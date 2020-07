¿De qué estamos hechos los Mendocinos?

Esta nota es muy divertida de armar… muchas veces me he preguntado cómo sería el efecto visual de poder contemplar toda la carne que come una persona durante toda su vida de una sola vez. Los ejemplos que surgen de esa actividad son innumerables, algunos graciosos, otros espantosos, otros asquerosos y otros preocupantes.

Es el motivo de esta nota, utilizando métodos investigativos tan panditos como las matemáticas y la intuición de quién les escribe, es tener una idea sobre todo lo que consumimos, somos, nos forma, a lo largo de una vida.

Para ello tomaremos la vida de un mendocino promedio, clase media, viviendo una vida común, con los exabruptos típicos y los excesos permitidos. Supongamos que el promedio de vida del ente en cuestión sean 80 años, para tener como base del estudio supremo, esto se desglosaría así:

80 años

960 meses

4.160 semanas

29.200 días

700.800 horas

Ahora juguemos…

Carnes

Supongamos que nos comemos un asado por semana, entre el “dominguero” y el típico con amigos. Se calculan 500 gramos más o menos, por lo que serían 2 kilos mensuales. Si a eso le sumamos una cuota mínima semanal de carne, entre bifes, lomos, costeletas, carne molida, etc, nos podría dar otros 500 gramos por semana. O sea que serían, 4 kilos por mes. Esto al cabo de una vida sería: 3.840 kilos de carne de vaca.

Una vaca promedio pesa 500 kilos, ¡¡¡por lo que estaríamos hablando de casi ocho vacas!!! (7,68 para ser precisos). ¿Te imaginas ocho vacas en tu cocina? Quienes saben, dicen que para que una vaca se alimente correctamente necesita 1 hectárea. Estaríamos hablando de un campito de 80.000 metros cuadrados. Un barrio de unas 150 casa de 500 metros cuadrados de terreno cada una entraría en esa superficie.

Ahora vamos al pollo. Por una cuestión lógica, supongamos que comemos la mitad de pollo por mes (2 kilos mensuales). O sea que serían: 1.920 kilos de pollo.

Un pollo promedio pesa 2 kilos… ¡son 960 pollos! Según los granjeros, si criamos pollo para engorde, entran 10 por metro cuadrado. ¡Estaríamos hablando de un galpón de 96 m2 de bichos! Todos para que vos comas durante tu vida.

Si calculamos la misma cantidad de pescado, 2 kilos mensuales, tenemos los mismos 1.920 kilos de pescado.

Una merluza pesa unos 2 kilos, así que al igual que el pollo, nos comeríamos 960 merluzas. Para su cultivo se necesita mínimo 1 metro cúbico de agua por cada 20 ejemplares. Estamos hablando de 46 metros cúbicos de agua. 1 metro cúbico de agua es igual a 1.000 litros, o sea que estamos hablando de 46.000 litros de agua. Eso cabe en una piscina de 5 x 4 metros, por 2,30 de profundidad… ¡alta pileta chabón!

Líquidos

Vamos a comenzar por lo básico: el agua. Se recomiendan beber entre 2 y 4 litros de agua por día, pero casi nadie los toma. Supongamos que tomamos 1,5 litros diarios para ser más realistas. Esto daría como resultado 43.800 litros de agua. Sería casi igual a la piscina de cultivo de merluza, solo que de 2,19m de profundidad (5mx4mx2,19m). Si tomásemos el mínimo recomendado estaríamos hablando de 58.400 litros, ¡mansa pileta de 6m de ancho x 5m de largo x 1,95 m de profundidad!

Volviendo al tema del 1,5 litro por día, serían casi 55 tanques de agua de una vivienda convencional (54,75 para ser exactos). Unas 19.467 botellas de coca de 2,25 litros. Algo así como 175.200 vasos comunes. Si esos vasitos tienen un diámetro de 5 centímetros, ocupan un área de 19,625cm2 cada uno (π x r²), son 0,19625m2. Esto sería un terreno de 34.383 m2 ocupados por vasitos que nos vamos a tomar. Más o menos un lote de 185,42m de largo x 185,42m de ancho. Casi 3 hectáreas y media ocupada por los mismos. Poniéndolos uno al lado del otro, sumarían 876 kilómetros.

Si tomamos dos vasos de leche por día, uno al desayuno y uno a la media tarde, daría medio litro diario. Serían 14.600 litros en total. Una vaca produce unos 20 litros de leche por día, la misma debería estar siendo ordeñada día y noche durante 730 días para darte de tomar solamente a vos… ¿te imaginas como quedaría esa teta?

Reduzcamos la ingesta de bebidas alcohólicas solamente a vino, cerveza y fernet. Empecemos por el primero. Supongamos que a partir de los 30 años, por una cuestión de costumbre y salud te tomas un vasito de vino al almuerzo y otro a la cena. Sería medio litro diario. En 50 años (hasta tus 80) tenemos 18.250 días, por lo que estaríamos hablando de 9.125 litros de vino, unas nada más y nada menos que 12.167 botellas. Casi 2.028 cajas de vino solo para vos, ¡sos un borracho! Una hectárea de vid produce mínimo 7.000 botellas de vino, así que habría plantado solo para saciar tu sed más de una hectárea y media de vid.

