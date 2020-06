Películas peligrosas que un católico no debe ver

El mundo y el Internet están plagados de trampas de Mefistófeles para hacernos caer en picada a sus dominios, en el infrauniverso. Entre tantas trampas están las películas que uno puede ver por la tele, el cine, Internet o comprar de forma legal o ilegal por la calle o en algún local de dudosa reputación.

Desde hace tiempo venimos confeccionando una lista de películas que no están aprobadas por el Vaticano, películas que el Papa no vio ni verá jamás y por lo tanto debemos seguir su ejemplo. Ver una de estas películas es equivalente a sacar un boleto de clase turista al lago de azufre.

Sin mucho más que agregar les detallamos un listado preliminar de algunos títulos que recomendamos imprimir y colgarlos en la casa en algún lugar visible para evitar a toda costa ser espectadores de semejantes atrocidades.

HELLBOY (1,2 y 3)

El nombre lo dice todo, es un bicho rojo con cuernos. La película nos quiere instruir sobre cómo ser un ocultista satánico. Quemarla en la hoguera al canto de ¡herejía, herejía!

CON EL DIABLO ADENTRO

En la portada dice explícitamente que no está aprobada por el Vaticano. Dios no quiere que veas ni aprendas nada de esta película que se cae de Sataniquista. Hacerle un exorcismo a la caja.

HARRY POTTER (Todas)

Les hace creer a nuestros niños que está bien ser un hechicero satánico, ateo y hereje. Está plagada de insinuaciones eróticas. Rociarla con agua bendita y enterrarla.

THOR

Habla de “dioses” falsos que no son parte de la única religión y verdadera. ¿Desde cuando un martillo ajusticia esbirros? Hay que llevarla a la iglesia para que sea condenada por un cura.

LA ERA DE HIELO (Todas)

Es bíblicamente incorrecta y defiende al darwinismo. Muestra formas de vidas que jamás existieron y hace creer que el mundo tiene millones de años, cosa que es incorrecta. Todos sabemos que el mundo tiene 6000 años. Congelarla en el friser con agua bendita.

EL CODIGO DAVINCI

No solo usted no debe ver esta porquería, sino que además debería localizar la mayor cantidad de copias que pueda y echarlas al fuego para que no hagan daño a otras personas. Excomulgar al vendedor y a Tom Hanks

TRANSFORMERS (Todas)

Incita al amor a la ciencia y hace creer que existen formas de vida en otros planetas. Los robots no salen en la Biblia, por lo tano ¡no existen!

FORREST GUMP

Plagada de simbología satánica y ateísta. Muestra escenas terroríficas y de alto contenido erótico. Película apta para los más rudos metaleros pesados rocanroleros. Doble excomunión a Tom Hanks.

IRON MAN (Todas)

El diablo con armadura. Un hombre de hierro rojo volando… con fuego… ¿algo más explícito quieren? Lean el Dante.

SOMBRAS TENEBROSAS

Tim Burton es tal vez, el director más Mefistofélico del que se tiene registro. El nombre de la película es más que suficiente como para entender porque está en la lista.

Seguiremos ampliando información. ¡Cada vez menos lugares donde el demonio puede esconderse!

¡¡¡ALELUYAAAAA!!! ¡Y un abrazo Católico!