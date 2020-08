¿Cómo saber si un hombre te quiere solo para tener sexo?

Escribo esta nota porque estoy totalmente en contra de los flacos que enamoran a las mujeres para poder serruchárselas y después las dejan tiradas y con el corazón roto. Les pido perdón si les cago el garche, pero en esta nota, he venido a abrirle los ojos a las mujeres, tirando lo que se habla solo en el cónclave de los que se sienten los más pijones…(yo una vez me infiltré disfrazado de Lavezzi).

Hay varias formas de saber si un hombre te quiere para algo serio y cuando te quiere para otra cosa, que son:

¿Cómo lo conociste?

Antes, se daba por cajón que nada bueno vendría de una relación que arrancaba en un boliche, por ejemplo. Con el pasar de los años, el fenómeno de redes sociales y de chats, nos fueron acercando cada vez más a contarle nuestras intimidades a un desconocido total, solo por tener una foto de perfil que garpa.

En este contexto, podemos comenzar a buscar la punta del ovillo desde los orígenes de la relación, si el tipo solo te comenta cuando subís una foto en tetas, es obvio que está más interesado en tu aspecto que en la cantidad de pelotudeces que puedas decir.

¿Cuándo se contacta con vos?

Acá tenemos dos posibles divisiones, que pueden ser igual de válidas, por lo tanto, tendrán que ajustar su olfato femenino.

Primero tenemos a los que solo escriben de lunes a jueves. Generalmente de noche y cuando le vienen las ganas de ponerla. No tiene nada malo escribir entre semana, pero es de sospechar cuando al mandar un mensaje tipo: “¿Y cómo rendiste?” no recibís respuesta alguna. Más sospechoso es, si cuando le escribís: “tengo ganas de verte” te contesta al toque y poniendo fecha y hora, claramente, te quiere clavar en seco y sin que le rompas los huevos después.

¿Porqué de lunes a jueves? Te preguntarás. La respuesta es más fácil que darle un billete de evita falso a Karina Jelinek, el tipo te escribe para juntarse con vos entre semana, porque el finde sale con su chica N°1.

Existe la probabilidad (porque no solo las mujeres son complicadas) de que aun siendo la chica N°1, y te invite a cenar y salir los fines de semana, solo te quiera para el garchangou.

¿Dónde se juntan?

Si nunca en la vida tienen un almuerzo, si las salidas a tomar un helado o ir al cine son escazas y te invita la mayor parte del tiempo a “ver pelis” a su depto desordenado, claramente sólo te quiere para culiar. Esto no significa que nunca te invite a otros lados. Cuando un hombre ve a la mina mal pegada, suele invitarla a hacer cosas al mundo exterior para hacer las paces y no perder el contacto con el hueso, casi como si la dama fuese un cliente al que el comerciante no quiere perder.

¿De qué hablan?

Suele darse, sobre todo en las primeras semanas saliendo o chamuyando con alguien, que las charlas se basen en el deseo del uno hacia el otro, lo cual es bastante lógico por la fuerte atracción de esos momentos. Pero, no me rompan los huevos, si el tipo solo habla de lo linda que sos y nunca te pregunta qué onda tu vida o tus estudios, deberías ir dándote cuenta que no es tu príncipe azul.

Para un hombre que solo te quiere sopar el bizcocho, es bastante engorroso que le cuentes sobre las cosas que hace tu caniche, o cuando se te quema la comida. Si lo ves desinteresado cuando le contás cuestiones cotidianas, mejor andá calentándole la pija y déjalo tirado.

Comportamientos extraños

Los hombres no somos tan sutiles como puede llegar a serlo una mujer, en cambio, cuando nuestros intereses pasan lejos de los sentimientos y la seriedad de una relación, dejamos rastros que si abrís bien los ojos, vas a detectarlos.

Uno de los detalles a mirar, es si el tipo te invita a ver una peli y se calienta si vos, efectivamente, sólo queres ver la peli y no ver 10 minutos y terminar con el tronco del tipo en la cara. Nunca te ha presentado con sus amigos, y la vez que te regaló algo, eran unas medias hot para que uses.

Otro detalle a saber es si, cuando están con un grupo de gente, el tipo bajo toda circunstancia quiere llevarte a lo oscuro. Claramente, si un flaco se está involucrando con vos, no va a tener problemas en tener una charla decente con vos…al contrario.

No te da un cuarto de bola

¿No les pasa que a veces les preguntan dos veces la misma cosa? Onda: “¿Qué estudias?”. Siendo que vos ya se lo hs contado tres veces, claramente, o es un tipo muy poco memorioso, o realmente lo único que quiere que aprendas es a dibujarle pajaritos en la poronga.

Te das cuenta al toque cuando el tipo te chamuya y te hace preguntas, pero no les da la mas mínima importancia a tus respuestas y no las retiene. Eso, querida ilusionada, no te pasa cuando alguien te da vuelta la cabeza.

Usa gafas negras todo el tiempo

¿Notás que usa lentes negros y camina raro cuando te ve? Esto es lo que yo llamo “La técnica del gallito ciego”, y consiste en tener gafas oscuras para mirarle las tetas y el culo disimuladamente a la chica en cuestión. Al poner la vista indiscriminadamente sobre un punto que lo haga poner caliente, el hombre siente una fuerte presión en su entrepierna, y probablemente sea que se está haciendo mierda el pito con los botones del jean, porque claro…la tiene re mil parada cuando te ve.

Lo encontraste teniendo relaciones sexuales con un perro

Es obvio que si ves a una persona teniendo relaciones con un perro, tiene serios problemas de continencia láctea. Aléjate lo más que puedas y no te enamores…

Espero les haya sido de utilidad esta nota y por sobre todo, que no se dejen engañar más, que uno siempre ve lo que quiere ver…