Cómo ganar dinero en esta época según tu signo

Han pasado dos meses y medio de cuarentena y ahora estamos en fase de distanciamiento. Pero hay algunas actividades que siguen paradas y otras que no repuntan ni repuntarán. Hay algunas profesiones y negocios que ya no van más y no es tanto culpa del virus o de la economía sino que en este tiempo algunas cosas cambiaron en nuestro interior y cambiaron nuestra escala de valores y nuestras prioridades. También cambió la billetera y es hora de ponerse a trabajar para ver cómo sigue la vida.

Los bienes han caído en su valor, por lo cuál lo que mejor se va a pagar en el futuro es el servicio. Todos somos buenos en algo y también pésimos en otra cosa. Hay que encontrar lo que a nadie le gusta hacer o lo que otros no pueden hacer. Sepan que los CV pasaron de moda, ahora las capacidades se demuestran in situ, Van a faltar empleos y sobrar empleados, reinventarse es la opción para cuando el Banco Central quiebre.

Hay trabajos que se van a volver altamente cotizados: personal de la salud, seguridad e industria alimenticia entre los mejores en este contexto. Ellos van a ganar muy bien y son los que van a necesitar de los servicios que otros ofrecen ya que van a estar muy ocupados.

Ser empleado estatal parece ser una panacea… Hasta que se pidan paritarias. Sepan que no hay nadie seguro en su puesto de trabajo, que la emisión monetaria es una bomba de tiempo y que todos somos más pobres. Así que en función de un análisis de las capacidades de cada uno, según su signo, me atrevo a hacer una lista de trabajos que hay que empezar a considerar seriamente como el futuro laboral.

ARIES

A los Arianos no les gusta perder ni a las bolitas así que les aconsejo que no se les ocurra jugar a la quiniela o algo parecido porque los juegos de azar no son lo que mejor se les da; aunque una mesa de pócker podría resultar algo mejor,. Pero a los arianos les gusta ganarse su dinero bien ganado y también darse buenos gustos con ese dinero. Por otro lado, la triple conjunción de Plutón-Saturno-Júpiter en Capricornio se les da justo en su casa laboral así que es un buen momento para innovar, para dejar de darse algunos gustos e invertir en un negocio propio. Entre el top de ventas está el almacén de barrio. Como les gustan las buenas cosas, una verdulería/carnicería y no perecederos con fiambrería, vinería y stock de hierbas y especias bien bonito; página de facebook con fotos y ofertas, todo en paquetitos herméticos. Si no venden, por lo menos tienen asegurado que van a comer. Ustedes marcan el camino, así que lo que hagan dará trabajo a más gente.

TAURO

Otro signo al que le gusta darse buena vida, aunque son más laburadores que los Aries. Les aconsejo buscarse unas chacras productoras para proveer a la verdulería ariana, que no le gusta levantarse temprano para ir a buscar provisiones. Van a necesitar una camioneta nomás, lo demás es servicio de la chacra al barrio. Si le agregan una cartera de clientes propia, quizás terminan con un carrito en la camioneta y se ponen el “almacén andante”.

También son buenos cocineros, así que prueben con meter recetas en los canastos de verdura o vendan las viandas ya listas para el microondas. Los cancerianos serán sus mejores clientes.

GÉMINIS

Son buenos con la palabra y el comercio, así que son los mejores publicistas. Dense una vueltita por los grupos de marketplace y vean qué es lo que la gente está vendiendo y qué es lo que la gente quiere comprar. Son rápidos así que buscan al que tiene el producto que quiere otro. Compran, le meten una diferencia y venden. Cero inversión y no hay límites. Ese servicio de intermediación puede abarcar desde pavas eléctricas hasta autos. Ofrézcanle al ariano canje de publicidad por vales de retiro en el almacén.

CÁNCER

Están feliz con la cuarentena, nada les gusta más que quedarse en casa sin culpa. Están emotivos, así que es aconsejable que pasen tiempo al aire libre. Una huertita orgánica en el patio sería el pasatiempo perfecto y además de darles de comer en poco tiempo, si la plantean bien pueden proveer al ariano del almacén para que tenga productos orgánicos y no le tenga que pagar el servicio al de Tauro que le trae las cosas hasta el almacén. Quizás podés contactar al Tauro para venderle unas verduras bien empaquetaditas para que le lleve a otros clientes. Nada muy complicado: papas (se reproducen como piojos bajo tierra), romero, tomates cherry y zapallitos (todos).

Pero… Cáncer tiene un apartado especial, que también comprende a Piscis: el arte. Los artistas tienen una época especial para crear, aunque van a tener que modificar algunos métodos. La gente sólo va a comprar lo que no puede conseguir en otro lado, lo que es novedoso. Así que si hay algo que siempre quisieron crear y lo postergaron: es el momento para hacerlo y venderlo. Bonus track: coticen en monedas virtuales.

LEO

Bueno, al Rey de la Selva le va bien con los demás animales. Un criadero de gallinas para vender huevos y de cerdos para fabricar embutidos les vendría perfecto. También le pueden meter onda a pasear perros. La leonas dedíquense a vender productos de belleza natural para otras féminas leonas que no quieren descuidar su aspecto.

VIRGO

Son buenos con la naturaleza. El trabajo de la huerta les encanta, pero mucho más el de las flores. En vez de plantar verduras planten aromáticas y coloquen colmenas para que las abejas hagan miel. No son buenos con el dinero así que les aconsejo el trueque para intercambiar sus productos. Si les tienen miedo a los insectos, compren un hacha o unas tijeras y dedíquense a la poda de árboles y a la jardinería de vecinos.