Supongamos que entre salidas, asados y fútbol para todos nos clavamos el módico número de un porrón por semana. A contramano de lo que muchos creen, el porrón no tiene 1 litro, sino 970 cm3, por lo que estaríamos hablando de 3,88 litros mensuales. Ponele que arrancas con la cerveza a los 18, estarías 62 años prendido a la polarizada, unos 744 meses. Si multiplicamos el promedio mensual por esos meses sería casi 2.887 porrones, unos 240 cajones.

¿Y si nos tomamos unos 6 vasos de fernet entre viernes y sábado? Naaa… para promediar mejor, supongamos mejor que nos tomamos solamente 4. Es un litro por finde, 4 litros por mes. Si, al igual que la cerveza, arrancamos con la mayoría de edad, serían 2.976 litros de Fernet con Coca. Suponiendo que el 70% es Coca y el 30% es fernet, estamos hablando de casi 893 litros de Fernet puro, unas 1.191 botellas para nosotros solitos… ¡es bastante loco!

Boliche, baile y joda

Supongamos que arrancas con la gira a los 15 años y le pegas duro y parejo hasta los 30, saliendo a bailar por lo menos una vez por semana. Son 15 años de joda, 780 noches de baile. Si la fiesta arranca promedio a las 2 y termina a las 6, son 3.120 horas bailando sin parar… ¿te imaginas las pastillas que te tendrías que enchufar para bailarlas sin descanso? ¡Son 130 días exactos de pura joda! Un poco más de 4 meses.

Trabajo

Este caso también es difícil de calcular, ya que no todos comienzan a trabajar a la misma edad, algunos estudian, otros hacen ambas, pero vamos a meter a todos en la misma bolsa y juntar a los trabajadores con los estudiantes y amalgamar todo en el ítem “trabajo”. Si arrancas a los 18 y te jubilas a los 70, son 52 años de trabajo sin cesar. Según la ley Argentina la jornada de trabajo no puede exceder las 48 horas semanales, el año tiene 52 semanas, pero multiplicamos por 50 ya que nos dejamos dos semanas de vacaciones, dando como resultado 2.400 horas anuales. Esto da 124.800 horas en nuestra vida laboral. Son exactamente 5.200 días, 14 años y tres meses de esclavitud.

Quiere decir que el 17,8% de nuestra vida lo pasamos trabajando.

Sueño

El promedio de sueño recomendado es de 8 horas por día, entre siesta y noche. Esto quiere decir que en 80 años vamos a haber dormido 233.600 horas, algo así como 9.734 días, nada más y nada menos que 26,6 años… ¡casi 27 años durmiendo la madre que lo re parió! Lógicamente la tercera parte de tu vida. Esto represente el 33% de nuestra vida.

Sumado al trabajo nos da que casi el 51% de nuestros días nos los pasamos trabajando y durmiendo, nos queda el otro 50% para divertirnos, comer, cagar y coger.

Cultura

Supongamos que sos una persona normal y que te gusta ver algo de tele, entonces te clavas una película por semana en promedio. Desde que naces tus viejos te sientan frene al tele para que veas algo, así que calculamos sobre el total de tu vida. Esto quiere decir que te vas a ver 4.160 películas en tu vida. El promedio de duración de una película es de 120 minutos, así que estas 499.200 minutos sentado frente a la caja boba, son 8.320 horas, son 346,7 días, ¡casi un año viendo pelis sin parar!

Se calcula que hay publicadas unas 266.298 películas, esto quiere decir que tendrías que vivir 64 veces tu vida para verlas todas o pasarte casi 61 años sentado frente al tele sin parar si a hacer pis… ¡los críticos son una mentria!

Un mendocino promedio se lee 4 libros por año (somos muy paja), a partir de los 6 años. Son 74 años leyendo, así que leeremos 296 libros. El promedio de páginas es de 250, así que habremos leído 74.000 páginas. De pedo llenamos una mini biblioteca.

Cigarrillo

Un fumador promedio arranca a los 15 años y se clava 10 puchos diarios, estamos hablando de 65 años de nicotina, son nada más y nada menos que 237.250 cigarrillos. Son 23.725 “diez” o 11.862 “veintes”. Un Marlboro tiene 0,6466 grs de tabaco, así que estamos hablando de 153,4 kilos de tabaco que nos metemos a los pulmones a lo largo de nuestra vida.

Un pucho mide 8,5 centímetros, así que si pusiésemos uno al lado del otro, tendríamos 2.016,6 kilómetros de veneno, toditito ingerido por nosotros. Un poco más que ir y volver a Buenos Aires.

