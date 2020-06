6 Cosas que los hombres SI notamos de las mujeres

Es sabido por todos que al hombre se lo asocia constantemente con el mote de distraído o colgado, sobre todo cuando de los detalles de mujeres se trata. Como amante de hacer sonar las dos campanas ante cualquier temática peculiar (por no decir “chota”) decidí arremeter contra esta visión tergiversada y obsoleta de nuestro género.

Gordi, ¿Me notás algo distinto?

Emmm…¿Sos un día más vieja?

Como este dialogo podríamos citar miles y miles, todos con una mujer ofendida como resultado. La causa: no te das cuenta que se cortó las puntas, boludo. Pero como la historia no solo está escrita por las féminas, me atrevo a mencionar las cosas que los hombres SI notamos en las mujeres:

Cuando te hacés algo en el pelo:

Hay veces que los cambios son demasiado sutiles para la pupila masculina. Pero nunca se nos escaparía a la vista si te pelás o te teñís el pelo verde.

Cuando te estás haciendo la dormida:

Aquí hablamos de la clásica escena del hombre que se levanta con el amigo a media asta y ella “dormida” le apoya la cola. Chicas, les comento que nadie puede dormir del todo bien con unos suculentos trece centímetros de carne atroden. YA SABEMOS QUE NO ESTÁN DORMIDAS.

Cuando bajás de peso:

Cuando nos preguntan si están más flacas o no nunca tenemos una buena respuesta, a veces, hasta las vemos igual que siempre. Pero si notamos cuando cambian drásticamente de peso por ausencia de algún miembro, por ejemplo: cuando pesas 3 kgrs menos porque perdiste un brazo.

Cuando te viene:

Si bien somos bastante brutos y no podemos computar en nuestra base de datos sus infinitos cambios de humor, darse cuenta que estas en “esos” días no es para nada difícil para un hombre, sobre todo si toma recaudos como: revolverte la basura todos los días.

Cuando fingís un orgasmo:

Sabido es que hay veces en los que el fuego no se enciende en las dos antorchas, pero la mujer utiliza sus bastas herramientas actorales para darle placer a su cónyugue. El problema, es que nosotros si notamos cuando fingen, sobre todo si decís los textos en inglés.

Cuando usas pintalabios:

Si bien a veces no lo notamos como un registro visual, esos pintalabios que se ponen tienen muchísimo gusto a grasa, y créanme que notamos si no lo están usando.