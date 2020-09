Los 5 días más simpáticos del año y los infaltables

La semana pasada pasé por aquí para entregarles una lista de los 5 días más inútiles o devaluados del año. Obviamente que en cada uno de ellos les dejé, a mi perspectiva, las razones por lo cual tales días están en mi top five.

Como era de esperar, algunas docentes fueron las primeras en pegar el grito, hasta montaron una carpa frente a mi casa en Ugarteche, se cagaron de frío pero bueno, total de no ir a laburar hacen cualquier cosa.

Lo bueno es que estoy aquí, vivito y coleando para proponerles leer mi segunda y última entrega, los 5 días más simpáticos del año y brevemente les comentaré los 5 días infaltables, esos que deberían tener más protagonismo en nuestras vidas.

Espero que coincidamos.

1) Día de la milanesa, 3 de mayo

Benjamin Buford, era el morenito de labios abombados y prominentes que enloquecía a Forrest Gump con las recetas de camarones, "Bubba", se pasó el día completo repasando las combinaciones para complementar a ése exquisito crustáceo. Algo parecido tenemos en nuestra mesa familiar.

La milanesa es la comida típica en el menú folclórico argentino, una vez por semana al menos las disfrutamos y aquí está lo atractivo y coincidente con "Bubba", hay variadas preparaciones, de carne, pollo, mondongo, lengua, berenjenas,etc y cada una de las cuales con infinitas combinaciones.

El día de la milanesa no debe faltar en la efemérides , tiene la popularidad, el aguante y la aceptación de grandes y chicos.

¡¡Aplausos para la milanesa!!

2) Día del beso, abril 13

El día mundial del beso surgió hace años a raíz de un acontecimiento bizarro y asqueroso ya que una pareja de filipinos se estuvieron besuqueando por 58 horas ininterrumpidas, todo bien hasta ahora, aunque vamos a tomar un anexo, les hablaré sobre un día menos famoso pero más romántico, el "Día del beso robado", que se celebra en Julio 6, en realidad este día sirve de excusa para que muchas personas tomen valor y decidan plantarle un enorme beso a la persona que han deseado desde hace tiempo, pero que no han tenido el suficiente coraje para declarársele. Siempre con su consentimiento, se entiende.

La historia de los besos van y vienen, a veces en la dirección que no deseamos, pero hay que tener la esperanza y la pasión siempre vivas. Con frecuencia se dice "Un beso es un secreto que se dice en la boca y no en los oídos."

Se me caen las lágrimas, pasemos al próximo.

3) Día de los infieles, febrero 13

Un sitio de citas tuvo la brillante idea de inventar e instaurar, el día previo a San Valentín, el "día de los infieles o amantes", con fines misericordiosos, humanitarios y fondo psicológico, la compañía declaró: "Las expectativas románticas que rodean el Día de San Valentín tienden a poner los matrimonios en un estado de análisis de lo que está pasando como pareja, y el Día del Amante sirve como una salida para aquellos que se sienten subvalorados y poco apreciados en casa", aseguran desde la compañía.

Yo personalmente lo hubiera instaurado el día después de San Valentín, así se podría regalar a sus respectivos fattos, los bombones, perfumes o algo que a la/el titular no quiso el día anterior.

Me están llamando, pasemos al siguiente.

4) Día del Payador, Julio 23

En un día frío de invierno

Con amigos, asado y guitarra

Tomando rico vino en jarra

Y armando tremendo alboroto

Cantando fuerte a 4 vientos

Celebremos mi Capataz los buenos momentos

Ignoremos la noche negra, no tenga temor

Porque hoy amigo mío, es el día del payador.

Éste día es especialmente nostálgico para mí personalmente y creo que para muchos a los que nos gusta la montaña, los asados alrededor de un fogón y las largas veladas nocturnas bajo las estrellas, con una guitarra cómplice y amigos de toda la vida. No importa cómo nació la celebración de este día, no importa si usted toca guitarra, no importa si usted vive en un edificio céntrico, pero sí le recomiendo, que tenga una experiencia de éste tipo algún día, nunca es tarde, ¡¡viva la patria canejo!!!

