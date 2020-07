Las 10 bandas más revolucionarias del Rock Nacional

Antes de comenzar la nota quiero aclarar que este ranking no trata sobre las mejores bandas del género (aunque en varios casos se dá), sino en las bandas que comenzaron a trazar nuevas alternativas musicales en Argentina, a partir de las cuales devinieron tantas otras.

Estas 10 bandas revolucionaron la música, impusieron nuevos géneros y fueron el puntapié inicial para que otros músicos profundizaran los caminos. Bandas innovadoras, creativas, conformadas por músicos iluminados, vanguardistas, arriesgados e híper perceptivos.

Voy a dejar una breve reseña de cada una de ellas, ordenadas por año, y luego quedará abierto el debate para opinar. Cada una de estas bandas fueron pioneras en su estilo en el país. Vamos a lo nuestro.

Manal – Blues || 1968

Conformada por Alejandro Medina (bajo, voz y teclados), Claudio Gabis (guitarra, armónica, piano y órgano) y Javier Martínez (batería y voz), Manal fue la primer banda de habla hispana en tocar blues y r&b en castellano. Con ritmos poderosos, una voz gutural y carrasposa, este trío rompió con los moldes de cuarteto beatlemaníaco de moda. Creadores de joyas del blues como “Jugo de tomate”, “Avenida Rivadavia”, “Una casa con 10 pinos” y “No pibe”.

Espíritu – rock sinfónico/ rock progresivo || 1972

La banda fue fundada en 1973 por el guitarrista, compositor, abogado y químico Osvaldo Favrot, junto a Fernando Bergé, el pianista y tecladista Gustavo Fedel, el bajista Claudio Martínez y el baterista Carlos Goler. Estos locos fueron los primeros en hacer rock sinfónico en castellano y eran un flash para la época. Cuidaban sus presentaciones con puestas en escena y niveles interpretativos a la altura de los mejores grupos internacionales de aquellos tiempos.

V8 – Heavy Metal || 1979

La primer bada de heavy metal Argentina, fundada en 1979 por Ricardo Iorio (voz) y Ricardo Moreno (guitarras) junto a Gerardo Osemberg (batería). Tras algunos cambios de integrantes y la muerte de Moreno, se consolida la que luego sería considerada la formación clásica del grupo, compuesta por el cantante Alberto Zamarbide, el guitarrista Osvaldo Civile, el bajista Ricardo Iorio y el baterista Gustavo Rowek. Los comienzos de la banda fueron difíciles, en una época de público hippie y suave, que los criticaba y bastardeaba, pero con el tiempo se volvieron una leyenda. Dueños de impresionates temas como “Destrucción”, “Rbigadas metálicas”, “Ideando la fuga” y “La mano maldita”.

Riff – Rock pesado || 1980

Riff fue la primer banda en hacer rock pesado. Formada por el legendario Norberto Napolitano (Pappo) en guitarra y voz, junto a Michel Peyronel en batería, Boff Serafine (Pelusa) en segunda guitarra y Víctor Bereciartúa (Vitico) en bajo. Dueños de poderosísimos temas como “Que sea Rock”, “Ruedas de metal”, “Macadam”, “Mal romance”, eran los “chicos malos” del rock argento. Vestidos de cuero, fierreros y machistas, mantenían la estética del hard rocker extranjero.

Sumo – Rock alternativo / postpunk / punkrock || 1981

Luca Prodan llegó a la Argentina desde Londres en agosto de 1981, para huir del infierno de la heroína que estaba destruyendo su vida en Europa. Traía de allá la influencia del punk y el reggeae. Se instaló en Mina Clavero y conoció a Timmy McKern, quién luego le presentó a su cuñado Germán Daffunchio y Alejandro Sokol, amigo de Germánm dando inicio a lo que más adelante se conocería como Sumo. Esta banda vino a romper con el esquema del típico grupo de rock Argentino, transmitiendo rebeldía, descontrol y energía, fueron los primeros en hacer un rock oscuro, con letras profundas, políticamente incorrectas. Aún hoy son la influencia de cientos de bandas de rock que busca revivir aquellas épocas de gloria.

Los Abuelos de la nada – Pop rock / New Wave / Rock Psicodelico || 1981

Creados por el mítico Miguel Abuelo, su nombre sale del libro “El banquete del severo Arcangel” de Leopoldo Marechal, donde dice “Ahora bien, la Cuesta del Agua propone una concentración definitiva. Yo no logré mantenerla y huí en otras de mis dispersiones. ¡No sin razón Pablo Inaudi me llamó algunas veces Padre de los piojos y Abuelo de la Nada! (…) -¡Pablo!-gritó- ¿?Soy todavía el Abuelo de la Nada?”. Junto con Andrés Calamaro fueron los pioneros en hacer folk rock, new wave, rock psicodélico, y pop rock; siendo este último el estilo con el que lograrían su faceta más prolífica y representativa.

Los fabulosos cadillacs – ska reggeae || 1985

La banda fue fundada por Gabriel Fernández Vicentico (voz principal), Flavio Cianciarulo Sr. Flavio (bajista y segunda voz), Sergei Itzcowick (trompetista), Sergio Rotman (saxofonista), Luciano Giugno Luciano Jr. (percusionista), Mario Siperman Spiker (tecladista), Aníbal Vaino Rigozzi (guitarrista), Fernando Ricciardi (baterista), Ignacio Pardo Naco Goldfinger (saxofonista), y Rovert Calcaño (cholgas). Al principio algunos ni siquiera sabían tocar, pero los unía la pasión por la música. Influenciados por bandas como Madness, The Specials, The Selecter, English Beat, fueron los primeros en hacer ska y reggeae en castellano.

El otro yo – Rock Alternativo / Grunge || 1988

Originarios de Temperley por los hermanos Cristian y María Fernanda Aldana a fines de los 80 fueron, junto con otras bandas como Peligrosos Gorriones y Los Brujos, los primeros en hacer Grunge en Argentina. Estilo liderado por Nirvana y Pearl Jam a nivel mundial. Ellos castellanizaron este poderoso estilo y lo impusieron en la movida alternativa nacional.

Illya Kuryaki and the Valderramas – Rap / Hip Hop || 1991

Este dúo formado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur fue el primero en tocar rap y hip hop en Argentina. Dueños de una estética única e inspiración de toda una generación de raperos, los Illya pisaron fuerte desde sus comienzos. Creadores de canciones increíbles como “Es tuya Juan”, “Abarajame”, “Remisero” o “Ula ula”

Babasónicos – Rock Electrónico || 1991

Fundados por el vocalista Adrián “Dárgelos” Rodríguez y el teclista Diego “Uma-T” Tuñón, los Babasónicos siempre han estado a la vanguardia de ritmos y estilos nuevos en cada una de sus etapas. Fueron los primeros en popularizar la fusión del rock y la música electrónica, estilo nacido de la mano del maestro Daniel Melero, quién fue su productor discográfico.