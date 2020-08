El final de Vis a Vis me pareció pésimo y te cuento porqué

Uno de los grandes problemas de Netflix es estirar las cosas más de lo que la serie puede dar, como un/a ex queriendo volver sabiendo que va a terminar mal. Y la temporada de “Vis a Vis El Oasis” no es la excepción.

Después de un gran cierre digno en la cuarta temporada, en la que Maca, Zulema y compañía acaban con el villano argentino de Sandoval, donde luego muestran que pasa unos años (que me parece otro error de Netflix el mostrar lo que pasa años después, pero ese es tema aparte) nos enseñan que Maca y Zulema siguen juntas y llevan una vida intrépida y libre rompiendo las reglas.

Ese es el pie para el inicio de una especie de Spin-Off de Vis a Vis, porque de vis a vis y las cárceles no tiene nada, solo quedó algunos personajes que estuvieron en Cruz del Norte/Sur.

Uno que vio las grandes hazañas de Zulema y se encariño con su personaje, se tiene que haber sentido estafado, timado, hasta engañado, por lo que pasa en esta temporada de cartón, como me pasó a mí.

Algo le faltó a la trama de esta temporada, y creo que lo puedo explicar mejor con una foto…

Bueno, ahora hablando un poco en serio, a la trama nunca la entendí porque introducen a los nuevos personajes muy rápidos y explican lo que quieren hacer en muy poco tiempo. Acá algunos puntos de porque no me gustó:

1) La introducción acelerada de los nuevos personajes

La historia se desarrolla con un nuevo grupete de mujeres, en las que personalmente no me dieron tiempo ni de encariñarme o sentir afinidad porque cuando te queres dar cuenta a una ya le dieron un balazo y prácticamente la sacan de la serie porque termina haciendo nada o aportando muy poco a la historia. El grupete nuevo, liderado por Maca y Zulema, está conformado por: Goya, uno de mis personajes favoritos en las anteriores temporadas y que acá parece otra persona, y no me refiero a que cambiaron a la actriz que la protagoniza, sino que parece otra persona por su personalidad. También nos vamos a encontrar con Triana, su novia, que lo único que nos van a contar es que es la novia de Goya, es media rebelde y extrovertida y nos lo demuestra con gestos y caras sobre actuadas. También está “La flaca” que la llaman así o no me acuerdo su nombre porque al toque le pegan un tiro y no hace nada más, una lastima porque me pareció que podía ser el mejor personaje de la temporada y la desperdiciaron estrepitosamente. Y por último a la hija del antagonista de temporada, Lisi Linder como la traidora y la infiltrada y la yonki.

2) El poco tiempo para explicar una trama y personajes nuevos

Quizá les pasó lo mismo que a Dark, el no querer sacar otra temporada para no alargar tanto la historia. Pero por esas cosas terminan largándonos todo a la parrilla en escasos 8 episodios. Nos introducen una banda nueva con personajes de papel porque solo rozan la superficie y no sabemos nada de ello, solo vemos que quieren robarle unas joyas al villano de turno, un estereotipo de narcotraficante mexicano que lo único que sabemos es que tiene unos hijos/as, que no son suyos, y que una se va a casar. Fin. Casi no tuvo minutos, no sabemos que lo motiva, cuales son sus virtudes y/o defectos, no sabemos nada. Entonces terminamos en una nebulosa que no conocemos nada de ambos bandos y no entendemos un carajo lo que está pasando, y para compensar este vacío lo rellenan con personajes secundarios como un matrimonio con una hija donde su padre es medio violín, también está un grupo de policías o agentes federales, algo así porque cuando masomenos entendí quienes eran se matan entre ellos y después Zulema los mata. Y digo personajes secundarios por no decirle personajes de relleno. Y al último, cuando no entendemos para donde va la serie, nos meten un grupo de chicos de secundaria donde uno es gay y le hacen bullying por eso y que, según entendí, todos ellos iban de viaje de egresados a un hotel en medio de la nada. El peor viaje de egresados del mundo.

