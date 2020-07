4 simples pasos para evitar ser un novio tóxico

Hace un tiempo caminaba tranquilamente por la calle San Martín de Godoy Cruz, a la altura del Vea de la calle Independencia. En un momento paro para esperar el semáforo y un hippie medio pelado con un bastón que revoleaba por los aires hizo que tuviera una revelación: a Gutierrez lo mataron los extraterrestres.

Acto seguido tomé mi celular y le llamé a María Almodovar.

– Amor, a Gutierrez lo mataron los extraterrestres.

– ¿Qué lo qué?

– Si mi vida, los extraterrestres. A Gutierrez lo mataron los extraterrestres.

– Conep, ¿me llamás para decirme eso? ¿En serio? Te juro que no tengo la más puta idea de quién es Gutierrez.

– ¡El secretario de Cristina mi vida!

En ese instante se cortó la comunicación. Mi compañía de celular tiene pésima señal. Tan mala que cuando volví a llamarla parece que también la empresa pedorra esta hacía que no sonara porque no me atendía.

Hasta que me dije… “un momento… ¿era el servicio de celular que hacía no comunicarme con mi novia, o era que me había vuelto un novio tóxico y no quería atenderme?

Si, si señores. No lo podía creer. ¿Acaso me había convertido en ese personaje detestable de toda relación del cual siempre hablé cochinadas?

Entonces, volví a tomar mi ruta y me metí a Super Hot a comer un pancho, porque la vida se soluciona con comida.

Es ahí donde me puse a evaluar y analizar los pasos para evitar la metamorfosis.

Paso 1: Ella no sos vos

Cuando uno forma una pareja lo hace por varios motivos: estar acompañado, acompañarse en momentos importantes, repartir amor, tener sexo con más frecuencia y sobre todo, compartir gustos. Y está bien que existan gustos similares en cuestiones de películas, música, literatura, planes. Pero a medida que avanza la relación, también notaremos que hay cosas incompatibles en las cuales nosotros, los novios, deberíamos tener un poco de tacto. Entonces la próxima vez que le propongas planes como jugar al PES, invitarla al fútbol de los jueves con los chicos porque les falló el arquero o invitarla a mirar tremendo culo que aparece en la tv, fijate si en serio le puede interesar.

Paso 2: No idealizar

Muchas veces uno tiene una imagen de la persona de la cual se enamora y con el paso del tiempo esto va cambiando. A veces para bien, otras para mal. Lo importante de esto es aprender a tener los pies sobre la tierra y no llevarse decepciones. Entonces cuando veas que en ese mundo maravilloso donde la veías a ella con piel tersa forever, perfumada todo el tiempo con olor a rosas y sin bigotes, y de repente es todo lo contrario, no te transformes en choto pidiendo estas cosas incoherentes, porque tus pedos en la cama son lo peor del mundo, y entre vos y yo sabemos perfectamente que no te los aguantás mas de dos o tres veces en la primer semana de la relación.

Paso 3: Dejar los celos de lado

Tu novia, antes de ser tal, tenía una vida y por ende tenía un montón de actividades, planes y hasta amigos que seguramente mantendrá durante esta tan gloriosa relación que está a punto de explotar sino bajás un cambio. ¿Por qué digo esto? Porque si algo predomina en nosotros los hombres en cualquier momento de debilidad es ser inseguro. Y cuando atacan esos momentos, aparece en escena nuestro peor enemigo: los celos. Entendé que ella, por el resto de sus días seguirá interactuando con un montón de hombres, incluso muchos más exitosos y facheros que vos, pero tranca, que ella te eligió sobre el resto. Y convengamos una cosa, si ella ya te vio borracho, recién levantado con la cara hinchada, con la panza que no para de crecer y con tus olores corporales indescriptibles y todavía sigue siendo tu novia, entonces relajá, porque de la otra forma no queda otra que prepararte para LA APOCALIPSIS de tu relación.

Paso 4: Evitar poner una local de juegos clandestinos en donde conviven a diario

Esto es fundamental para no desgastar la relación y volverte un pesado en la vida de ella. Un día despertás y, cansado de trabajar, decidís poner una casa de juegos clandestinos en el living del departamento al que recién se mudan. Y no obstante, a ella se lo comunicás cuando terminaron de instalar las ruletas electrónicas, los traga monedas y la barra de tragos. Barra de tragos la cual será atendida por ella. Le decís que ceda un poco, que se ponga las pilas y que piense que esto es lo mejor para su futuro. Le insistís tanto que terminás por colmarle la paciencia y se va para nunca más volver.