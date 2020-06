De la homosexualidad y otras enfermedades…

Triste y cruel la vida para Arístides Mercado, como le va a contar a su familia… a sus amigos… a su novia… al mundo que es homosexual. Como les va a contar si lo van a tratar como enfermo. Como les va a contar si la discriminación brota desde el alma misma de la gente aunque el mundo entero pregone lo contrario, como les va a contar su realidad.

Arístides Mercado se pregunta ¿estoy realmente enfermo? Ya tanto lo escucha por ahí que ni el lo sabe o no sabe que lo sabe…en realidad ya no sabe que es lo que sabe…pero de algo esta seguro, le gustan los hombres.

Arístides Mercado escucho el otro día a Margarita Ramírez en la parada del colectivo... "Eso no es natural" y Arístides piensa "¿Qué es natural? Niños muriéndose de hambre mientras otros acumulan fortunas, un pibe mata a una señora por un celular y otro roba de un comedor de indigentes ¿eso será lo natural? Por que nadie los trata de enfermos". Escuchó al cura en la parroquia donde asiste puntualmente a misa todos los domingos "Dios no aprueba la homosexualidad, es un pecado" y Arístides evalúa que suerte la del cura que sabe que cosas aprueba Dios y que cosas no, debe charlar muy a menudo con Dios, por que el no escuchó a Dios hablar nunca de los homosexuales.

En la tele un Legislador ultraconservador expone "Si fueran todos homosexuales se habría acabado la raza humana" y Aristides se pregunta "¿Qué tendrá que ver el placer con la reproducción?" Piensa… los griegos, los romanos, los macedonios…todos aprobaban la homosexualidad y la raza humana sobrevivió a todos esos imperios. Si a mi me gusta cogerme un hombre y después solo quiero estar con una mujer para tener un hijo esta mal, estoy enfermo, si yo no mezclo placer con reproducción…es mas, el resto de los animales tampoco lo hacen…mientras lo piensa, un perro en la esquina se coge a otro perro que dejo preñada a la mitad de las perras del barrio…pobres perros ¿estarán enfermos?

Aristides Mercado piensa que a lo mejor necesita ayuda ¿Dónde la va a buscar? A lo mejor algún psiquiatra tiene una especie de ansiolítico o antiestaminico, pero contra la homosexualidad. Esta evaluando seriamente internarse en una granja para gente con adicción a las drogas, pero que la granja este llena de mujeres, quien dice a lo mejor hasta le empiezan a gustar.

Dice su vecina, una mujer que vio asumir a Perón y caer a De la Rúa "Pobres los hijos les van a salir todos con esa enfermedad" como si la homosexualidad se transmitiera como el HIV. Para darse valor en esos momentos Aristides se recuerda que su padre jamás estuvo con un hombre y tampoco el padre de su padre ni el padre de este ultimo.

Aristides Mercado discute con un amigo...

- Pero sus hijos, pensá en sus hijos ¿que van a decir? ¿Que tienen dos papás?

Aristides le retruca –Papá van a tener uno solo y una sola mamá eso no se puede cambiar, el otro será la pareja del papá pero nada mas

El amigo le constesta -Pero cuando la maestra le pregunte ¿cual es su mamá? que le va a decir

– Lo que dicen muchos que no tienen madres por que murieron, por que no están o por que los abandonaron. A mi mama no la conozco. - El amigo lo mira con cara de pocos argumentos y saca el caballito de batalla contra los homosexuales...

- El pibe no va a entender - Aristides piensa un rato y responde...

- Si va a entender, entienden que hay guerra, que hay hambre, que hay injusticia, que hay muerte, que hay deforestación, que hay contaminación, que hay discriminación, que hay muchas cosas malas a las que nadie les da pelota, no van a entender eso

- ¿Y los compañeros? lo van a juzgar

- Si pero eso no es culpa de los compañeritos, es culpa de los padres que no les explican, por que es mas fácil tapar el sol con un dedo, que explicar por que esta el sol.

Arístides se pregunta si en algún momento las cosas van a cambiar, si en algún momento van a dejar de pelotudear y preocuparse por lo que en serio esta mal, si van a dejar de joder al prójimo para entenderlo, en definitiva se pregunta Arístides Mercado "¿A quien le hago mal?"