LIBRA

Están bastante molestos con esto de estar encerrados, así que agarren las bicicleta y brinden servicio de trámites de cercanía para gente que no puede salir. Lleven y traigan alimentos, remedios y páguenle servicios a los vecinos del barrio. Una especie de multiservicio exprés en bicicleta. Aunque son muy legales, pueden convertirse en el sobrino de medio barrio para tener el permiso de circulación el día que no les corresponde salir. Son organizados, así que en pocos días van a tener agenda llena y recorrido con horarios.

ESCORPIO

Estos animalitos son especiales y tienen a Marte y Plutón (sus regentes) compitiendo por protagonismo. Como les gusta esconderse, creo que podrían revolucionar la industria textil con atuendos muy excénticos, sensuales, modernos y, sobre todo, que ofrezcan protección. Pueden ser lo que finalmente consigan que todos andemos enfundados en neoprene antiséptico, impermeable y con regulador de la temperatura corporal, con máscaras electrónicas que se suban y bajen de manera automática, y botas que se desprenden solas. Investiguen mientras están en la cueva buscando la manera de salir seguros. Mientras tanto, los barbijos tunneados son la mejor opción para que comercialicen.

Si no están muy creativos, pueden ser un delivery de indumentaria para profesionales de la salud, o asesores de imagen para trabajadores virtuales. El teletrabajo no implica aparecer en pantalla sin maquillaje, despeinados y en pijamas.

SAGITARIO

Les encanta organizar el trabajo de otros, así que creo que pueden revolucionar el sistema educativo ofreciéndose como docentes a distancia y liberar a madres y padres de tener que lidiar con las maestras y hacer las tareas de los chicos. Sólo necesitan un teléfono para que las madres estresadas les manden las tareas, ustedes se ponen con los chicos por videollamada y en una mañana le hacen la tarea a todo el curso. Un billete azul por hora (por chico) es un buen número para empezar.

También pueden ser asistentes remotos de amas de casa estresadas: les arman los menús de la semana, la lista de compras en el supermercado, los horarios de las tareas hogareñas, alarmas en el celu para cada cosa y un índice telefónico con prestadores de servicios. Este trabajo es el futuro de las secretarias ejecutivas.

CAPRICORNIO

El fuerte de la cabra es la estructura, algo que se viene desmoronando en todos los niveles pese a que están bien tercas. No insistan con lo que venían haciendo, no va más (al menos no de la misma manera). No son muy buenos adaptándose así que quizás sea un buen momento de asociarse con un Acuario o un Géminis, que están un poco más alineados con los nuevos tiempos de cambios. Si tienen dinero, no lo metan al banco, en todo caso compren una dotación de bicicletas y pónganse un negocio de bicidelibery contratando adolescentes que no están yendo a la escuela. Los padres de los adolescentes los van a adorar. Cómprenle los barbijos a los Escorpio y ofrézcanle el servicio de entrega a domicilio al almacén de los Aries y a los Cáncer que no se mueven de su casa.

ACUARIO

No dejen de pensar, eso que se les está ocurriendo en este momento es una idea genial. Están en un buen momento de innovación. Pueden hacer lo que sea porque se aburren rápido y ya tienen otra idea en la cabeza. Probablemente se puedan entretener en proyectos de toda índole para los nuevos espacios de trabajo y estudio. Quizá sea muy bueno que se asocien con algún Escorpio para que la indumentaria que ellos están creando sea mucho más excéntrica y puedan aportar ideas muy ficcionales. Todos podríamos tener un traje inteligente conectado a un satélite espacial y una máscara que reciba llamadas telefónicas, les permita ver la pantalla de su computadora y puedan mandar e-mails. Si le ponen onda, con Escorpio pueden encontrar la manera más cotizada para el sexo a distancia. Esta dupla no tiene límites.

Los ingenieros acuarianos (es raro encontrarlos pero los hay) seguro van a ir por la explotación de recursos renovables y la robotización industrial.

PISCIS

Bueno, bueno. Dejen de llorar chicos y empiecen a escribir, a pintar, a dibujar, a sacar fotos. Interactúen por redes, muestren lo que hacen, no se sientan inútiles, solos y víctimas. Estamos todos igual y ustedes tienen un elevado sentido del arte y de la compasión. Ustedes ven cosas hermosas en donde la mayoría no vemos nada. Muestren eso que ven. En esa marea emocional que los tiene como barco a la deriva van a llegar a buen puerto si toman el timón. Anclen esa emocionalidad y materialicen. Si no saben por dónde empezar, hagan voluntariado para ver las necesidades de otros, vayan a centros comunitarios de asistencia. Ahí van a encontrar el camino que los guíe. Son los que mejor pueden trabajar ayudando a los demás. No piensen tanto en lo que pueden recibir a cambio, desapéguense del resultado y van a obtener más de lo que ustedes consideran que vale lo que hacen.

Un consejito extra para los que están por entrar a la universidad: revean su vocación si no está relacionada con la medicina, la bioquímica y la ingeniería. Quizás les convenga comprarse una bici en vez de estudiar abogacía. Las profesiones más cotizadas en breve van a ser la psicología y la filosofía; a mediano plazo: bioingeniería.

Si nada de esto resulta, siempre están los trabajitos no legales que suelen ser muy bien remunerados, pero está difícil la mano para cobrarlo como se merece.