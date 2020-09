La vida es como el truco y Celso Jaker te cuenta porqué

La vida es un juego. Buenas manos, malas rachas. Compañeros que te apañan todas las macanas y otros que son directamente una mochila. Algunas verdades, casi todas mentiras, varias envalentonadas y actuaciones dignas del Oscar, todo vale para caranchar algún punto más. Así como sucede en la vida sucede en el Truco. Vamos con el análisis:

Situación de Truco 1.

Tenés tremenda mano, sos el pié de tu equipo con treinta y pico de espada ideal para tirarse a la pesca, aparte te tocó un cartón y tus compañeros te tiran 2 señas buenas cada uno. Estás listo para hacer un desastre y llevarte 10 puntos, cuando de repente tus adversarios se cagan de risa, no te cantan el primero, al que te tiraste y con un rápido No Quiero, te dejan con un punto mugroso y sin poder mostrar tus misiles.

Esta es la clásica de sábado por la noche, por fin tenés planes con la fulanita que te encanta, fuiste al gym fuerte en la semana, te regalaron una pilchitas nuevas con onda para estrenar, pegaste 2×1 en el cine, tenés el auto recién lavado y no llovió, tenés el Whatsapp que explota de mensajes con ella y cobraste una guita que no tenías pensado y de repente 5 minutos antes de que salgas a buscarla, te llega el mensaje bomba de humo de que se siente mal y que prefiere quedarse en su casa y que lo dejan para otro, día… Con el agravante del mensaje final de: _No te enojás, no? (carita ruborizada).

Situación de Truco 2.

No ligaste un joraca, encima vos fuiste el genio que dijo que no quería jugar con Maldón y te clavaste dos cuatros y una sota, los otros dos chotos que tenés de compañeros al mismo tiempo te hacen el cieguito, sabés que vas para atriqui en esta mano. En eso te cantan Envido y vos de guapo compadrón le revirás con tremenda Falta Envido, instantáneamente tus dos compañeros caldean el canto con risas y burlas y tus rivales deciden no arriesgar. En eso ves que la primera mano viene muy floja y aprovechando la volada tirás la canchereada completa y les cantás Truco ahí nomás sin mostrar ni una carta, los otros dos anclas de compañeros siguen agitando y logran que después de un acalorado debate aritmético los rivales se terminen yendo al mazo.

Esta es la típica juntada de viernes con los pibes a fin de mes, entre todo el grupo no juntan dos mangos, llegan cenados a la previa para no pedir delivery, cada uno lleva alguna botella abierta de alcohol de viejo que caranchó de su casa y hacen una vaquita para los puchos armados, cuentan las monedas para subirse los 6 al Escort verde con GNC, cuando de repente, terminando los toc tocs de Licor de Huevo, uno de ellos se mete al Facebook y descubre que se ganó 6 invitaciones para la Fiesta Mendolotuda en Grita, que encima va a haber cocktail y tragos libres para los invitados y van a poder conocer a los distintos personajes del Mendo.

Situación de Truco 3.

Arranca el partido, ganás las primeras tres manos seguidas y con 9 puntos de ventaja ya empezás a sobrar la situación. Pedís subir las apuestas, te lo aceptan y en una mano completa de Punta y Hacha les clavan 14 puntos para atriqui entre los 3 compañeros y te dejan con el traste mirando al sudoeste. Encima después te terminan ganando el partido con una Falta Envido que vos cantaste de caliente y que los dejó durmiendo afuera y por consiguiente gatillando doble por burros, mientras tus cumpas te quieren enterrar en el jardín. Los primeros porotos son para los pollos tiernos…

Clara situación de pendejo que empieza con sus primeras labores y sus negocios, cuando de repente cobra una buena guita que nunca había visto antes y se envalentona derechito hacia la concesionaria a sacarse un cero kilómetro en cuotas. Para colmo no solo se mete en un plan de ahorro, sino que se anima aun más y decide pedir el plan más picante para poder llevarse el auto con entrega inmediata, en vez de esperar a salir sorteado. No llega a hacerle el primer service que ya lo tiene que malvender apurado, porque le llegó la segunda cuota que era el cuádruple de la primera, el seguro total, los impuestos al automotor, las patentes y demás gastos y para colmo tiene que salir a recomprar más caro el scooter que vendió apurado.

