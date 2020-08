¿Cómo satisfacer la necesidad sexual durante la cuarentena?

Aunque usted no lo crea, según encuestas de distintos diarios web, en Mendoza estamos más interesados sobre noticias o contenido pornográfico que datos del co-vid. En las últimas tendencias de Google (buscador por excelencia y más conocido a nivel mundial) las mayores búsquedas que hizo el Menduco promedio fueron sobre porno, deduzco que para suplir la falta de contacto y coito con otra persona.

El aislamiento y la falta de contacto con otras personas nos ha llevado a buscar alternativas más creativas y algunas más tecnológicas para suplir esa necesidad biológica de descargar fluidos con otro ser humano (aunque también las noticias informaban que habían aumentado las búsquedas de videos sobre zoofilia, cosa muy llamativa y hasta perturbadora). En resumen, el mendocino/a está mas caliente que cuando no nos cobraron el penal en el mundial de Brasil allá por el 2014.

Entonces, ¿Cómo busca suplir esa necesidad? De las siguientes formas, y estoy seguro que más de uno/a se va a sentir identificado.

La autosatisfacción

Según las recomendaciones de la ONG, el ministro de salud Ginés González (el cual prefiero confiarle mi salud al verdulero que a ese tipo) y varios profesionales, hay que evitar el contacto con otra persona, por lo que hacer “el delicioso”, salvo en el caso de las parejas que conviven, es más complicado ya que no podemos salir de nuestras casas salvo los días asignados y en los horarios permitidos. Aunque hay algunos boludos/as que rompen estas reglas para ponerla, pero ese es tema para otra nota quizá. Ahora les hablaré de las formas más viables utilizadas por el mendocino/a promedio para conseguir placer y generar un poco de dopamina en nuestros cuerpos. Y todo esto es básicamente mediante la autosatisfacción, o mejor conocido como masturbarse.

Hay diferentes formas de acompañar la masturbación, ya sea con estímulos visuales, o con juguetitos sexuales, u otras formas mas interactivas. En los próximos puntos encontrarán material de sobra-

Consumo regular de pornografía

Nos volvemos a sentir como púber adolescentes virgos, nos tocamos a diestra y siniestra, pero ahora no nos tenemos que andar ocultando de que sí papá/mamá nos va a pillar viendo el canal Venus a las 3 de la mañana, ahora nos tenemos que andar ocultando para que nuestros hijos no nos vean. Sobre sitios web de excelencia, algunos/as les gusta más pornhub, otros xvideos, otros simplemente los hacen con los videos que mandan en los grupos de futbol o de mamis del cole porque es la única utilidad que tienen hoy en día. También se ha puesto muy de moda eso de vender nudes, pero eso es material para otra nota en un futuro cercano, quizá.

Buscar mandar/recibir nudes

Vos, Mabel o Walter, menduco promedio, no se hagan los boludos que seguramente más de una vez habrás mandado o recibido una nude de ese alguien al que te queres comer y con el/la que te tocas el pirulin/almeja. Ahora como no podemos copular con nuestro amigo/chongo/garche fijo nos limitamos a mandar/recibir fotos en bolas, o seminudes (con poca ropa) las cuales a mi juicio de valor son mucho mejores que las nudes porque son más sensuales, más eróticas y hasta artísticas, pero no me quiero desviar mucho del tema central. Aprovechamos que estamos como animales enjaulados con sed de hacer el delicioso y buscamos alguien para que nos manden o mandarle nudes, en el caso de las mujeres supongo porque les calienta verse o mostrarse de forma artística, y en el caso de los hombres para simplemente masturbarnos pensando en ese alguien e imaginándonos que le estamos enterrando el amigo cuando lo único que nos estamos enterrando es la media en el pito para no manchar las sabanas.

Conseguir pareja/chongo/novio temporal para pasar la cuarentena

Para el soltero/a mendocino es medio complicado pasar esta cuarentena solo como compañero la vieja y confiable Manuela, la que nunca nos deja en gamba y siempre está, así que opta por alternativas más creativas. El soltero/a promedio busca alguien con quien pueda mutuamente suplir las necesidades de afecto sin llegar a tener o quedarse con una relación post-cuarentena. Digamos que un poco se aplica la expresión “solo saldría con vos en caso de apocalipsis o pandemia”. No tan literal, pero digamos que le copas, le caes simpático/a, pero no da como para tener una relación seria con vos, o que la vean en púbico con ese alguien paseando de la mano. Un poco le das vergüenza, pero si le interesa que le digas cosas lindas, le escribas mensajes tiernos, y cada tanto tener noches con conversaciones subidas de tono como cuasi adolescentes para toquetearse la empanada o el canelón.

