Cómo te ven las mujeres según el deporte que practicas

En una charla con amigas nos pusimos a buscar cual de todos es el partido ideal para pescar, o al menos el que más se acerca a la perfección. Concluimos en lo mismo de siempre: todos pueden salir turulos como todos pueden salir Kens, por lo tanto no encontramos al tipo ideal. Lo que sí logramos fue encontrar alguna que otra coincidencia entre los machos que juegan a un mismo deporte o actividad física y qué mina es la ideal para cada “sportman”. Juntando experiencias de cada una de nosotras pude elaborar esta cuestión. A continuación los presento:

Aclaración: No sean salames, esto no está dedicado al atorrante de 27 años que acaba de inscribirse en el club a tal o cual deporte; esto es una generalización exagerada de personajes que llevan años jugando el deporte y por ende, años intentando pegarla con alguna mina. Al que me ponga un comentario sobre este tema lo agarro a coscachos. Lean las notas como si leyeran los contratos con letra chica…léanlas enteras.

Futbolista

Pirata por excelencia. Las únicas minas que van atrás suyo son las botineras, que lo quieren para pelarlo durante un tiempo y después cambiarlo por otro del mismo equipo. La mina que tiene dos dedos de frente lo considera patético y es raro que le de bola. Le conviene ganar plata, para poder comprarse una mujer como hace continuamente el Diego. El futbolista es el típico negro de mierda o flaco curcuncho que se quiere hacer el copado y que luego de ganar mucha plata continúa escuchando la misma grasada de siempre y usando la gorrita a 45°. Avanza a las mujeres decidido, porque cree que su fama vale más que su físico o personalidad; volvemos a lo mismo…patético. Cree que las tiene a todas ahí, lo que lo hace odioso y a la vez extrañamente deseable. Odia los estudios, tiende a involucionar. Si tiene la voluntad de estudiar no se mata pensando en una carrera: o kinesiólogo o periodista deportivo o algo que lo siga manteniendo cerca del fútbol. Tienen fama de estar dotado aunque esto no lo hace bueno en la cama. Es la cara del egoísmo, siempre cree que es mejor que todos sus compañeros de equipo y su ñora. Se discute si Narciso fue el creador del fútbol. Grave adicción a los estupefacientes.

Ideal para las que les gusten los flacos langa y ser siempre el segundo plato.

Tenista

Por más que tu brazo sea súper potente es solo uno de los dos que Dios te dio, por ende la mujer te considera incompleto, débil y llorón. Generalmente petizo y escritor de poemas en sus ratos libres. Sensiblero y tímido, siempre le avanzan y si nadie lo hace, se caga de hambre hasta que alguna lo haga. Típico cagón pero buen vago. Pierde la virginidad en sus veinte-pico, si la pierde antes se sospecha de haber pagado. Puede tener ademanes amanerados y tono finito de voz, pero no se debe dudar de su orientación sexual. Le cuesta jugar en equipo, por ende en su vida los divorcios son factibles. Se casa y deja todo…el deporte, la profesión o lo que su mujer le pida. Mamá dependiente.

Ideal para las que tengan ganas de tener una marioneta en el placard.

Nadador

Buen tipo, uno de los mejores y más completos deportistas y/o maridos. Único problema: posible homosexual, conocido metrosexual. Se depilan mucho, lo que es una gran presión para la mujer que viva con él. Solo las de su mismo club o pileta tienen chance con este galán. Maldita afortunada la que consiga uno. Son como un pedazo de chocolate de 5 cm en el helado granizado, irrepetible. Desaliñados pero bonitos, compradores compulsivos de camisas. Tienen futuro. Suelen ser doctores pediatras o de los pocos que tratan bien a los jubilados. Donan sangre y hacen andinismo, siguen a Facundo Arana en twitter. Demasiado egocéntricos en algunos casos, demasiado dulces en otros. No sólo no fuman, sino que le huyen a los que sí lo hacen. Poseedores de un cuerpo casi ideal para la visión de la mujer.

Maratonista

Serios problemas de ira. O le pega a su mujer o la ignora. Su deporte empezó el día que se calentó con su novia y en lugar de pegarle salió a correr. Básico. Adicto a la TV y específicamente a Sin Codificar. Si tiene plata tiene mucha, y anda empilchado completamente de colores flúor. Si no tiene plata, no tiene nada…y sale a correr con la remera de la maratón Otoño por la Vida del año 2001 y un short marrón de mecánico. Es un frustrado de la vida. No sirve ni para drogarse, ni para criar hijos.

Ideal para la huevona universal conformista sin ningún dedo de frente.

