Tauro dale la cocina, a Virgo los jardines y a Capricornio los armarios y te transforman la casa en dos horas. Aries, Leo y Sagitario son los que contratan a alguien para que ordene y limpie porque siempre tienen algo más importante para hacer. A Géminis, Libra y Acuario no les molesta el desorden mientras sea propio y puedan encontrar lo que necesitan, tienen control sobre el caos; eso sí: no les toques la biblioteca. Cáncer, Escorpio y Piscis son los acumuladores seriales y si los ponés a limpiar nunca pueden hacerlo solos; si vas a contratar a alguien que lo haga, fijate que no sea de estos signos.

Si vas a vivir con un virginiano tenés que saber que no habrá negociación posible para el desorden y que un par de medias tirado puede ser motivo de desalojo. Por el contrario es tiempo perdido pedirle orden a un pisciano. A Escorpio sólo le interesa el dormitorio y a Leo el placard.

Hacer orden y limpieza es una tarea psiconalítica. Le estás diciendo a tu mente que resetee, que elimine archivos que no sirven, que optimice su operatividad, que encuentre nuevas redes neuronales, que actualice programas y, sobre todo, que hay alguien al mando y se apagó el piloto automático.