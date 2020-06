Enseñando a extranjeros a hablar argentino

"Che que bardo que hicimos", les digo a mis compañeros de trabajo provenientes de: Italia, Estados Unidos y España. Si bien todos hablan español, nadie entiende mis frases recurrentes.

Así he tenido que cambiar mi forma de hablar para que ellos me entiendan. En lugar de decir "¡que cheto sos!” tengo que decir “¡Que sofisticado eres!”. En lugar de “¡De úúúúna!” tengo que decir “¡Vale, me parece bien!” para que me entiendan.

A veces me olvido de mi propio dialecto luego de 6 años viajando. Mezclo la conjugación del vos con la del tu y sufro el bulling de mis amigos cada vez que vuelvo a Argentina y de los demás cuando vuelvo a viajar y traigo el acento muy marcado diciendo “chupa p***, cu***u, y que quilombo”

Por eso, decidí que esto tiene que cambiar, he decidido enseñar las palabras y frases argentinas a todos los extranjeros que pueda.

Hoy comencé por Sarah mi jefa gringa con la que convivo en Indonesia y la verdad fue bastante bien, primero la puse a adivinar frases a ver si entendía algo, las únicas que adivinó fueron “vamos a escariar” y “vamos de gira”: