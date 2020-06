Fofisanos y gorditos: ¿nueva moda desigual?

De la nada se puso de moda el “fofisano”, hombres con panzas normales reivindicándole… No , perdón, mujeres reivindicando al hombre con panza, que además esta reivindicado desde siempre.

Lo que me molesta de este movimiento generado por mujeres es que las reglas no son claramente las mismas para una mujer.

Preguntale a las chicas y varias (me suena a mentira, igual) te van a decir que prefieren al hombre gordito. ¿Por qué? Por que las hace sentir mas lindas, mas seguras con su cuerpo, etc.

Chicas, la confianza no tendría que venir de que el otro este peor que una.

De modo que liberamos una vez más al hombre de los cánones estéticos, mientras que las mujeres debemos preocuparnos por nuestro aspecto y cuidar nuestro peso al máximo, en ellos esta bien que se sienten a comer pizza. Somos nosotras las que debemos esforzarnos: por cuidar nuestro cuerpo o por sentirnos bien con el que tenemos.

Una mujer “guarda con pasarse con las medialunas”, “guarda con el rollito”. No he escuchado hombre decir que prefiere una “gordaflan” por el solo hecho de su autoestima. Quizá la prefiera por otros aspectos de la personalidad de cada quién, pero no para sentirse bien consigo mismo, con su cuerpo.

En la contra-parte, he visto blog y artículos del tema y no he encontrado ningún comentario de una una mujer, del tipo: “huuuuu a ese gordo no lo toco ni con palo” o “no es saludable que este así”, ni nada por el estilo, seguro que alguno hay, pero no como en artículos similares pero femeninos.

Las publicidades, siguen mostrando a chicas delgadas, a dietas para mujeres, y todo inclinado para el lado femenino. Por que somos unas pelotudas y apañamos al gordo, a la panza y el asado. Mientras las gorditas se producen para verse bien, se arreglan el pelo, las uñas, se visten de negro, se someten a fajas (todo menos correr) y todo ¿para que? Para que venga una conchuda y reivindique, aún más, al hombre.

Al final, el “fofisano” viene a perpetuar la desigualdad con la que se trata la imagen corporal de hombres y mujeres, los hombres pueden permitirse ser flojos, pero esperan que sus mujeres sí hagan ejercicio.

Y no es que ahora sea la defensora de las gorditas ni me haga la feminista, por que ni lo uno ni lo otro. Pero me molesta esta nueva “moda” y sobre todo me enferma la palabra “fofisano”,¿por qué tienen un nuevo apodo? es gordo, decí que es gordo, ¿cuál es el problema?.

Me parece bárbaro que cada uno sea como quiera ser, por que es decisión de cada uno, uno sabe lo que engorda, nadie engorda a sus propias espaldas ni se levanta un día con 30 kilos de más.

Estoy a favor de la panza en el sentido de que todo el mundo, debe sentirse bien con su cuerpo y no tenemos que sucumbir a los estereotipos que nos impone la sociedad. Que estás gorda y te encantas, genial. Que estás intentando adelgazar, perfecto. Que te gustan los hombres con panza, bien. Pero esto debe ser aplicado tanto a hombres como a mujeres. Gordos y flacos.

Todos tenemos derecho a querernos. Creo que no hace falta aclararlo, pero ya sabemos que algunos entienden lo que quieren.