5 señales que indican que tu ex no quiere cortar el vínculo con vos

Cada relación es un mundo aparte, y por ende, cuando esas relaciones amorosas se terminan cada uno actúa de manera diferente.

Si hablamos del ideal, tenemos quienes optan por seguir su nuevo camino y nueva etapa dejando el pasado a un costado y retomándolo solo para no volver a tropezar con la misma piedra.

Pero hay otros que deciden jamás cerrar esa etapa, y constantemente recurren al sufrimiento (o morbo) de nunca cortar ese cordón umbilical que años atrás los unía y traía felicidad. El tema que eso fue hace mucho y ahora lo único que logra es malestar emocional y hasta físico tanto para la persona que no quiere olvidar como para la otra parte que está intentando llevar una nueva vida.

Entonces, para evitar pasar por esto y dar un parate justo es bueno saber algunas señales.

1 – Redes sociales



Si luego de cortar, ambas personas siguen en contacto e interactúan (o no) en redes sociales, solo lleva al popular “stalkeo”, donde los síntomas que esto produce se agrupan en angustia, impotencia, envidia y hasta enamoramiento no correspondido. Por eso es importante, y por más choto que suene, eliminarse mutuamente para que en esas noches de borrachera solitaria no caigan en la tentación de ver sus miles de fotos, no con vos, sino con otro.

2 – Amigos en común



Muchas veces pasa que a lo largo de la relación se forman amigos en común, los cuales durante la etapa de flores y dulces todos están contentos, pero cuando llega la ruptura, muchos de ellos toman un bando o desaparecen para evitar momentos incómodos. Ahora, ¿cómo darte cuenta que tu ex solo quiere ser amigo de esos amigos para seguir en contacto con vos? Fácil. Si de repente alguien que se conoce de hace algunos meses se vuelve el recontra archi amigo incondicional para toda la vida, claramente está intentando llegar a vos para no cortar el vínculo con vos.

3 – Familia



Indefectiblemente, y más en relaciones largas, la familia se termina compartiendo. Así arranca como algo casual y hasta haciendo de “compinche” con alguno de tus padres, hermanos, tios, abuelos, primos, perros, gatos, loros, vecinos incluyendo al sodero y se termina transformando en algo jodido a la hora de cortar todo ese vínculo. Entonces cuidado, si un día llegás a visitar a tus padres y ves a tu ex pareja, tomando mates con ellos, jugando con tu hermanito menor, repartiendo regalos a todos, arreglando el tele para que se vea el Canal 9 en HD o incluso llevando su nueva mascota para que todos la conozcan (que casualmente es el mismo tipo de perro que vos tenías) probablemente no quiera cortar el vínculo con vos.

4 – Trabajo



Siempre es bueno dejar las cosas personales para rendir en el trabajo, pero muchas veces se hace difícil. Entonces, como cualquier día, llegás a la oficina y justo llaman a reunión. Te acomodás la corbata, llegás a la reunión y ahí está tu jefe junto a su nueva incorporación empresarial. Y sí, típico de alguien que no te quiere olvidar, se postulará a un puesto de trabajo en donde vos te desempeñás y encima como es más inteligente que vos se transforma en tu nuevo supervisor. Entonces si despúes de pelearse y separarse, ves que tu ex aparece trabajando en tu misma oficina, probablemente no quiera cortar el vínculo con vos.

5 – Hogar

Lo mejor que podemos hacer para intentar olvidar y superar nuestra antigua relación es no pensar, entonces te anotás en diferentes actividades. Comenzás a ir al gym, hacés teatro, te anotás en algún que otro torneo de fútbol y por fin está dando resultado. Tu cabeza ya está en otra cosa. Por fin estás haciendo tu vida. Pero un día llegás a tu casa, entrás, saludas al perro y justo cuando levantás la vista ves a tu ex, sentada, con un montón de fotos en la mesa. Mirás alrededor y ves que en todos los portarretratos está su cabeza recortada y pegada sobre otras personas que te acompañan. Ves la heladera notás que con los imanes formó las iniciales de ustedes dentro de un corazón. Y cuando intentás recomponerte ves a tu ex con una tanza en las manos susurrando una y otra vez “…nuestra relación es como esta tanza nunca se corta nuestra relación es como esta tanza nunca se corta nuestra relación es como esta tanza nunca se corta…” Entonces, si a vos te pasa esto, probablemente a tu ex le cueste superar la ruptura y probablemente no quiera cortar el vínculo con vos.