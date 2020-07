Sergio Berni: el sucesor

La Revolución Solar es una carta astral que se alza para el momento y lugar en el que el Sol natal llega al mismo lugar en el que estaba en el momento del nacimiento. El próximo 9 de julio Argentina cumple años y alcé la carta astral para lo que viene para los próximos 365 días en este país:

El ascendente Acuario muestra los cambios, muchos cambios. Va a ser un año durísimo en lo económico, en lo social y en lo político. Default y posibles represalias comerciales con Chile y Brasil si no los asistimos sanitariamente. Fronteras al rojo vivo. Revueltas sociales. Rutas cortadas. Municipios cerrados. Emigración de poblaciones hacia zonas alejadas de las urbes. Patagonia como espacio de conflicto. Un escenario bastante caótico que habrá que saber comandar.

La triple conjunción (Plutón – Saturno – Júpiter) queda por encima del ascendente, en el espacio karmático de la carta. Cómo si esto fuera poco, Marte, Kirón (la herida inconciente) y Lilith (la rabia contenida), en Aries. El nodo norte está en Géminis, tal como en la carta natal, así que estamos en presencia de un retorno nodal que es súper fuerte en esta revolución porque está junto al punto de la fortuna, a Mercurio y al Sol en la casa V (dónde estudiamos la infancia, el niño interno y el contacto con el placer sensorial). Traduzco: Argentina está caminando su madurez institucional tras un líder que la lleva hacia su horizonte evolutivo. Ese líder es Sergio Berni.

Después de haber estudiado las cartas natales de otros posibles líderes, incluso los que en este momento ocupan los principales lugares del poder, me encuentro con la carta de este hombre que no está pasando desapercibido y casi que puedo ver en el gráfico la personalidad de un líder mundial de los tiempos que vienen. Si no supiera que es la carta de Sergio Berni podría decir que se trata de un Rey, de un poderoso, de un nacido para brillar.

Este hombre tiene tremendas conjunciones planetarias en la cúspide de su carta astral. Pero, además de eso, cuando hago una sinastría (superposición de dos cartas natales), veo la conjunción entre el Saturno natal de Argentina con el Júpiter natal de Sergio Berni. Saturno y Júpiter entran a Acuario (el signo solar de él y el ascendente de la revolución solar de Argentina), en diciembre de 2020 y van a transitar por este signo durante todo 2021.

Ambos con luna en Capricornio (por eso el eclipse de ayer fue tan importante y empiezan a revelarse las cosas más insospechadas). No menos importante es la oposición exacta entre Plutón en sendas cartas, lo que implica una gran transformación y superación de heridas históricas, la eliminación de patrones tóxicos de vinculación entre gobernantes y gobernados.

Pero… esto sucede luego de un período de gran oscuridad y alto grado de violencia que va a ser muy álgido entre enero y abril de 2021. El rol de Sergio Berni durante ese período va a ser decisivo.

Tiene todas las condiciones para comandar las operaciones elementales para la batalla sanitaria, humanitaria, política y constitucional de la Argentina en 2021. No sólo porque es el más capaz, sino porque su carta astral con la del país tienen los puntos medios en exacta conjunción para este momento histórico, tanto como no la he visto con nadie. Si a este hombre el gobierno no le da el lugar, se lo va a dar la gente. Es un punto de destino que se alinea, tanto para él como para el país.

No les voy a dar los detalles del cómo porque no se trata de avivar a los que no quieren que esto suceda, pero pueden estar seguros de que este estratega va a hacer la jugada exacta para un jaque al rey con un sacrificio de la dama (sólo para entendidos en ajedrez).

Esto es Ley y orden al estilo S XXI: radares, satélites, ciencia y tecnología puestos al servicio de una nueva economía, una nueva educación, un nuevo gobierno, una nueva justicia. También de un nuevo rol de las FFAA.

¿Estamos a la altura de un líder como Sergio Berni o vamos a sacrificar otra vez la oportunidad de un giro histórico?