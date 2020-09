Perfiles truchos de Redes Sociales: ¿Quiénes los hacen y para que sirven?

¿A quien no le ha pasado de ver en las “Personas que quizás conozcas” unas perras infernales como salidas de otros mundos? Nos creemos que la vida es así, que estamos rodeados de pervertidas y promiscuas exhibicionistas que lo único que quiere es que le miren las curvas y sus caras de gatas insaciables.

Las agregamos planificando mensajes de invitación, futuros encuentros, tremendos revolcones e incluso hasta hijos y casamiento, pero no… todo concluye con una tanda de autosatisfacción desmesurada e imberbe, ya que la susodicha jamás responde.

Sus facebooks o Instagrams son siempre iguales, carecen de alguna foto decente, o al menos “familiar”, incluso cuando sale entre amigas, las mismas son igual de gatos. No tienen comentarios de estados, solamente postean fotos, no contestan ningún mensaje y solo se limitan a poner “me gusta” en quienes les escriben, como para mantener la llama.

Acá viene algo muy gracioso, cada foto de la mina tiene cientos de “me gusta” y muchísimos comentarios que son de lo más vergonzoso que puede haber. Pibitos escribiendo como nabos palabras románticas, jovatos haciéndose los solemnes, enfermizos enamorados, pajeros imbatibles, ordinarios y hasta ¡el boludo que la defiende! Es de no creer.

Bueno, te vamos a contar algo, esos perfiles son TRUCHOS. Totalmente truchos, pero esto no es una novedad, esto lo sabe todo el mundo, lo que muy poca gente sabe o intuye, es el motivo por el cual se crean esos perfiles y, básicamente, esos motivos se resumen en cuatro. Luego de investigar y de agregar a cientos de estos gatos te batimos la posta sobre quienes los crean y porque se crean, resumidos en estos cuatro motivos:

Creados para venderle los perfiles a empresas que quieran publicitar: así como se venden listas de emails, las cuales aumentan la cotización si además cuentan con el nombre y apellido de la persona (por eso te llegan cientos de SPAM), es mucho más preciso vender perfiles de Facebook con cientos de contactos (a los cuales se les puede sacar datos precisos sobre toda su vida). De esta manera las empresas tienen bases de datos y además pueden publicitar sus productos y servicios a través de un público particular. Obviamente esto no lo hace Coca Cola, pero si empresas relacionadas con el negocio del sexo, como la lencería erótica, los sexshops, cabarets, prostíbulos, etc. En Argentina se paga desde 10 centavos por contacto si solo se suben fotos, 25 centavos si se suben fotos y se responden comentarios y hasta 50 centavos si además de fotos y respuestas, se comentan estados y se generan seguidores. Y si la mina se hace un cachito más famosa y se hace una “Fan Page”, le han llegado a pagar hasta 1 peso por contacto de su perfil original (no de la Fan Page, obvio). Por poca plata llegas hasta a 5.000 personas o más... sin hacer nada.

Creados por pervertidos: son los conocidos “voyeuristas”. Este crea estos perfiles de mujeres despampanantes y, mediante mensajes privados, intercambian fotos eróticas, haciéndole creer al tonto seguidor, que es la mina la que le manda fotos. Entonces se hacen de un banco de imágenes pornográficas de personas reales.

Para escrachar a dicho perfil real: quizás que el perfil real de la persona que se está simulando ser tiene un video prohibido, o ha hecho algo ilegal o se la puede escrachar en público, entonces simulan ese perfil y luego de un tiempo suben el material ahí.

Creado por una pareja tóxica: pareja o ex pareja que quiere ver la reacción del otro ante un gato, probábdolo, siguiéndolo, espiándolo... en fin.. un enfermo.

Por lo general las fotos de las personas se ven mal, casi el 90% de las veces no se trata de la misma, los lugares de las fotos no coinciden con su domicilio, como así tampoco los factores externos, como autos, edificios, clima y casas. Así que bueno, ahora lo sabes, no uses Facebook para mandar fotos hot, hacelo en sitio para eso como Badoo, por ejemplo. No seas perejil, nosotros te lo avisamos.