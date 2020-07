Preguntas en DARK que no tuvieron respuesta

La semana pasada terminé Dark. Sí, esa Dark. La serie alemana producida por Netflix y que tiene más personajes, genealogías e incesto que Cien Años de Soledad. El final en sí me dejó bastante frio; a veces me levantó y siento que fue un buen final, y en otros quiero viajar en el tiempo y evitar que escriban los guiones. Pero bueno, no vine a opinar del final en sí – eso ya lo hizo mi compañero Cristian Wonders en esta nota

Lo mío está más encaminado a romper los huevos. Ya saben, traer un par de preguntas o detalles que los guionistas olvidaron, sin por eso responderlas. Spoilearlo todo. Dejarte carburando por días con estos haikus posmodernos. Sentarse y ver el mundo arder. Casi lo mismo que hizo la serie por cuatro años, pero sin el incesto de por medio.

Sin otro chiste por hacer, estas son las cosas que- repito, por si no quedo claro, EN MI OPINIÓN- quedaron colgadas en DARK, la serie, de Netflix:

1 ¿Por qué los viajantes del tiempo no explican nunca lo que están haciendo?

Los tipos llegan, dan unas indicaciones, y cuando se les hace alguna pregunta sueltan frases crípticas que ni el personaje o el espectador entienden. Menos aún un hola o un chau: llegan y se van, bien maleducados. Nunca un, “mira, mañana va a pasar esto…se muere tal…es tu primo…apóstale a la quiniela…”; nada. Si tenés suerte, más adelante te lo explican. Pero la gran mayoría solo queda como un flojo recurso para generar suspenso.

2 ¿Por qué todos se levantan sobresaltados?

Esta medio se la robo a Jorge de “TELORESUMO”. Pero es verdad. Nunca, salvo por un par de líneas de dialogo, se explora las implicancias de que nuestros sueños o reminiscencias sean los rastros de un sinfín de ciclos de muerte y resurrección. Como para dormir tranquilo por las noches.

3 ¿Por qué si estamos en Alemania, nadie consume nada netamente teutón?

Por lo que leí en internet, el pueblito de Winden existiría en el medio de Baviera. La zona más alemana que uno podría imaginarse. Plena selva negra, desbordada de rubios, castillos y cuentos de los hermanos Grimm. Y aun así, nadie escucha Rammstein, Die Toten Hosen, Kraftwerk o Scorpions. Ni una tirolesa. Por ahí suena un temita de Nena, pero nada más. Tampoco hay cerveza, salchichas o hasta remeras del Bayern Múnich. No pido tampoco un Oktoberfest, pero tranquilamente podrían haber rodado esta serie en Vietnam y hubiera sido lo mismo.

4 ¿Quién es el papá de Tronte?

Esta es medio tramposa, pero los guionistas son igual de tramposos y a ellos si les pagan un sueldo por escribir. Nunca, en toda la serie, se termina por saber quién es el que intercambia cadenas proteínicas con Agnes Nielsen, la fugaz femme fatale lesbiana, y hermana de Noah. Pero ojo, que hay una pista: alguien notó que, haciendo zoom en el árbol genealógico que aparece en la tercera temporada, el papá de Tronte y abuelo de Ulrich, es el mismísimo “origen”. Sí, esa triada de asesinos con labio leporino. Cómo y cuándo es que ocurre, nunca lo sabremos. Lo que pasa fuera de cámara, fuera de cámara se queda. Y hablando del origen…

5 ¿Por qué todos se dejan matar por “El origen”?

Admito que encontrarse con tres tipos así, idénticos, que hablan y caminan despacito, es bastante espeluznante. Pero en algún momento el cuerpo tiene que producir suficiente adrenalina como para responder y dar batalla. El más peligroso es el joven con el cable de piano. Pero los otros dos son un jubilado y un pre-escolar. Un buen empujón te abriría dos buenas vías de escape. Ya si después si el que estrangula te alcanza es otro tema. Por lo menos moriste intentándolo.

6 ¿Por qué nunca la policía se toma enserio lo que sucede alrededor de Winden?

Hablamos de un pueblito perdido, de no más de mil habitantes, pero con la tasa de homicidios y desaparecidos de Guatemala. Encima en plena guerra fría, tanto en los cincuenta como en los ochenta, en una zona de Alemania que limitaba a la vez con Alemania del Este y Checoslovaquia, dos países bien comunistas y enemigos de la OTAN. Uno creería que un recurso estratégico tan importante como una central nuclear tendría un mejor protocolo preparado para estos casos, pero parece que Winden fue y será una zona liberada; elegida como el destino favorito de viajeros en el tiempo, e ideal para un astuto espía.

7 ¿En Winden son todos santos?

Pienso yo. Si dos líneas temporales, la del cincuenta y ochenta ocurren, respectivamente, en plena desnazificación y guerra fría. ¿No es un poquito raro que todos tengan la consciencia tranquila? En ese pueblito nadie militó en las Wehrmacht o botoneó para la STASI. Ni siquiera el viejo Egon Tiedemann, policía en los cincuenta, que habrá tenido dieciséis o más en plena segunda guerra mundial. En Winden parece que adoptaron una tercera posición: ni fascistas ni comunistas.

8 ¿Qué le pasó en el ojo a Torben Wöller? ¿Y quién es Torben?

Nuestro querido Torben es el amigo policía de Charlotte y Ulrich. El hermano de Bernadette Wöller, la trabajadora sexual Trans que fue amante de Peter Doppler. ¿Todavía nada? Bueno, es el tuerto: el modelo profesional de parches; el aspirante a pirata. El comic relief al que cada tanto alguien pregunta “che, ¿y tú ojo” y siempre, pero SIEMPRE, lo interrumpen antes de dar una respuesta. Ni en los otros universos se salva de las mutilaciones: en uno es manco, y en el otro sigue siendo un tuerto al que no dejan hablar. Nunca lo sabremos. Un chiste eterno, en bucle: eso es el pobrecito de Torben.