Juguetitos sexuales

Algunos/as necesitan más que un estimulo visual, así que es muy normal que en estas ultimas semanas la mujer (y el hombre también) haya comprado algún juguetito ya sea consolador u otro chiche. Lo cual no tiene nada de malo, está muy bien que la mujer y/o hombre disfrute y se sienta libre de poder auto satisfacerse con chiches. No deben tener ningún prejuicio, es algo normal. Así que, volviendo al tema, según estudios de la universidad de memelogía y licenciatura en stickers, ha aumentado la compra de dildos en un 78% y la de muñecas inflables en un 21%. Algunos no dan abasto, las pilas duran menos que tu ultima relación, el frio no ayuda mucho, a uno/a le dan más ganas de manosearse bajo las 12312 frazadas que tenemos. Así que es (léase con voz de los Simpson) mucho muy importante el dejar las baterías cargando, y obviamente higienizar el articulo en cuestión.

Video llamadas sexuales

Algunos/as optan por algo totalmente audio visual, pero a mi parecer también más complicado. Algunos recurren a las video llamadas, todo muy futurista, como la película de Stallone “Demolition Man”. Me acuerdo cuando veía esa película y me reía de la pelotudez de la idea sobre tener sexo con otra persona mediante la tecnología, pero hoy 2020 con una pandemia encima, el Sexo 2.0 es una buena opción, para los que viven solos, porque convengamos que estar fingiendo gemidos o toqueteándose con la notebook o celu, mientras al lado está la pieza de tu hermano/a jugando fortnite no es muy agradable que digamos, por no decir que te la puede bajar si escuchas tiros y gritos de la otra pieza, aunque si vivís en Las Heras probablemente pueda ser de tus vecinos/as.

Aventureros del sexo

Ahora voy a describir otro tipo de especímenes que solo piensan en ponerla, aunque deban romper el aislamiento y poner en riesgo su salud para arrimar el bochín. Estos son los que salen a escondidas para hacer el delicioso. No salen a comprar pan ni van a la ferretería cuando se rompe un foco de la cocina porque “no quiere correr riesgo”. Ahhh pero cuando la Mabel le dice que está caliente, es capaz de recorrer medio Las Heras, cruzar Godoy Cruz y esquivar los controles cual Toretto o Maradona evadiendo los foros y los hijos no reconocidos, y terminar hasta en San Rafael o Alvear saliendo de su casa en Capital. Para eso no hay ningún problema y eso del co-vid es todo un invento del gobierno chino para asustar a los yankees con una tercera guerra mundial. Aluden al argumento que tener sexo es una necesidad que hay que suplir si o si, como si fueran animales en celo o no tuvieran razonamiento humano. Entiendo que uno/a tenga ganas de ponerla, pero de ahí a meter el chamuyo diciendo que es una necesidad como comer o dormir hay un gran paso.

Ahora solo me falta describir al mendocino/a casado, no crean que me olvide de ustedes, muchachos/as

Si bien es difícil para el soltero ponerla con todo esto del co-vid19, para el que convive con su pareja también lo es, y quizá más. Imaginen que en situación normal sin pandemia ya era complicado, imagínense el tener a las bendis 24/7 dando vueltas por la casa. No pueden clavarse un siestero mientras el pibe está en el cole o en clases de karate o guitarra porque no hay clases, y encima le tienen que hacer las 128931 tareas en pdfs que le mandan los profes y las seños, llegando al punto que lo más erótico que hacen es hacerle la tarea de biología de Cs. Naturales. Tienen que aprovechar al máximo cuando la criatura está durmiendo, pero no deben hacer ruido, cosa que no despertarlo, así que eso del sexo duro no es una opción, sería como un silencioso. Algunos/as optan por la autosatisfacción propia mientras la bendi se está bañando, como las ya mencionadas anteriormente. Otros/as un poco más creativos y atentos aprovechan mientras el nene está jugando al free fire con los auriculares puestos a todo lo que da para que el papá le entierre el rifle a la mamá y quemar unos cartuchos. Con esto de la convivencia obligatoria 24hs all the night (and day) los casadolotudos cuarentenials tienen agudizados al máximo sus sentidos, probablemente como un efecto secundario por la acumulación de liquido lactal por parte del hombre, y la falta de dicho fluido por parte de la mujer.

Dicho todo esto, no tengo más para decir. Me despido y espero que en está cuarentena no se nos haga tan larga como la de Luciano Castro, sino estamos hasta más complicados que hacer el tramite para el IFE.