Situación de Truco 4.

Arrancan con el primero y se canta el Envido Querido, empiezan los cantos y como sos mano declarás 32 con el 5 de espada que jugaste en primera sobre la mesa. Te dan con 33, pero igualmente el público se emociona al descubrir que si bien no ganaste tenés el siete arriba. Siguen la ronda y cuando llega la segunda mano resulta que bajás otro 5 pero de copa. Se siembra la duda sobre tu verdadera carta para tercera, con el Truco cantado vos te hacés el canchero y ante el Retruco le apurás un Vale Cuatro indicando que el siete que te queda es el pegador. Tenés a un mañoso enfrente que te agarra con un 3 y te termina haciendo mostrar el siete mugroso de copas, dejando al descubierto la farsa.

Característica situación en la cual te hacés el Macho de Espada en el boliche careta. Te pusiste una remera trucha de La Martina, lustraste firme el reloj plateado del Persa, simil Rolex y junto a los 4 wifaros más que te acompañaron después de rogarle durante 2 horas al seguridad para que los dejen pasar, se compran el Champagne más barato de la casa y lo pasean toda la noche con frappera incluida. De repente un grupo de buitres femeninos se acerca para libar de vuestros alcoholes y para impresionarlas te mandás la parte y les contás de tu Dpto. en la Quinta, el auto importado que te acabas de comprar y que recién te bajas del avión porque venís de unos días en NY. Con tan mala suerte que la Hembra top también vive en la Quinta y te pide que la acerques a la casa y termina descubriendo que sos un Ancho Falso y que vinieron los 5 en la Rural 504 de tu abuela y hasta le tenés que terminar pidiendo unos morlacos para la nafta de la vuelta.

Situación de Truco 5.

Mano chivo, arranca pobretona la primera y se la llevan con un 3 matando a un 2, rescatan raspando la segunda, para llegar a tercera mano, jugas penúltimo y tirás un Rey de capa roja para definir. Con una falta total de respeto y casi entre risas el pié le canta Truco al Rey. A pesar de las recomendaciones de tu equipo, decidís seguir tu instinto y agarrás viaje, ante la sorpresa del cantador quien se tiene que retirar presuroso al mazo con su humilde caballo, al tiempo que te convertís en el héroe del partido y cerrás con esos dos puntitos el Chico del Bueno definitorio.

Claro ejemplo del partido de fobal del domingo a la tarde, el clásico contra los del barrio de en frente que siempre les ganan. Vos que sos un 4 raspador y suplente, te toca entrar porque el gordo titular hacía turno completo en el laburo. Los llevan como de costumbre a un gol de diferencia. Llegan los 44’ del segundo tiempo y ya a punto de perder el cotejo, un penal mal cobrado y la consiguiente conversión por parte del artillero, deja el encuentro empatado. Los rivales sacan rápido y con una pared magistral llega al área el 9 rival que te tira tremendo caño humillante y dispara estrellando el remate contra el travesaño. Como era la última jugada subió hasta el arquero contrario para atacar; de repente te cae como por arte de magia el rebote del travesaño y en un momento de lucidez total y ante el desconcierto absoluto de propios y ajenos desenfundás, terrible zapatazo que cruza toda la cancha y después de un par de piques afortunados se termina colando en el arco contrario, dando por terminado el partido y dejando a tu equipo vencedor.

Y así es amigos queridos, así como la vida es como el Truco. Uno es mentira y el otro es grupo.

P.D. Recuerde que de Tanto en Tanto, una Flor puede más que un Rey de Oro.