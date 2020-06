Los peores tatuajes futboleros del mundo mundial

Los tatuajes son un vicio. Lo digo por experiencia propia cuando, purrete yo, decidí hacerme mi primer y único tatuaje. Pero ya llevo 6.

A los hinchas de fútbol, apasionados por la caprichosa, enamorados de la redonda, les pasa lo mismo pero solamente que mucho peor. Su fanatismo los enceguecen tanto que no saben si lo que pidieron está bien o no. Esto sumado al tatuador no vidente con parkinson, claro está.

Neymar ya tiene la razón para revolcarse en su tumba durante toda la eternidad.

El problema no es tatuarse al DT de tu equipo, en este caso Paolo Di Cano. El problema es tatuártelo tan mal.

¿Vieron que muchas veces uno hace algo y siente que algo faltó? Bueno, el siguiente tatuaje es una descripción gráfica de eso:

Un apurado hincha del Manchester City se emocionó tanto con las informaciones que habían salido en las últimas semanas sobre la supuesta no renovación de Wayne Rooney en su clásico rival, que decidió tatuarse la figura del delantero en su espalda, suponiendo que la llegada del atacante era inminente…

Pero llegó Ferguson y Rooney renovó con el United… y ahí quedó Simon Hart, quien pese a haber declarado su intención de modificar su tatuaje por el de Adebayor (admitiendo que no se parecen en nada)

El andaba diciéndole a todos que el Manchester City iba a salir campeón de la Champions en el 2011, y un amigo le apostó a que si estaba tan seguro que se lo tatuara, y Kirk accedió.

Pero…