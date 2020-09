El Fernet es la bebida más horrible del mundo y te cuento porqué

La intención de esta nota no es generar odio con el ciudadano común y promedio, sino es dar una serie de razones por las que creo fervientemente que hemos sido engañados por los creadores de esta bebida, y su consigna del Fernet como “hidratante” de cualquier reunión social.

Como primer concepto, voy a hablar de su fabricación. El Fernet, en su clasificación, es un amaro. En su “formula secreta” (lo cual hace sospechar de su real contenido), podemos encontrar un gran cantidad de cortezas, frutos, raíces y hojas, algunas de ellas como canela y flor de manzanilla, las cuales son molidas y luego puestas a macerar en alcohol, o incluso en agua a altas temperaturas formando una especie de té gigante. Esto mezclado con agua y una increíble cantidad de azúcar en forma de caramelo, con la función de disfrazar su horrible sabor, que sin ella sería algo así como comer pasto seco o guano de algún animal vacuno.

Vamos a hacer un alto para un flashback histórico: si nos remontamos unos años atrás, este brebaje fue traído por los inmigrantes italianos a nuestro país, el cual era consumido por ellos como un digestivo luego de las comidas en pequeñas dosis.

Pero he aquí el truco: a algún genio creativo se le ocurrió mezclarlo con una de las bebidas más infames que existen: la Coca Cola. Otro jarabe químico plagado de azúcar y ácido fosfórico, que hace de este mix un combo realmente asqueroso, además de poco saludable. Todo esto, logrado en base a una excelente campaña marketinera, donde todos compramos el cuento de que el fernet es el aditivo de una reunión de amigos, y que no puede ser sino es mezclado con la gaseosa de cola ya mencionada.

Les dejo un dato que da para pensar: en nuestro país se consume el 95% de la producción mundial de Fernet. Si, casi la totalidad.

¿Por qué si el Fernet es causa de devoción en nuestro país, no lo es en el resto del mundo? ¿No será que como solemos hacer los argentinos, compramos el humo que nos vendieron? ¿No será que estamos magnificando algo que en realidad es una porquería?

A mí entender es una bebida que carece de pasión en relación a otras. Está compuesta de elementos que no sabemos de dónde vienen, mezclados “porque si”, sin una unión lógica, y tapado con azúcar. Sin ánimos de ofender, es el elixir de la plebe, del tipo común y chato que no sale del metro cuadrado donde vive, y que es fácilmente influenciable por la publicidad idiota de que el fernet es “cool” y que simboliza la amistad y la felicidad. No por nada es popular en una franja de edad hasta los 25, y que muchas veces al superar ésta nos damos cuenta de que es realmente una basura, y comenzamos a agarrarle el gusto a bebidas de mayor nivel como el vino, el ron o el whisky por ejemplo.

Creo que el hecho de que su presentación sea excelente, el logo nos dé impresión de bebida importante (aunque la botella sea horrible) y se deba mezclar en proporciones diferentes para cada paladar, nos hace pensar que es una buena bebida, fuerte, con presencia. Córdoba también se ha encargado de convertido en una bebida de culto, gracias a su fabulosa tendencia a apasionarse con lo regional o popular, pero objetivamente la bebida es mala y mediocre, y el exceso de azúcar de la bebida cola camuflando sabores da cuenta de eso. Es preferible que mezclen vino con soda si les gusta la compósicion a duo de dos bebidas.

No se escandalice amigo lector, no pretendo ofenderlo, solo lo invito a descubrir otras bebidas, a que no se coma el verso de ningún exitoso publicista. Y menos a que tenga que pagar una exorbitante suma por una botella de yuyos y alcohol.

Además no lo opino sólo yo… también CNN: Fernet, el «desagradable jarabe» que los argentinos aman