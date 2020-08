La guerra de las vacunas

Después de haber hecho un estudio bastante exhaustivo de las cartas astrales de las principales vacunas anunciadas pude ver algunas asombrosas coincidencias y algunos puntos para reflexionar al respecto. Aclaro que para levantar la carta astral de cada una tomé como fecha el anuncio oficial de las mismas.

Antes de mostrarles los dibujos quiero anticiparles que ninguna de las tres es absolutamente exitosa ni tampoco completamente inocua. Se pueden decir muchas cosas de cada una. Sin embargo, los principales planetas involucrados están en el mismo lugar porque fueron anunciadas con poco tiempo de diferencia, razón por la cuál los puntos de análisis están dados por las energías rápidas: el Sol, la Luna, Venus y Mercurio. Las posiciones de Júpiter y Neptuno, de todas maneras, a pesar de estar en casi los mismos grados forman aspectos de diferente magnitud con los planetas rápidos y son las que anuncian el alcance de los mismos, el éxito médico y los riesgos.

En otra nota anterior, cuando comenté que la solución definitiva a esta enfermedad (y a otras más) se iba a anunciar con absoluta seguridad en 2022, estudiando la carta de ese año puedo asegurar que en abril de 2022 se producirán una serie de descubrimientos y avances que revolucionarán la industria médica como nunca antes.

Vuelvo a las vacunas actuales. Las tres sirven pero no para todos. Las tres tienen cuestiones “oscuras” y responden a intereses “no comunicables”, son financiadas con recursos un tanto cuestionables y tienen riesgos. Pero no voy a esclarecer eso para no contribuir a teorías conspiranoicas y centro el análisis en lo que cada una tiene de particular.

La vacuna británica tiene buena prensa y baja mortalidad pero representa un riesgo importante a poblaciones vulnerables y, al observar los aspectos de Neptuno en Piscis, será resistida para ser aplicada a los niños. La oposición del Sol, la Luna, Mercurio y Venus hacia la triple conjunción Plutón-Saturno-Jùpiter muestra que tendrá éxito en la comunidad médica pero será difícil que las personas quieran vacunarse y que los países puedan imponerla de manera obligatoria. Tendrá una fuerte competencia en las otras dos vacunas que tienen mejores aspectos astrales.

La Sputnik tiene un aspecto de notable influencia positiva que es la Luna en conjunción a Urano en Tauro. Si bien esta vacuna no tiene buena prensa porque se anunció de manera sorpresiva, y porque la OMS no la aprueba hasta que Rusia no muestre las pruebas que avalan su efectividad, la carta astral muestra que la vacuna es más efectiva que la inglesa. El problema es que, dado el ascendente en Escorpio, Rusia no dará la información que exigen los organismos internacionales. No hay aspectos de oposición a la triple conjunción en Capricornio, la posición de Marte en Aries en tensión a los planetas en Capricornio no tiene demasiada fuerza porque el planeta rojo se encuentra en una excelente posición dentro del signo, en un decanato regido por Júpiter, el cuál se encuentra a su vez en el decanato regido por Mercurio, el cuál está junto al Sol. La posición del Sol, Mercurio y el Punto de la Fortuna en Leo, aseguran su efectividad.

La vacuna carta astral de la vacuna china es un toque más compleja porque es la mejor de todas, para el objetivo propuesto, que es prevenir contra el virus, tal como lo muestra la conjunción entre el Sol y Mercurio en Leo. Pero es la que más secuelas tiene. ¿Qué tipo de secuelas? La posición de Kirón en Aries indicaría que podría dejar graves secuelas en los niños y la posición de cuadratura con Venus en Cáncer alerta sobre posible esterilidad en mujeres. Como es de esperar, y por el ascendente en Escorpio, los chinos tampoco darán datos claros respecto a cómo obtuvieron la fórmula de la vacuna.

Después de ver las tres cartas concluyo que la vacuna rusa es la que menos riesgos tiene y va a ser la preferida de muchos. No obstante, por el ascendente en Libra, la conformación cardinal de los cuadrantes y la sincronía de ubicaciones del Sol, Marte y Júpiter en ambas cartas, puedo asegurar que la vacuna que se utilizará en Argentina es la británica. Por las posiciones observadas es la única que tendrá aval oficial y posiblemente, dada la resistencia que ocasionará, puede que sea exigida para poder viajar al extranjero.

