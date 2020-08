Terminator 2 es la mejor película del mundo y te cuento porqué

"Las segundas partes son malas" reza el dicho... y tiene mucha verdad. Y siempre, para todo, hay excepciones... tal es el caso de la 2 de Terminator... la única secuela de la historia que ha superado a su antecesora (y a todas sus predecesoras). Cuando uno critica o compara cualquier arte debe tener en cuenta de no cometer el garrafal error de no saber contextualizar el objeto del análisis. Me explico, si uno hoy escucha a Pescado Rabioso si más que intentar ponerlo a todo volumen en el reproductor, fácilmente puede decir “¿que es esta bosta en lata?”. Se escucha mal, las letras no se entienden, la fidelidad de la grabación es pésima, las guitarras suenan raras, etc. Si lo escuchas pensando que va a sonar tan fuerte como el último disco Don Omar, o lo comparas con letras claras como las de Alejandro Sanz, o queres que tenga la fidelidad de un cd de Aerosmith, es obvio que no te va a gustar, pero es porque no contextualizas hermano.

Pensa que en esa época nadie tenía un miserable amplificador, se grababa en estudios de dos por dos en discos de pasta (vinilo), tenías a la iglesia, a los militares y a las familias ultra conservadoras y derechistas que te señalaban con el dedito si llegabas a decir “mina” o “boludo”, tu público era un reducido número de hippies pobres, no te auspiciaba ni La Serenísima, porque eras un "zurdo sucio".

Entonces… ¿Cómo carajos se te ocurre intentar criticar a Pescado Rabioso si no contextualizas con el entrono social de la época de esta banda o lo pretendes comparar con Paulo Londra?

Basándome en esta hipótesis, cito mis motivos que defienden mi tesis de que Terminator 2 es la mejor película del mundo entero:

¡Arnold en esa época estaba en la cresta de la ola! Era como hablarte hoy de la pinta de Brad Pitt, con la magia de Johnny Deep, la picardía de Jude Law y el lomo de La Roca. Encima cargaba cuero negro y lentes Raybans… que galán de acción loco, como los que hoy no aparecen.

El argumento sigue estando muuuuuuuuuy en boga. El hombre que crea una máquina que se revela con él mismo… ¡de lujo la historia! Y fueron los primeros en contarla.

Se estrenó en el 91 y los efectos especiales han trascendido; es una peli que podes ver hoy y los efectos especiales se siguen viendo de lujo (distinto, por ejemplo, con la primera parte, donde en la escena en que Arnold se saca el ojo se parece un maniquí de la feria persa).

Tiene música de los Guns… contextualizando, es como que hoy U2 le ponga música a una película de Palito Ortega.

¡Fue la primera película con imágenes hechas por computadora!

Sarah Connor (Linda Hamilton) estaba más buena que comerse un asado en la pileta. Para colmo recibió entrenamiento con el profesor israelita Uzi Gal, diseñador de las célebres armas bautizadas con su nombre de pila.

Le dieron cuatro, si cuatro, premios Oscar.

La parte en la que el T-1000 le clava un espadazo en la frente de la falsa Sarah Connor te trauma, posta que te trauma… ¡¡¡se la pone con caja de leche y todo!!!!!

Hasta ese momento fue la película más cara y taquillera de la historia.

¡El malo era nada más y nada menos que Robert Patrik! Es como que hoy el segundón de una peli sea Mel Gibson.

El productor fue James Cameron, un semi-dios el chabon. Además filmo otras pelotudeces, como Rambo, Alien, El Sectreto del Abismo, Mentiras Verdaderas, Avatar y Titanic.

Loco… ¡¡¡no puede ir un camión negro persiguiendo a una Harley por un zanjon!!! ¡Encima Arnold la maneja con una mano y con la otra carga la itaka! Por dios aún no lo termino de digerir… pero como esa escena épica, la peli es una seguidilla increíble de momentos únicos. La caja de rosas, Patrik corriendo, Arnold bombardeando todo sin matar a nadie, la escena "no fear", cuando Arnold le muestra la mano al negro...

Aún no existe ninguna película que haya generado una frase tan icónica y magistral como “hasta la vista, baby”… sencillamente sublime.

Además de estar repleta de acción demoledora, toca temas por detrás que son un lujo, como la amistad, el compañerismo, el valor de la palabra, el miedo, la desesperación.

Es una historia en sí, no hace falta ver la 1 ni siquiera pensar en terceras partes, la historia en sí tiene un principio y un final sublime.

Chau bebotes, me voy a ver Terminator 2 mientras me tomo un Uvita (seguro que no te dieron ganas de verla, no seguro que no)