Casi 150 años atrás, esos gauchos que iniciaron este género cultural llamado "payada", afortunadamente no llegaron a ver un género similar actual, que pregona la vida cotidiana, cantando y haciendo rimas llamado "trap". Sólo que éste último, tiene letras deplorables y cantantes impresentables que no solamente no tocan ni un instrumento, sino que hasta bailan agarrándose los huevos.

Perdón Payada.

¡¡Último!!

5) Día de los estudiantes, 21 de septiembre

¿Qué estudiante no espera este día con anhelo y desespero? Y voy a ir más lejos, ¿quien de nosotros que ya pasamos esa etapa no quisiera volver a vivir un día del estudiante una vez mas? Puedo jurar que este día tiene más poder de éxito, románticamente hablando, que el mismo día de San Valentín, éste último es más comercial, predecible y rozando lo pronosticado, cosa totalmente opuesta al del día estudiante , donde todo es espontaneidad y frescura.

Y el día del estudiante no es para los que estudian solamente, es incluso hasta para los más burritos de aula, que paradójicamente son los que más se divierten ya que hasta llevan mentalmente una cuenta regresiva desde comienzos de agosto.

Para los jóvenes, uno de los mejores días del año, para los mayores, recuerdos de bellos momentos que ya no regresaran.

Me he quedado insatisfecho con esta lista de 5 días, hay muchos más que son muy queridos por la gente y que no los he incluido, el día de la bicicleta, día de Reyes Magos, el del vecino, el del hincha de Independiente de Avellaneda (uno de los más populares y querido) por nombrar algunos.

Y ahora para finalizar les dejaré mi capítulo final, los 5 días que deberían tener un lugar más preponderante en un calendario como la gente, los 5 días que necesitan un espacio más solemne en un almanaque y qué días yo les asignaría.

1) Día del Mondongo al estofado con arvejas, diciembre 10

Tenemos el día de la milanesa, el día del asado, etc ¿y no tenemos el día del mondongo con estofado? Qué injusticia señores, propongo el 10 de diciembre para que sea el día nacional de ése manjar ¿porqué ése dia?

Es el día que nació mi vieja, ella lo hace como nadie en el universo.

2) Día de los lentos, febrero 4

Quizás muchos ignoren o no aprecien este día pero nunca lo haríamos los que vivimos esa etapa de nuestra juventud cuando ir a bailar tenía un condimento especial, un segmento en donde el fuego de la pasión ardía con desenfreno, en donde las esperanzas de algún romance tenían una oportunidad única e imposible de desperdiciar y también en donde el amor y la ilusión tenían un final inesperado, triste o inmisericorde.

¿Porqué febrero 4?

Ése día en Bizancio, con Seminare de fondo, logré convencer a mi chica, en el día su cumpleaños, para que me acompañara por el resto de mi vida.

3) Día del choripan, septiembre 28

Existe ya en Córdoba un festival del choripan, pero no está declarado todavía como el día oficial. Quisiera proponer el día, al menos provincial, de ése grasiento pero adorable sanguche. ¿Porqué elegí ése día?

Esa tarde, pero del año 2008, Godoy Cruz le dió tremenda goleada a Boca Juniors en el Malvinas, a la salida del partido festejamos con los muchachos abajo del puente de la costanera, frente al Feliciano Gambarte, ése día, los choris estaban más sabrosos que nunca, como para que tuvieran "su" día en un almanaque.

4) Día del fantástico, enero 25

Celebremos este día en especial en conmemoración a esas personas brillantes, talentosas, deslumbrantes y esplendorosas. Las que llegaron a lo más alto, a los que alcanzaron el éxito y el reconocimiento de todo el mundo.

25 de enero, día del nacimiento de Ricardo Bochini.

5) Día de amistad virtual, Julio21

Las redes sociales nos han servido con múltiples herramientas, la de hacer amistades es una de ellas. Sería acertado tener presente un día para saludar a ése contacto que no conocemos en persona pero que siempre nos hace saber que esta ahí detrás de una pantalla para animarnos en algún momento o para festejar algo que compartimos.

Propongo, el día siguiente al del amigo, el día de la amistad virtual.

Personalmente tengo muchos fanáticos que leen mis historias, algunas malas y otras pasables, pero gracias a ustedes tengo el combustible para seguir intentando. Gracias totales a todos y hasta mi próxima entrega.