Distancias

En Mendoza tenemos todo cerca, concentrado en el Gran Mendoza, sigamos con el ejemplo y supongamos que para ir a la escuela, facultad, trabajo, club, boliche, centro, familia, restaurant, etc, haces un promedio de 40 kilómetros por día entre las idas y las vueltas, ya sea conduciendo o siendo conducido, caminando o en bici. Ahí nomás tenemos 1.168.000 kilómetros. Sumémosle dos escapadas anuales a algún lugar de vacaciones y algunos findes a la montaña, unos módicos 4.000 kilómetros más por año, esto sería 320.000 kilómetros. Y hagamos de cuenta que entre “las últimas vacaciones con mis amigos”, “luna de miel”, “el viaje de mis sueños”, “de mochilero a Europa”, etc, logres pegar dos viajes largos durante tu vida, unos 60.000 kilómetros más. Todo esto daría un total de 1.548.000 kilómetros. La vuelta al mundo tiene 40.075 kilómetros, así que estaríamos hablando de más de 38 vueltas al mundo, ¿lejos no?

Sexo

Es bastante difícil promediar esta parte, porque somos muy distintos todos en este punto, pero vamos a utilizar a modo de ejemplo suposiciones mías y basadas en los hombres. Ponele que de los 11 a los 16 te chaqueteas unas 5 veces por semana, son 5 años, 260 semanas. Estamos hablando de unas 1.300 totas. Ponele que de los 16 a los 18 el promedio baja a 4, porque con suerte alguien te hace el favor. Son 2 años, 104 semanas, total: 416 puñetas. Ponele que a partir de los 18 y hasta los 28 el promedio baja a 3, porque tenes novias. Son 10 años, 520 semanas… ta taaaannnn 1.560 manuelas. Y ponele que de los 28 a los 50 jugueteas con el muñeco dos veces por semana, son 22 años, 1.144 semanas, 2.288 mancuernas. ¡Te vas a haber clavado 5.564 pajas en toda tu vida!

Ponele que de los 20 a los 30 la pones 8 veces por mes (si no la pones dos veces por semana no existís), por estar de novio, por no vivir solo, por estar solo, por el motivo que sea. Son 120 meses, un total de 960 culiandangas. Ponele que de los 30 a los 40 tenes una pareja estable y estas sexualmente activo (tu mejor edad), la pones 3 veces por semana, 12 veces al mes. Son 10 años, 120 meses, 1.440 garchadas. De los 40 a los 50 bajemos nuevamente a 8 por mes (esperemos), son 960 coitos más. Supongamos que de los 50 a los 60 la pones tres veces por mes, son 360 revolcadas. Y ponele, si Dios y el Viagra quiere, que de los 60 a los 70 la pongas una vez por mes, son 120 fornicadas más. Esto te da un total de 3.840 garches en toda tu vida.

Si sumamos los actos onanistas, más los actos sexuales en pareja, tenemos un total de 9.404 eyaculaciones (nótese que más de la mitad son manuales – 40,8% coito, 59,2% paja). La cantidad promedio de semen que se emite en cada eyaculación es de 4 mililitros. Esto da como resultado la impresionante cantidad de 37,6 litros de semen. El promedio de espermatozoides por eyaculación es de 100 millones, estaríamos hablando que un hombre expulsa a lo largo de su vida 940.400 millones (algo así: 940.400.000.000). En el mundo viven 7.200 millones de personas (algo así: 7.200.000.000), o sea que si un solo mendocino tuviese el poder de que cada uno de sus espermatozoides se fecunde en una mujer, completaríamos 130,6 panetas Tierra. ¡Hay equipo!

Las chicas pierden 100 mililitros de flujo menstrual durante el período. El promedio del inicio de los períodos menstruales es a los 12 años y dura hasta los 50 años aproximadamente. Estamos hablando de 38 años de sangrado mensual, así que a la mujer le viene 456 veces. Eso genera un total de 45,6 litros de viscoso y rojo furioso flujo. Esto sería algo así como 456 tacitas de café de flujo.

Escatológicas

Una persona normal elimina 1,4 litros de pis por día, al cabo de 80 años estamos hablando de 40.880 litros de pichí, ¡un lago de meo! Con todo esto podrías llenar 18.169 botellas de Coca de 2,25 de penetrante líquido amarelo. Unas 163.520 bombitas de pichi para llevar a la cancha y tirarle a los jugadores y al árbitro.

Eliminamos unos 150 gramos de heces diarios, o sea que vamos a amontonar 4.380 kilos a lo largo de nuestra menduca vida. ¡Son más de cuatro toneladas! El promedio del peso de un auto es de 1.300 kilos, por lo que estaríamos hablando de un poco más de 3 autos completamente hechos de caca.

Conclusiones:

Los mendocinos estamos hechos de…

8 vacas, 960 pollos y 960 pescados.

43.800 litros de agua, 14.600 litros de leche, 9.125 litros de vino (12.167 botellas), 2.887 porrones grandes y 1.191 botellas de Branca de 750 puras.

Más de 4 meses de baile y joda.

14 años y tres meses de trabajo.

27 años de sueño.

4.160 películas y 296 libros.

237.250 puchos.

De recorrer más de 38 vueltas al mundo.

5.564 pajas y 3.840 garches.

40.880 litros de pichí y 4.380 kilos de caca.

Todos los datos son hechos por mí, están sujetos a error y el que encuentre uno chifle que lo modifico al toque.