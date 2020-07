Seinfeld es la mejor sitcom de la historia

Al día de hoy me encuentro con muchos que me dicen “sabes que nunca ví Seinfeld” y la verdad no lo puedo creer. Sé que hay miles de millones de nuevas y buenas series o que por ahí, a grandes rasgos, Friends es más popular y “fácil” de ver (lo digo siendo fana de Friends también) pero Seinfeld es definitivamente la única serie que puedo ver desde el comienzo hasta el final permanentemente y sigue haciéndome cagar de la risa.

La trama es muy simple, Jerry Seinfeld se interpreta a sí mismo y es una “semi-ficción” de cosas que le pasan en la vida. ¿Por qué una semi-ficción? bueno porque los personajes se basan personas reales y porque la serie se trata de situaciones comunes y cotidianas.

Lo que sobra es el absurdo. Pero también nos encontramos con humor negro y por sobretodo, con la espectacularidad de convertir momentos por demás comunes en situaciones completamente excéntricas y desopilantes.

La serie está compuesta por 9 temporadas y más de 175 capítulos, comenzó su emisión en 1990.

Los personajes

Como les decía antes, Jerry Seinfeld se interpreta a sí mismo y es el centro de la serie. La mayor parte de la misma se desarrolla dentro de su departamento. Es un comediante con algo de fama, sarcástico, aniñado y con una obsesión por la limpieza. Sus relaciones con las mujeres no son de lo mejor y habitualmente terminan debido a que es demasiado pretencioso.

George Constanza es su amigo desde la infancia. Es tímido y mentiroso compulsivo. Tacaño y con serios problemas para relacionarse con el sexo femenino. Quien no tiene uno o varios amigos así???? Los problemas de George son varios más. Sus padres están completamente locos, nunca consigue un laburo que le guste y casi siempre su mala suerte es consecuencia de sus problemas psicológicos. A mi humilde entender, creo que el personaje tiene bastante de Larry David, amigo en la vida real de Jerry y co-creador de la serie. No solo por el parecido físico sino por algunas declaraciones del propio Larry donde decía ser muy tímido y tener malas experiencias con las mujeres.

Elaine Benes es la ex novia de Jerry, completamente superficial y metida. Se la muestra como una mujer con levante, aunque también tiene serios problemas para relacionarse ya que nunca le termina de cerrar el flaco con el que está. Es extremadamente molesta e interesada. El personaje se basa en una ex novia real de Jerry.

Cosmo Kramer es el vecino del depto de enfrente de Jerry. Excéntrico y colgado, su vida es una incógnita, no se sabe bien de qué vive pero es habitué de la casa de Jerry donde muchas veces come y ve televisión. Es realmente un personaje con todas las letras. Su forma particular de abrir la puerta, su peinado, sus gestos y por sobre todas las cosas su expresión corporal hacen de este un personaje entrañable. Una vez más, está basado un vecino real de Larry David llamado Kenny Kramer.

Los personajes secundarios más destacables son Newman, el declarado archienemigo de Jerry, los padres de Jerry, Jackie Chiles, abogado que asesora a Kramer en varios casos judiciales y Kenny Bannia, cómico que intenta por todos los medios ser amigo de Jerry.

Porque es la mejor a mi entender

Muestra la esencia de lo que es una Sitcom (comedia de situación). Conjuga perfectamente las situaciones cotidianas, mundanas y hasta banales con humor. Sus personajes no son totalmente ficticios y les dan la característica de ser como cualquier de nosotros. Y sobre todo: nadie ha logrado superarla ni siquiera igualarla.

Dato de color

Jerry Seinfeld rechazo una oferta de NBC de unos 90 millones de dólares por una décima temporada, lo que quedó en el libro Guinness de Récords como la mayor oferta rechazada de la historia.