9 ¿Qué cagada se mandó Aleksander Tiedemann antes de llegar a Winden?

Se da a entender que un robo con un final sangriento. Tal vez sí mato al hermano del policía que lo vino a buscar, tal vez no. La única vez que se confiesa es en el Eva-verse y su hijo ni le da bola. Y es que hasta como aparece en la serie es rarísimo. Casi como un robot, como si supiera lo que tenía que hacer. Leí que los guionistas intentaron que fuera el viajero en el tiempo original; pero después no tuvieron tiempo para arreglarlo. Un personaje desperdiciado.

10 ¿Qué otras cosas son distintas en el Eva-verse (o universo Eva)?

En la serie vemos algunas diferencias con respecto al Adan-verse, que es donde transcurren las dos primeras temporadas y, que sepamos, es totalmente idéntico al nuestro. En el Eva-Verse la gente utiliza otros cortes de cabello, y hasta Winden se transforma en un lugar más seco y propenso a la neblina. Lo que me hace preguntar si es que hubo/hay cambios a nivel histórico que la serie desaprovechó en explorar. Por tirar algunas ideas: que la URSS llega primero a la luna; a Maradona le anulan el gol a los ingleses por offside; Borges recibe el premio nobel; o que Brad Pitt es feo. Misterios que continuarán siendo misterios.

11 ¿Cómo carajo nació Peter Doppler?

Al desaparecer el nudo, todos nuestros queridísimos personajes (en especial tú, Ulrich) desaparecen, al solo haber existido para perpetuar el ciclo eternamente. Los únicos que quedan del elenco son los seis comensales que vemos al final; y entre ellos, sentado junto a la que parece que es su pareja, está el bueno de Peter. Lo que me hace preguntar: si Ulrich nunca existió, Helge nunca sufrió una desfiguración que hiciera que sus padres lo mandaran lejos. Y allá, lejos, bien lejos de Winden y de las cámaras, es que conoce a una chica, y con esa chica, tienen a Peter. Sin Ulrich no hay viaje, y sin viaje no debería haber chica. ¿No? Parece que nuestro Peter estuvo condenado a existir, pasara lo que pasara.

12 ¿Por qué, dios mío, por qué Michael/Mikkel guardó silencio tantos años?

Más aún después de ver que sus padres son sus vecinos. Un agujero de guion del tamaño del déficit fiscal venezolano.

13 ¿Quién creó la esfera?

No, en serio. Esta cosa no puede habérseles pasado por debajo del radar. Un artefacto capaz de viajar por fuera de los ciclos de treinta y tres, que es como la ley de gravedad en el universo Dark. Al parecer, lo habrá hecho un hechicero… ¡LA SIGUIENTE, POR FAVOR!

14 ¿Cómo mierda sobrevive Tronte?

De nuevo nuestro amigo generándonos dolores de cabeza y agujeros de guion. El padre de Ulrich y amante de Claudia, desaparece en la temporada dos y recién lo volvemos a ver en la tres, cuando mata a Regina en el futuro apocalíptico para que la Claudia a medio envejecer se vea obligada a hacer ciertas cosas. Ojalá esa fuera su única aventura en el tiempo, porque también tenemos…

15 ¿Por qué Tronte rescata a la Hannah embarazada del Eva-Verse?

No contento con volvernos locos en un universo, Tronte hace de las suyas en cualquier tiempo y lugar. Justo antes del apocalipsis del Eva-Verse, vemos que Hannah sufre un aborto espontáneo. Y ahí, antes de que llegue la onda expansiva, lo vemos al Tronte, paradito, extendiendo su mano a lo Terminator para salvar su vida. ¿Por qué y para qué? Algo que, creo yo, ni la vieja de Eva se debió de acordar.

16¿Cómo Katharina Nielsen sigue llamándose Katharina si Hannah nunca viaja en el tiempo e inspira a la madre de ella a tomar ese nombre?

17 ¿Que fue eso del túnel de fibra de óptica en el último episodio?

18 ¿Cómo Claudia, tras millones y millones de repeticiones, descubrió que justo, justote, el accidente de los Tannhaus es el origen de todo el quilombito?

19 ¿Qué el pibe Tannhaus y su familia no murieran ahogados, no rompería con la cadena de causalidades?

Digo, porque sin fiambres, no hay dolor; y sin dolor, no hay máquina del tiempo; y sin máquina del tiempo, no hay ni un solo guion escrito de la serie. El hechicero misterioso ataca de nuevo…

20 ¿Por qué si los de SIC MUNDUS tienen una máquina del tiempo, ponen a Noah y Helge a quemar niños con esa rudimentaria máquina del tiempo?

21 ¿El papá de Regina es Bernard, el papá de Helge?

En la serie se da una pista de esto, pero es solo revisando el infame árbol que descubrimos que Claudia anduvo con el patriarca Doppler, dueño de la central nuclear donde años después se mandan el moquito del moco negro que va a hacer posible los viajes en el tiempo y a la vez, el apocalipsis. Cuando y porqué Claudia y Bernard apretaron el botón del ñiqui es otras de esas líneas argumentales que nunca sabremos si valdría la pena explorar o no.

Bueno, creo que eso es todo. Por ahora…Mientras, les dejó este temazo de Nena que suena en la primera season. Saludos, ¡y feliz cuarentena invernal!