Fisicoculturista

Cochino y depilado. Tiene guita, no se sabe de dónde la sacó. Es bueno con la mina que le permita anabolizarse (ustedes ya conocen las consecuencias, y me refiero allí abajo), que esté dispuesta a prepararle la dieta y le banque ser usada como pesa en el entrenamiento (literalmente). Muy amiguero, de sus amigos y del espejo. Es fiel, aunque solo en acciones, no de pensamiento. Tiene problemas con sus camisetas….o son todas musculosas (rotas por cierto) o demasiado apretadas y tienden a estar atadas a sus manos en lugar de puestas. Ligeras sospechas de visitas a los señores de la montecaseros. Si son entrenadores de gym, dejan hijos por todos lados. Vende herbalife aunque no le de ganancia. Porreros a morir justificándolo como sano. Dan besos babosos a todas las mujeres del gimnasio. No aptos para ser buenos padres: no pueden juntar los brazos para acunar a sus bebés porqué sus bíceps se los impiden.

Ideal para la que se banque que la dejen plantada por un entrenamiento con amigos y muchos días de castidad por impotencia sexual.

Handbolista

Muchas amigas. Poco celosos, por ende infieles. Parecidos a los futbolistas pero peor y con menos carpa. Se pelean con una novia y a las dos semanas ya tiene una nueva. Rotan de mujeres dentro de las secciones del club, pero nunca se salen del mismo. Pueden ver una mina despampanante pero si no va a su club la ignoran. Chismosos, adoradores de Rial dentro y fuera del club. Son buenos en todos los deportes que les pongan en frente. Multifacéticos, copados, endulzadores de oído y sabelotodos. Se los reconoce por estar cazar de a pares y combinar ropa entre amigos. No tienen trabajos importantes y generalmente pierden el primer año de la facultad. Fuman, toman y fueron a la Morena hasta que cumplieron 18.

Ideal para la mina que viene con el corazón roto de una relación con un futbolista y tiene baja autoestima.

Basquetbolista

Pavote. Grandote al pedo. Torpe y atolondrado. Si lindo, hueco. Si feo, nerd. Usa pantalones tiro alto dentro y fuera de la cancha. Sospecha de alergias a la tela jean. Le gustan las petizas, irónico ¿no? Cariñoso en público. Presenta a su novia a la familia en la 3era cita. En la 4ta la pone. Buen novio, demasiado bueno a veces. Adicto a la pornografía. Se sienta en el asiento del medio de atrás del todo en el colectivo. Zapatillas futurísticas compradas en Ebay, porque para su talla no consigue en Maxi. Combina todo. Se deja el pelo largo y escucha hip-hop. Se pone vincha incluso si el pelo le mide 2 cm de largo. Le copan los auriculares gigantes y se compra relojes en el persa.

Ideal para la mujer que adora ser adulada y mañoseada todo el tiempo, y a la que no le moleste tener problemas de espalda de vieji.

Rugbier

Típicos gorditos cariñosos deformados pero buenos. Cree que mientras más gordo es, más musculoso se ve. Son los que en el gym te dejan las barras armadas con 100 mil kilos, pero andan por la vida en patota porque solitos no se la bancan. Son cavernícolas, básicos y nenes de mamá. Hablan con una tonada característica que es una mezcla de porteño, careta de Chacras de Coria y menduco achilenado. Adictos a la balanza, las remeras hiper ajustadas, los llaveritos de Kevingston y al Campari (siempre tragos balas). Ideal para casarse, siempre que no se crea Juan Martín Hernández. Si se la cree, mete cuernos. Generalmente prometedor, de buena familia y aunque no siempre de plata; al menos es trabajador.

Sabe que acá el rugby mucho no le da, entonces practica el deporte por amor y no por plata. Raro que gorree porque tiene fama de encasillarse con una y casarse con esa misma. Es amoroso aunque algo bruto, pero no del tipo golpeador. Tiene códigos. Prospera en las relaciones porque tiene bien desarrollado el espíritu de equipo, por lo tanto sabe compartir pelota y asumir responsabilidades. Buen padre, obediente marido.

De dieta difícil aunque probablemente no fumador. Ligeros problemas de bebida. Estudiante de carreras importantes, o es ingeniero o es doctor. Si es doctor se tira a deportólogo, para variar. Si se drogan lo hacen con éxtasis…no le vayan a dar un porro que sale corriendo espantado a Palmares. Adictos a las pastillas, llámese cartílago de tiburón o ibuprofeno.

Ideal para las que les gusta que la levanten como en el line y las lleven a cococho a todos lados. El tamaño del rugbier es inversamente proporcional al peso de su mujer, o sea, todas son flacas esqueléticas en busca de guardaespaldas.

Los abandono… dejando abierto el final de esta nota a quizás añadir más deportes a futuro cuando recolecte info de víctimas. Pero antes de irme pregunto: Para ustedes, ¿Cuál es el típico deportista que es menduco por excelencia?