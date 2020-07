20 preguntas para saber si tu pareja te está siendo infiel

Todos sabíamos que al Carlitos lo gorreaban, como así también que a la Tamara le metían los cuernos. Entonces me pregunté... ¿hay chances de armar un cuestionario para saber si somos o no gorreados? Y si... claro que si. Comencé a mover las manos como hacia Rocky en plena pelea con el rubio cara de orto, pero esta vez era movilizado por las ganas de escribir. Sin bocetos, sin corrector, sin delinearme los ojos, todo salió de dentro de mi cabeza como buscando hacerle lugar en el mundo de los ayudados por el pata´e lana.

Hombres y Mujeres, tomen papel y lápiz, por las dudas una soga y marquen con un palito cada respuesta positiva, aclaro, cada pregunta se responde solo con SI o con NO.

Cuestionario:

1. ¿Está más distante o esquivo a tener relaciones sexuales?

2. ¿Últimamente está más pendiente de su aspecto? ¿Se cuida, usa ropa linda, cremas y se pinta, o hace dietas?

3. ¿Has notado en tu pareja que últimamente se comporte diferente, distante y que te diga que no le pasa nada?

4. ¿Pasa más tiempo fuera de casa? ¿Le salen reuniones, juntadas, viajes?

5. ¿Se enoja y te dice que sos un/a histérico/a o loco/a cuando le preguntas si te engaña?

6. ¿Te insiste en que salgas y hagas cosas por tu cuenta o con tus amigas?

7. ¿Llega a casa con flores, regalos, peluches que no es claro o creíble al justificar su procedencia?

8. ¿Has notado que le alcanza menos la plata o que gasta más en su tarjeta de crédito?

9. ¿Apaga o pone en silencio el celular por las noches o cuando está con vos?

10. ¿Pasa muchas horas frente al celular pero le ha perdido el interés a sus redes sociales y borra el historial de internet, como si tuviese redes alternativas?

11. ¿Se ducha cuando llega a casa?

12. ¿Evita las conversaciones sobre planear un cosas que harán más adelante y del futuro juntos en general?

13. ¿Hace mucho que no te hace regalos y te dice que te quiere?

14. ¿Pasa muchas horas frente a la computadora, escribiendo mails o chateando y tiene mucho cuidado para que tú no veas lo que hace?

15. ¿Anda con el celular en forma permanente en el bolsillo, sin dejarlo en ninguna parte?

16. ¿Te ha regalado aluna vez flores o bombones en forma inesperada y sin justificación y luego te hace unos mimos, como si hubiera hecho algo malo?

17. ¿Has notado que te ha mentido, se contradice en cosas o se equivoca con las horas, los nombres o los días?

18. ¿Llaman a tu casa y cuelgan sin decir nada?

19. ¿Se esconde para hablar por celular o le llegan mensajes que se va a otro lado para leer?

20. ¿Ha llegado a casa con otro perfume deferente al que comúnmente usa?

Conclusión:

Si la mayoría de tus respuestas son afirmativas, todo apunta a que tu pareja te está corneteando mal. Tal vez el panadero, la secretaria, el lechero, la kiosquera, el sodero, la pediatra, el Antonymou, la señora del Antonymou, tenés una lista larga de personas que pueden estar ayudándote a que seas más feliz, porque el que no es gorriado no es feliz decía la Presidenta en cadena nacional la semana pasada. Una vez escuché también una conferencia del Papa Benedicto que decía, de los cachos y de la muerte no se salva nadie, así que solo les falta morirse y no tengan apuro para ello.

Seguramente dirán, este pelotudo me trae problemas y no soluciones, a lo que les retruco con un consejo que siempre me daba mi Tata, el que me decía “Gorriemos que vienen Gorriando» ¿Loooo charlamo?