3) Donde trascurre los eventos

El grupo de mujeres, luego de querer robar la joya, y que el plan dibujado con crayones saliera mal, acaban en un hotel, donde justo, justo, por arte de magia, poder del guion o porque el rey de las casualidades así lo quiso, acaban en un hotel donde los dueños son la familia de Sandoval (el anterior antagonista). Por eso se llama El Oasis, porque el hotel se llama así. Listo, no hay mucha que saber de ese hotel, salvo que el que atiende es el hermano del Doctor Sandoval y sufre de convulsiones y por eso tiene ese casco de cuero. Y bueno, como el Doctor Sandoval era medio fisgón, el hotel tiene como un cuarto secreto que puede mirar a través de un espejo lo que pasa en cada habitación.

Imaginen todo eso explicado en 8 episodios de 40 minutos, donde usan el truco de primero contar lo que pasa al final del episodio e ir contando de a poco como sucedió eso que te mostraron al principio. Si lo tuviera que resumir la temporada sería algo como “Un grupo de mujeres de las que más de la mitad no supe como se llamaban o quienes eran, tienen que robar una corona con joyas de diamantes a un narcotraficante mexicano, donde eventualmente todo sale mal y terminan justo, justo, justo en un hotel donde el dueño es el anterior antagonista. Algunas mueren, pero como no alcance a encariñarme con ellos/as me fue indiferente. Al final, mientras escapan, Zulema por un acto de solidaridad o delirio por su enfermedad, la matan y Maca escapa”. Fin. Ahh… me olvidé de Zulema y Maca, aunque Maca casi que no hace nada, así que solo voy hablar de Zulema, mi segundo personaje favorito, después de rulos.

4) Zulema y como quemar un personaje con una temporada de mierda

Y acá quiero separar la oración en tres partes. “Zulema” “como quemar un personaje” y “temporada de mierda”

“Zulema” esa mujer que nos la presentaron como el puto elfo del infierno, y no porque sonara bonita, sino porque con el trascurrir de las primeras temporadas nos reafirmaban más y más esa descripción. Capaz de prender fuego a los/as demás con un lanzallamas tumbero. La mujer sin escrúpulos para matar a una persona con vapor hasta quemarla, incluso capaz de inmolarse ella misma con agua hirviendo para cumplir sus objetivos. Esa mujer, ese personaje la quemaron con una muerte indigna y poco original. Para muchos/as la mejor serie de todas es Breaking Bad, quizá lo sea, pero a lo que voy con ese enunciado es que hoy en día, con algunas de las ultimas series, usan (o abusan) del recurso de “enfermedades terminales”. Pasó con varios personajes en “Merlí”, también en “La casa de papel”, y ahora con “Vis a vis”. A eso me gustaría llamarlo “El síndrome de Walter White”. Parece que a veces no saben que hacer con los protagonistas, o como terminar con ellos, y el poder del guion le termina diagnosticando un cáncer o enfermedad rara sin cura aparente. No digo que no sea un recurso válido, sino que para mi es una forma paja de terminar el guion. Le terminan creando un parte médico incurable, el personaje cambia su forma de ser y hace cosas que antes no haría. Todo muy conveniente.

El final de Zulema escapando con Maca, ella quedándose para aguantar los trapos por un plan de mierda que nunca se entendió, y cagandose (o más bien recibiendo) a tiros con unos estereotipos de secuaces mexicanos en medio de la nada, fue la decepción más grande después de que me mandaran a la friendzone por primera vez. Además de parecerse un poco a una escena de la casa de papel con cierto personaje que también tiene una enfermedad terminal, y en la que también se quedó para aguantar los tiros para dejar que sus seres queridos pudieran escapar, pero acá sin emoción. Le dijo a Maca que siguiera corriendo al helicóptero (porque estaban corriendo a un helicóptero del cuál no explican como hicieron para conseguirlo), los sicarios la miraron, con miedo, no sé porque si era una persona nomás, ella se arrodilla como rezando, se levanta, la cagan a tiros dejándola como un colador, siguieron y listo. Hizo menos tiempo que un eyaculador precoz. Y así acabaron con Zulema. Bueno, Maca con esos segundos que hizo de tiempo si pudo escapar y al final muestran que tuvo a su hijo/a. Y así acaba la temporada (o la serie) con la muerte de su mejor personaje, contra un villano que ni siquiera supe su nombre. Todo por querer robarle, con un plan inentendible, una joya que parecía que valía mucho.

Si tuviera que calificar este final de temporada, o de serie, le pondría un 4/10. Muy malo, con una trama confusa, personajes de papel, relleno innecesario, historias inentendibles, apresurado, y muchos clichés.