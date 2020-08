Coronavirus: los que peor la están pasando en Mendoza

Sin dudas este es un año para olvidar. Todos nos quejamos, a todos se nos ha hecho larga la “cuarenterna”, todos tenemos las bolas al plato por la situación y a varios están como un volcán a punto de estallar, mandar todo a la mierda y salir a gritar “¡la puta que vale la pena estar vivo!” en San Martín y Peatonal sin barbijo. Pero, y no es con ánimos de sacar a relucir el “mal de muchos consuelo de tontos”, hay gente que, sin dudas, la está pasando peor que vos. Vamos a la lista así te replanteas tu situación:

Estudiantes que en 2020 cursaban el 5° año del secundario

El último año del secundario es, por lejos, el mejor y uno de los mejores años de la vida de una persona. Sos el puto amo, todo el colegio está pendiente de tus andanzas, sos el ídolo de los más chicos, el referente, el amor imposible de los chicos de los primeros años. Tenes más libertad, juntadas, borracheras, eventos copados, boliches, todo el levante, jornadas épicas y el broche de oro con un buen viaje de egresados repleto de vivencias. Este año nada de eso va a pasar o por lo menos ya se perdió el 80%. Terrible bajón el de pasar de cuarto año a primero de la facultad.

Los tortolitos que se casaban este año

Febrero, Marzo, Abril, Septiembre, Octubre y Noviembre son los mejores meses para casarte en Mendoza. Hace calor, pero no tanto, está lindo para estar al aire libre y para quedarse hasta tarde bailando. Quienes no se casaron hasta Febrero, no solo perdieron la chance de organizar un buen evento en 2020, sino que están con una duda que no los deja dormir respecto al 2021. Un momento único, feliz, inigualable para la pareja o se suspende o queda en stand by hasta el año que viene… con suerte.

Dueños de boliches, teatros y cines

Si hay alguien que económicamente la está pasando como el orto, son los propietarios de este tipo de negocios, quienes no solamente han visto muy muy poca guita este año, sino que además tienen la duda de cómo será la “nueva normalidad” cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Nos van a dejar juntarnos de a 5 mil en un mismo lugar? Año perdido, ganancia cero y poca visión del futuro. A ellos se le suma una enorme cantidad periférica de laburantes: mozos, patovicas, barmans, personal de limpieza, dj’s, rrpp y un largo etcétera.

Artistas

No hay teatro, no hay set’s de filmación, no hay cines, no hay estadios, no hay shows de ningún tipo. Actrices, músicos, bailarines, todos la están pasando muy muy mal, intentando hacer algunas cositas vía redes sociales, buscándole la vuelta, rebuscándosela de una manera insólita, perdieron el 2020 y tampoco saben si el año que viene van a comenzar a rodar o poder salir a las pistas. No tener público para el artista, es como no tener alma.

Padres de los niños que van a primer grado

Enseñarle a un niño a leer, escribir y contar números debe ser una de las tareas más difíciles del mundo, sobre todo para alguien que jamás pensó que iba a tener que hacerlo. Se que las maestras intentan estar encima de los alumnos, pero es una tarea cuesta arriba pretender enseñarle vía zoom a un nene a leer y a escribir. Así que son los padres de esos niños quienes tienen que ponerse, ayudarles, seguirlos en las tareas e intentar que terminen leyendo en primavera.

Amantes

Aquellos que se veían a cualquier hora de la noche, se encontraban en un telo y lo dejaban todo un par de horas, hoy están limitados y se deben encontrar en un café, reserva previa, sólo el día que les permite el DNI. No más sexo casual, aventuras y desparpajos. Hay que volver a la adolescencia en asientos de atrás del auto, esquivándole a la policía y a vecinos botones. ¡A portarse bien señoras!

Turismo

El sector en todo su extensión, desde las enormes aerolíneas sin vuelos hasta el monotributistas que llevaba turistas en su auto a las bodegas. Todos están sufriendo enormemente la ausencia de dólares extranjeros, de Europeos y Brasileros recorriendo los viñedos y alojándose en la ciudad. Además de haber perdido la temporada de invierno, con toda la nieve que cayó, no se sabe si se va a festejar la vendimia. Las bodegas, los restaurantes, los hoteles, las cabañas, es uno de los sectores más golpeados y volver a levantarse no será tarea fácil cuando el panorama es tan nubloso.

Uber y tacheros

Los que invirtieron en un Uber en 2019 o 2020 se la quieren rebanar en juliana, ni hablar de los tacheros que tienen que recorrer calles post-apocalípticas en busca de algún alma caritativa que quiera andar un par de cuadras en auto. El sector está viviendo un duro revés económico y ya no tiene sentido siquiera sacar el auto a buscar pasajeros. Poca gente, pocos viajes, nula proyección.

Transporte terrestre

Todas las empresas de bondis que iban de una provincia a otra, o a otros países, están totalmente paradas, rebuscándoselas para hacer las veces de correo, sin viajes, sin gente, sin escapadas, ni salidas, ni terminal, ni reservas para lo que resta del 2020. Enormes flotas con conductores sin viajes a la espera de que pase este año de terror.

Eventos primavera 2020 verano 2021

Dentro de poco arrancaría la temporada de eventos en Mendoza. A los cuyanos nos encanta juntarnos y los empresarios lo saben. Desde septiembre hasta febrero es el momento de hacer eventos masivos para que la gente concurra. Desde cuestiones empresariales, hasta festicholas y bailongos… ya nadie se anima a invertir tiempo, dinero y reputación en planificar algo para este año, porque no se sabe qué va a pasar la semana que viene. Todo esto va a quedar pendiente para 2021.

Así que si te quejás de tu condición y no estás en alguno de esos 10 grupos de bajón, agradecele a alguien.