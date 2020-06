Cuadros renacentistas en situaciones cotidianas Parte 1

La vida nos presenta diferentes momentos en los cuales no sabemos cómo actual. Hacer del 2 y no encontrar papel. Erecciones en el bondi. Celular sin batería justo cuando te iban a pasar la dirección del asado de esta noche. En fin, siempre pasa algo que lleva a tomar reacciones naturales las cuales no podemos manejar.

Y esto pasó siempre, desde que el hombre es hombre y desde que tu hermana es mi novia, y es por eso que a continuación compartiré una selección de situaciones cotidianas representadas por arte renacentista que tan feliz hace a mis seguidores de Facebook.

Cuando te preguntan como estas y respondes que bien pero en realidad tu esposa te acaba de echar de casa porque se va con tu jefe que era tu mejor amigo y vos tipo:

Estas por entrar a rendir y de te da por repasar y te das cuenta que la materia en vez de 10 unidades tenía 15 y vos tipo:

Te invitan a comer a Govinda y vos tipo:

Planeas la salida del finde toda la semana hasta que te acordas del clima del orto que estamos teniendo y el frío y la lluvia y que en los boliches no paran de juntarse pelotudos que te tiran tragos y queman con cigarrillo, vos tipo:

Vas a esos cursos de couching y te dicen que tenés que mostrar tu niño interior y vos tipo:

Entras tarde a comer a un restaurante y tipo:

Contás en Facebook que te pareció la película del Capitán América y te empiezan a putear porque creen que vas a contar el final y vos tipo AYYYY BUENOOO PERDONNNN:

Tu novia te pide que le traigas un plato de llamas directo de la boca de un dragón y le decís que no pero ella te dice que es para calmar la gula de ella y de su amiga desnudas y cachondas y vos tipo:

Decís MAÑANA EMPIEZO LA DIETA y así por siempre y vos tipo:

Se viene el otoño – invierno mas crudo de la historia de Mendoza y vos tipo:

Están meta cachengue en el boliche hasta que prenden la luz y todos tipo:

Estas en plena reunión de amigos y le querés avisar al de en frente que se fije las pelotudeces que están diciendo y vos tipo:

¡¡¡Mañana no se pierdan la segunda parte!!!