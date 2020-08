5 clases de personas a evitar después de la cuarentena | Parte 2

El mes pasado les hice entrega de una exquisita y utilísima lista de las 5 clases de personas a evitar después de la cuarentena. Luego de un par de semanas y después de decenas de puteadas recibidas, me siento con la presión de realizar la segunda parte de la lista.

No es justo que sea yo quien traicione a mi intelecto, lo lógico hubiera sido que algún lector indignado contraatacara defendiendo su postura, pero bue', no fue así...

Les dejaré la segunda parte con esta 5 clases de personas a evitar después de esta penosa e inagotable cuarentena.

1) Mayores de 40 comprometidos/as

Si usted es abordado/a por un/a viejardo/a choto/a de estos/as, no le hable, no le mire, no le escuche, estos individuos sólo quieren saber si todavía están en estado físico-mental de conquistar a alguien, si todavía mantienen esas condiciones y habilidades para el levante que los distinguía cuando eran jóvenes. Ellos/as no buscan nada serio, sólo alimentar la paupérrima autoestima que les queda.

Llevan casados más de 20 años y son sumisos/as, dóciles, predecibles y aburridos/as. Sólo quieren sexo salvaje con un caramelito.

Se hacen los/as cancheros/as por las redes pero cuando hay que ponerla de verdad arrugan como nadie.

Pero lo que más los perjudica, es que son personas en edad de riesgo , sus salidas a una cita romántica depende del estado del tiempo, si hay viento zonda, chequear en las noticias cuantos contagiados hubieron las últimas 24 horas, si tiene controlada la presión arterial, etc.

No quiero detenerme mucho en esta clase de personas porque si continúo los perjudicaría cada vez más.

Ni se le ocurra.

2) Millennials

O generación "Y", se les llama así ( muy inteligentemente) porque son los siguientes a la generación "X" y anteriores a la "Z". Son narcisistas, malcriados/as e impacientes, esta cuarentena no los perjudicó en casi nada porque ellos/as teniendo un celular (regalado por la tía) con conexión a internet (que sus papis pagan) están satisfechos/as.

Creen que son merecedores a grandes expectativas pero no les gusta trabajar, no agarrarán una pala aunque se estén muriendo de hambre.

No les interesa una relación seria con una dama o caballero y son adictos a las redes sociales dónde sacian su onanismo.

Como no sudan se bañan poco.

Altamente tóxico/a para una mujer/hombre que quiera formar una familia con varios hijos, perros, casa con patio grande con Pelopincho y algunas gallinas.

No saben cocinar y menos aún retroceder un cassette con una lapicera, no quiero decir que ésas son actividades muy necesarias, solo pretendo que usted señor / señora/ita sepa que no tienen capacidad mínima de supervivencia.

Si alguna situación de emergencia o peligro sucediera en sus casas (que ojalá nunca ocurriera) son poco probable en poder resolverla porque sus primeros instintos son de buscar soluciones en YouTube.

Mínimamente recomendable.

3) Gente Fit

Esta clase de personas son especiales, porque tienen su lado negativo camuflado. Son mimosos/as, sinceros/as, laburadores/as y familieros/as, pero cuando el deporte se cruza en la relación ellos ya tienen definido de qué lado posicionarse.

Tantos días transcurridos sin algún maldito deporte que son como el barco de Beirut, un peligro inminente a estallar.

Serán dóciles al principio pero cambiarán sus personalidades y pensamientos más rápido que el diputado José Luis Ramón de Protectora. La cuarentena lo ha marcado mucho al punto que la dejará plantada en una cita hasta por un partidito de fútbol 5 en el barrio aún cuando él es suplente en ése equipo loser y pedorro. O una salidita a correr por los cerros en el caso de los más atletas.

Si el caballero es de Las Heras o Maipú se agrava el diagnóstico ya que en esos departamentos los fulbitos ilegales están a la orden del día, usted sería "la segunda" y que usted ostente ése mote sería horrible y vergonzoso. Y si la chica es de Godoy Cruz o Ciudad, lo cambiará por cualquier salida fitness al aire libre.

Poco recomendable.

4) Artistas

Primero habría que ponerse de acuerdo quienes entran en esta categoría, ya que cualquier gil/a que hace un cuadrito muerto de frío ya se considera un pintor por ejemplo.

Nos vamos a concentrar entonces en los que se creen artistas pero no les da ni para comer. Ahí tenemos a pintores/as, dibujantes, escritores/as, escultores/as y hasta bailarines/as por decir algunos.

Esta pandemia casi los ha eliminado, los espectáculos públicos y concentraciones de personas han sido prohibidas.

Son de carácter débil, lloran todas las noches y tienen gatos. Una pareja estaría en segundo plano ya que ellos/as son tan egocéntricos que desean un aplauso antes que el cariño de otra persona.

Quieren vivir de su profesión pero no tienen talento ni futuro y siempre están de mal humor porque creen que nadie ve la realidad desde su equivocada perspectiva.

No pierda tiempo.

5) Los/as facheros/as

Tienen más citas esperando que planeros por cobrar la asignación a la salida del banco, muchas de ellas han violado la cuarentena para estar con él/ella al menos unos minutos a solas, recibe constantemente sensuales videos de sus admiradoras/es en su celular y es tal la demanda por esta clase de personas que reciben mensajes por todas las redes sociales y correo argentino inclusive. Es divertido/a y canchero/a pero no es apto/a para una relación mínimamente seria, le gusta coquetear con todas/os y si usted es celosa/o no lo soportaría.

Queridas lectores, después de descartar estas 5 clases de personas y sabiendo que en Mendoza hay 2,87 mujeres por cada hombre lamentablemente para ustedes no queda mucho para elegir, lo que me hace recapacitar y advertirles que no tomen mi lista muy seriamente. Pero sí les puedo llegar a aconsejar algo que creo que será más útil: