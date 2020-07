Marte: el sexo y la guerra en cada signo

Marte, desde la mitología tiene dos historias diferentes. Para los griegos era un dios más, que tenía una aventuras amorosas por su extraordinaria belleza física. La más famosa de esas aventuras fue con Afrodita. Para los romanos era un guerrero infalible y le construyeron varios templos en su honor. Estas dos formas distintas de apreciarlo están basadas en las leyendas que lo involucran, a pesar de tratarse de un mismo arquetipo psicológico y energético.

Astrológicamente, considerando que Sol es nuestra conciencia primaria, Marte es el principio de la acción, la energía de autoafirmación, simboliza nuestro espíritu guerrero, de conquista, de acción y autosuficiencia.

Según el signo en el que se encuentra en nuestra carta natal manifiesta nuestra forma de exteriorizar la individualidad, nuestra forma de encarar las actividades, los riesgos que corremos, como exigimos y como demostramos que somos distintos. La energía de Marte tiene un papel muy importante en nuestra sexualidad y en las actividades competitivas, porque es la manera de imponer físicamente nuestros deseos.Rige a Aries y a Escorpio.

Según el signo en el que se encuentra Marte en nuestra carta natal simboliza nuestra manera de hacernos ver, de demostrarle a los demás que somos distintos de una masa, de cómo nos imponer nuestra voluntad o entrar en conflicto con los demás.

Este domingo, Marte ingresó al espacio de Aries, en donde sentará su trono regente hasta principios de enero de 2021. Prepárense para que la energía sexual y la individualidad por encima del colectivo social, se vuelvan incontrolables.

A continuación, las formas de expresión de esta energía arquetípica según su lugar en la carta natal (no según el sol).

Marte es Aries: personas valientes, que entran en conflicto espontáneamente cuando necesitan autoafirmarse, son directos y francos. En general encaran los problemas de frente. Tienen mucha iniciativa pero les cuesta reflexionar antes de actuar. Se recomienda que liberen la energía a través del deporte frecuente y sexo a diario. Sexualmente son impacientes y fogosos. Los hombres pueden tener problemas de eyaculación precoz.

Marte en Tauro: las personas con esta ubicación en su carta astral persiguen su objetivo sin cansarse, disfrutan del proceso. No demuestran su ira, pero cuando lo hacen, difícilmente olvidan la humillación, son rencorosos. Tienen enorme fuerza de voluntad. Se les recomienda actividades deportivas en la naturaleza que no supongan rapidez pero sí constancia. En el sexo son muy sensoriales y posesivos, les gusta acariciar, comer, lamer, requieren de un ambiente romántico y disfrutan mucho de las actividades previas al acto sexual. Con sus parejas sexuales son posesivos y les gusta sentir que sólo les pertenecen a ellos.

Marte en Géminis: son expertos en la lucha de las palabras. Usan el discurso para convencer y también para engañar. Pueden usas las palabras para herir sin pensarlo, aunque sea necesario mentir, sólo ponen el foco en el objetivo y no se cansan hasta conseguirlo. Aunque por la naturaleza dual del arquetipo geminiano, es posible que antes de lograr su objetivo lo cambien, o cambien de enemigo. Lo que sí es seguro que no se aferrar a un solo discurso sino que utilizan el que mejor se adapte al momento. Son propensos a tener problemas con hermanos, vecinos y compañeros de trabajo. En el sexo son curiosos y juguetones tienden a la promiscuidad porque les gusta probar de todo, son buenos con las manos y para ellos el sexo es algo es más mental que sensorial, es un juego sin normas que no debe volverse aburrido bajo ningún concepto.

Marte en Cáncer: difícilmente manifiestan su ira, les cuesta ser directo, dirige su acción en varias direcciones (como el cangrejo), distrae al adversario. Son oportunistas porque saber aprovechar la oportunidad, son pacientes y sensibles a las señales externas. Para defender a su pareja o familia son capaz de cualquier cosa. Si almacenan ira o resentimiento durante largo tiempo, tienden a descargarlo con personas de su hogar. Para evitarlo se recomienda que hagan deportes acuáticos y “hacer el amor”, pues para estos nativos no creen en el sexo ocasional, necesitan estar involucrados. Les gusta ejercer un rol protector y paternal en el acto sexual. Sus zonas erógenas son los pezones y disfrutan mucho del sexo oral puesto que el hecho de “succionar” tiene cierta memoria castrada en la primera infancia. .

Marte en Leo: personalidad fuerte, exigen respeto. Son muy teatrales y escandalosos cada vez que montan una escena dramática, necesitan se el centro de la acción. Son dependientes del entorno, disfrutan más de que los demás los vean lograr sus metas, que de haber conseguido lo que querían. Esta dependencia los hace tener gran creatividad para hacer las cosas de la manera más llamativa posible. Gran fuerza de voluntad, intuición y visión de futuro. Grandes especuladores. Pueden ser autoritarios y sentir placer en humillar a otros. Son muy sexuales, necesitan sentirse poderosos en ese entorno, feroces y exhibicionistas, quieren sentirse adorado y tratarán a su pareja sexual con adoración, también.

