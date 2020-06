Cómo ser un boludo según su signo

Me he juntado con “Testoy Viendo”, yo pensaba mentir y decir que nos habíamos juntado a tomar un café, pero ya me vendió por Facebook diciendo que me he tomado su cerveza y comido su chocolate.

Para los que no saben quién es, es la astróloga más graciosa y bizarra que van a leer, yo la cité, con tiempo, por su apretada agenda y nos pusimos a charlar sobre los signos.

Sacando algunas experiencias ridículas reales de gente que colaboró, y algunas personales, me base para hacerle una especie de encuesta sobre en qué situación podemos encontrar a cada signo y por qué. Y quedó algo más o menos así:

LORELAI: ¿Quién puede cometer el error garrafal de cederle el asiento en un micro a una gorda creyendo que está embarazada y encima preguntarle de cuánto está?

TESTOY VIENDO: Ese seguro que es un canceriano. No es que sean tontos o no se den cuenta de lo que están haciendo: todos sabemos que Cáncer es comedido, además tiene una fijación particular con la maternidad o con la debilidad ajena. Probablemente inclusive se le caigan algunos lagrimones de emoción a darle el asiento y le pregunte sobre su estado derritiéndose de emoción. Si la mencionada mujer es de Cáncer también, no pasará nada… sólo le contará (llorando) que le encantaría ser madre, pero si es ariana, más que darle las gracias seguro lo agarra a carterazos.

LORELAI: ¿A quién le puede pasar que mantiene una charla durante varios minutos con una persona creyendo que se trata de otra?

TESTOY VIENDO: esa es una pregunta complicada Lorelai, porque aquí varios signos se juegan el primer puesto. Probablemente sea Géminis, que no puede dejar pasar la oportunidad de tener una conversación estimulante así sea con un buzón (¿todavía hay buzones???…) Pero también está Leo. Tan preocupados por su propia melena que no registran a los demás, así que ante el menor atisbo de que les prestan atención, correrá a hablar (de sí mismos) con quien sea y pueden confundir a cualquiera.

Otro candidato es Piscis. No lo hará por ninguno de los motivos anteriores: Piscis es profundamente despistado. Cualquier situación es posible para este signo. Se los conoce fácilmente: iniciará la conversación con profundidad, hablando de algo espiritual o cómo le afecta a él o ella lo que sea que se le ha cruzado en la cabeza… Y ahí estará: charlando animadamente con la primera persona que se le cruce en el camino.

Acuario lo hará pero no por confundirse. Les gusta hablar y hacer amistades con quien sea, donde sea y conversará de cualquier cosa con fluidez. Virgo lo haría sólo para avisarle a la persona que tiene una pelusa en el tapado, se peinó mal o tiene los zapatos sucios. Capricornio no habla. No le puede pasar.

También cualquier signo de agua, que en vez de haber tomado agua haya bebido abundante alcohol.

LORELAI: ¿Quién es el candidato o candidata especial para llamar a la ex pareja cuando se emborracha en el boliche?

TESTOY VIENDO: Mmmm, depende… Aries llamaría para insultar a la ex pareja o para ponerla en conocimiento de que ya la ha olvidado. Géminis llamaría porque le quedó algo sin decir. Cáncer porque extraña entrañablemente el compromiso, los abrazos, darle unos caramelitos… bue, lo que sea. Leo para decirle que ya tiene 15 candidatos que están profundamente enamorados de él o ella. Libra para reírse un rato de la pobre persona que está del otro lado del teléfono. Sagitario para actualizar la cuenta de cuántas personas más se ha tirado en esta última semana. Tauro no gasta. Capricornio no gasta tiempo ni celular.

LORELAI: ¿Y qué pasa con él o la que atiende?

TESTOY VIENDO: Si atiende seguro es Virgo. Aprovechará la oportunidad para seguir comentándole todos los defectos que tuvo, tiene y tendrá. Todo lo que descubrió en sus cajones y lo que leyó en su diario o agenda. A no ser que sea Libra y esté enfiestado y crea que es otra persona. Hasta es probable que en su error invite a su contrincante y no se dé cuenta hasta que haya llegado. Escorpio no atiende porque está urdiendo venganza. Capricornio no se toma la molestia: apagó el celular.

LORELAI: ¿Cuál es el que va peor vestido a una fiesta?

TESTOY VIENDO: Seguro Capricornio. No porque tenga mal gusto o no sepa cómo vestirse. La cabra necesita estar cómoda y si pinta alpargatas, ojotas o jogging eso se pondrá sin ningún nervio. Otro puede ser Acuario que puede ir original como una diosa de la mitología o ponerse lo más estrambótico del planeta.

LORELAI: ¿Pero cuál sería el mejor vestido de la fiesta?

TESTOY VIENDO: Un escorpión que quiera conquistar la rompe. Tauro si está de buen humor o Sagitario si quiere sexo (siempre quiere sexo…).

LORELAI: Hablando de sexo… Acá me dicen que Capricornio no la pone… ¿es cierto?

TESTOY VIENDO: Posiblemente así sea. La cabra es estoica y solitaria. Puede pasar 15 años sin ver la cara de Dios y luego tener una semana sin salir de la cama con su pareja, lo que le dará otros 15 años de gracia. Es montañesa, y la montaña es árida y solitaria…! Le gusta el frío del sacrificio

LORELAI: ¿quién puede ser el signo que va por la calle, todos lo miran y se hace el langa hasta que descubre que tiene el cierre de la bragueta abierto?

TESTOY VIENDO: Fijo es un escorpión. Se sentirá halagado y el centro mismo de la atención, hasta que note que es por el cierre del pantalón y se sentirá mucho más halagado. Ahora se sentirá el Súper Pene y saldrá a disfrutar la situación con mucho sexo. Seguramente usted Lorelai pensó que Leo (se lo vi en la cara), pero los leones, si bien son egocéntricos, son desconfiados. Irá a un espejo y revisará cuidadosamente la situación antes de alegrarse por esas sonrisas sin explicación. Acuario no se daría cuenta de que lo miran ni por qué.

LORELAI: No hemos hablado de Tauro… ¿qué situación podría pasar con un Tauro?

TESTOY VIENDO: muchas, Lorelai, muchas. Por ejemplo que el toro tenga hambre: un toro con hambre es sumamente peligroso… más que un Virgo criticando. Otro motivo es darle la contra: se los digo claro: A TAURO NO SE LE DA LA CONTRA. No hay problema que la pareja de los toros haga lo que quiera, pero no le dé la contra. Si Tauro va por el sol, que vaya. Si quiere ir por la sombra, sombra será. Si tiene hambre, que coma y si no que vea; es como el bebé del zodíaco: si tiene sueño todos duermen, si se despierta, a moverse.

LORELAI: ¡Doy fe, doy fe!