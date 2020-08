Cómo perder a una mujer en el intento por conquistarla

Según Google, la palabra “Chamuyar” se define como la acción de hablarle a una persona con algún propósito, en esta nota con el fin de ponerla y/o empezar una relación.

Por lo general y en la mayoría de los casos son los hombres quienes empiezan, y supongo que a veces hacen lo que pueden, o es lo que me gustaría pensar, pero en ocasiones, no entienden el verdadero objetivo y terminan haciendo lo contrario, y no me refiero a que tengan un desarrollo mental precoz por no decirles boludos, mas bien creo que lo hacen por impulso, por su naturaleza salvaje de hacer los filos a lo loco, cosa que a veces les juega en contra.

Antes de que me vengan con el famoso cliché de “No todos los hombres son iguales” es verdad, no todos son iguales, así como un día no es el mismo al que pasó o el que está por venir, siempre hay por ahí un flaco que vale la alegría, pero a mas de una nos ha pasado de cruzarnos con un nabo: el tema del amor es una lotería, a veces se gana y otras se pierde y no es porque nosotras seamos malas eligiendo, sino porque este tipo de hombres aparecen hasta por debajo de las piedras, onda: “Dios los cría y el viento los acomoda”

Dedicado a la tribuna masculina, agarren lápiz, papel y anoten por que de esta manera se pierde a una mujer antes de tenerla:

1) Peticiones innecesarias

Nunca en la vida, ni acá ni en ningún planeta nos va a gustar que nos anden pidiendo que les mandemos fotos nuestras ya sea por Chat, por whatsapp, paloma mensajera, de ninguna manera. O sea, con la foto de perfil de equis red social ya es suficiente, si no nos conocemos en persona, ya va a llegar el momento en el que pase.

Ni hablar de los que te piden que les mandes fotos tuyas en bolas, entangada o que le cuentes que tenes puesto, eso te lleva directo a la lista de “Bloqueados”. No pregunten ni pidan cosas como esas, creo que si tienen dos dedos de frente jamás le van a pedir eso a una mujer con la que hablan hacen un par de días y mas si te la querés levantar, calma.

2) Hablar de sexo

El problema no es hablar sobre el tema, si no que lo insinúan a morir y hasta lo piden. Soy de las que creen que el sexo simplemente se da y no se anda preguntando: “¿Cuándo vamos a dormir juntos?” como una criatura de 5 años cuando pregunta si falta mucho para llegar.

Queda para el soberano culo cuando lo andan mendigando mas sabiendo si nuestra intención no es que sea un “garch and go” y peor si se hacen los boludos cuando la respuesta es un NO, onda: “Yo no te pedí sexo, solo dormir la siesta, no se que habrás pensado vos” Claro, y yo me chupo el dedo.

Un beso al final de la noche no le veo nada de malo, porque puede que haya habido onda pero preguntar si en algún momento vamos a pasar la noche juntos le saca el encanto a todo.

3) Ser tacaños

Hoy en día la mujer también paga las salidas y no me parece mal, al contrario, me incomoda mucho que me paguen cada vez que salgo con algún chico, pero mínimo, si es la primera vez que salen pagá la cerveza, no te quedes esperando a que la flaca saque la billetera para sacar la tuya. Me pasó y el tipo no tenía 18 años, tenía 30 y era un boludo a pedales.

Esos que en lugar de tener un cocodrilo en el bolsillo tienen un dinosaurio son los mismos que en lugar de invitar a una mujer con la que llevan mucho tiempo saliendo a un telo la llevan al parque San Martín en pleno invierno.

4) Que sean materialistas

Pasamos de ser un tacaño a ser un materialista marca cañón. La verdad no nos importa cuando te salio el auto, la campera, las zapatillas y todas las cosas que tenes si no haces mas que presumirlas todo el tiempo. A nosotras nos encantan los hombres ambiciosos y emprendedores, pero no se confundan con la avaricia: Podes ser muy lindo pero si andas por la vida careteando todo lo que tenes, vas mal.

5) Que hablen de su ex

Posta que lo hacen y es bastante incómodo, ninguna mujer quiere sustituir a la ex de nadie y menos ser la que de consejos si la onda era salir para conocernos y no como amigos, si es que me entienden. Si están hasta las bolas por su ex novia, lloren, griten pero no les rompan las bolas a las demás mujeres.

6) Promesas al pedo

No prometan boludeces para ponerla porque nos damos cuenta, no porque seamos brujas o hayamos hecho el curso de adivinas sino porque el hecho de ofrecernos amor eterno, un noviazgo, la luna, las estrellas, etc. a los pocos días de conocernos es bastante obvio. Le podes endulzar la oreja a una mina pero tampoco para exagerar, si quisiéramos tener únicamente sexo esperaríamos a que se de la situación, no hace falta tanto teatrerío barato porque hay mujeres que se la creen y después quedan con el culo y el corazón roto (Me lo contó una amiga)

7) Chamuyo ultra mega barato

No soy una genia del mundo tirando los filos ni muchos menos, pero bajemos el cambio con la exageración al momento del chamuyo, que hay cada infradotado dando vueltas por ahí que dan ganas de dejar de ser una persona socialmente activa.

Nunca, pero nunca la palabra “Bebé” va a ser sexy, sáquenselo de la cabeza, por favor. Tampoco hablar en neutro onda: “Tú eres hermosa”, “mi bella niña”, “me vuelves loco”. Estamos en Argentina, Sudamérica, pegadito a Uruguay. No sos de centro América, vivimos en el mismo barrio e íbamos a la primaria juntos, no sean ridículos.

A menos de que bueno, realmente seas de otro país y hables así, eso es otra cosa muy distinta.

8) Que se vayan de boca

No es que no nos venga nada bien, pero a poco menos de un mes querer ponernos un anillo en el dedo o menos exagerado, querer presentarnos a su familia ya es una joda.

En una semana no podes estar planteándole a una mujer cuantos hijos queres tener con ella, la iglesia en donde te gustaría casarte, la casa que quisieras alquilar para ir a vivir juntos porque nosotras también le tenemos miedo al compromiso, y más si se da así de la nada y tan de repente

Uno se puede hacer un poco la cabeza, darle rienda suelta a la imaginación pero ya de expresarlo de esa manera es muy distinto.

No se puede ser perfecto en este tema, todos cometemos errores, nos las mandamos, decimos o hacemos cosas que realmente no eran del todo apropiadas en ese momento ya sea porque nos falta cinco para el peso, porque realmente nos cuesta empezar algo con alguien o porque esa persona nos vuela la cabeza a Júpiter.

La buena noticia es que, como dice mi abuela: “Siempre hay uno roto para un descocido” No importa que tan mandado, desubicado, atorrante seas, es probable que allá afuera hay una mujer que está ansiosa por conocerte y que seguramente tiene el mismo desorden mental que vos porque para soportar toda esa manga de boludeces, ¡papito querido!, te tiene que querer mas que tu propia madre.

Igual y hablo por todas las mujeres del mundo cuando les pido si pueden bajarle un poco la tensión al medidor de boludez, estaría genial, en una de esas tienen suerte y la ponen alguna vez en la vida.