Marte en Virgo: son personas minuciosas, metódicas y controladas, con alta concentración en el logro de objetivos. Son de mente técnica y perfeccionista. Son calculadores. No les gustan las personas que alardean. Trabajadores, con iniciativa y responsabilidad. Exigentes y autocríticos, bloquean emociones. En el sexo son muy mentales pero también sensoriales, necesitan que los estimulen tanto física como mentalmente, les gusta tocar, acariciar, no son intrépidos, suelen detenerse en pequeñas partes. No les gustan las parejas impulsivas sino aquellas que son capaces de seguir un ritmo ordenado. Pueden ser fetichistas.

Marte en Libra: personas que afirman su voluntad a partir de la provocación. Son inseguros. Hay que tratarlos con suavidad para que no se sientan amenazados. No tienen demasiada iniciativa. Son guerreros de la justicia, la belleza y el equilibrio. Les encanta estar en pareja porque los estimula, mientras que la soledad los aletarga. En el sexo son dulces, románticos, refinados y sofisticados. Se fijan mucho en la estética, son muy exigentes, les excita darle a su pareja lo que pide y se adaptan rápidamente a los gustos de otros. Necesitan estímulos visuales y mentales de alta gama; disfrutan más de una persona bien vestida que un cuerpo desnudo. Pueden cambiar de pareja con facilidad.

Marte en Escorpio: energía muy intensa pero escasa. Economizan antes de tomar la iniciativa. Son disciplinados para lograr los objetivos. Se adaptan para conseguir. No son competitivas, porque manipulan o se adaptan. No cuentan lo que desean porque creen que exteriorizar sus deseos los vuelve vulnerables ante los demás. Son pacientes, reservados y estratégicos. Pueden ser psicópatas. Sexualmente son pacientes, pasionales e intensos, se fusionan emocional y psicológicamente con el otro. Se sienten atraídos por personas mísiticas, misteriosas y que tengan para dar mucho más de lo que muestran. En el fondo son inseguros, por lo que puede que caigan en dinámicas de dominación y sumisión. El sexo es poder.

Marte en Sagitario: son optimistas y viven los objetivos como una aventura. Tienen grandes metas y por eso son impulsivos pero no son metódicos. Debaten mucho y son muy inteligentes, sobre todo en temas de política, de religión y todo aquello que represente un desafío filosófico que les permita hacer gala de su conocimiento. Son riesgosos, hacen enemigos con facilidad. En el sexo son aventureros, se sienten atraídos por personas diferentes, especialmente si son extranjeros. Son pasionales y fogosos.

Marte en Capricornio: personas organizadas para conseguir lo que quieren. Pacientes y perseverantes. Estudian cada paso. Excelentes estrategas. Responsables. Canalizan su energía en cosas útiles. Son incansables. Excelentes líderes y no aceptan un no. Son obcecados y sacrificados en función de sus objetivos. Les cuesta desconectar el ocio del trabajo. En el sexo son fríos al principio, pero luego ganan intensidad y romanticismo con el tiempo. Suelen sentirse atraídos por personas mayores o con un estatus social superior ya que les atrae la experiencia y el poder.

Marte en Acuario: ejecutan acciones novedosas e innovadoras para alcanzar sus objetivos, siempre van por el camino alternativo. Luchan por objetivos colectivos. Les gusta trabajar en equipo aunque suelen tener ideas diferentes al resto. Les gusta discutir sólo con figuras importantes y poderosas. Prefieren desviar su ira antes de entrar en discusión con alguien que consideran en un estatus inferior que no merece estar a la altura de su discusión. Son rebeldes sin causa. La idea del sexo les excita más que el acto en sí, pueden tener gran variedad de parejas sexuales a lo largo de su vida, incluso simultáneamente puesto que aislan muy bien el concepto de sexo y amor. Les gustan las prácticas sexuales poco convencionales y si están en pareja cerrada necesitan el uso de juguetes sexuales y la constante innovación para mantener el interés.

Marte en Piscis: proyectan la iniciativa sin meta definida. No saben canalizar el impulso. Son desordenados. Cuando alguien los hace enojar, terminan enojándose con todos porque tampoco saber dirigir su enojo. Son muy buenos trabajando en varias cosas a la vez. Son buenos en las actividades grupales, mísiticas o religiosas, que involucren a una gran cantidad de personas. En el sexo requieren involucración romántica. Rechazan el sexo sin sentimiento. Son dulces y les gusta ser tratados con ternura. Al principio son tímidos pero tienen una gran imaginación y les gusta cumplir fantasías de su pareja.

Para completar el significado de Marte hace falta ver las relaciones energéticas con otros arquetipos, especialmente con el Sol, el ascendente y Venus.