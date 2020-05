Conocé al mendocino que revolucionará la movida tropical argentina

Martín Filas es productor y músico y viene de una familia enteramente compuesta por músicos. Hijo de Beatríz Pizarro profesora de canto, recibida de la facultado de música popular y de Daniel Filas, profesor de guitarra.

Profesionalmente se dedica a la producción, grabación y sonido de estudio y en vivo de audio y video, es la cabeza de la productora MARFIL ESTUDIO ubicada en Villa Nueva. Ha participado en Balcony TV y actualmente en Sísimico, proyecto dedicado a grabar bandas locales en vivo en locaciones turísticas o reconocidas de la provincia. Además, en sus tiempos libres escribe para El Mendo y sube contenido a las redes sociales bajo el pseudónimo de Mac Flais.

La idea surgió por el tiempo ocioso en cuarentena, Martín decidió subir un cover por semana de las bandas que a él le gustan, como Incubus, Korn, Johnny Cash. Súper fanático de Pink Floyd, Radiohead y Coldplay aseguraba que era muy fácil subir un cover de esta banda y que suene bien, entonces encaró el desafío de hacer sonar bien un género antagónico a lo que él escucha… la movida tropical.

Debido a la situación de cuarentena, las grabaciones que hace son caseras, y si bien él toca todos los instrumentos y hace todas las voces desde casa, intenta acercarse al profesionalismo que trabaja en su productora.

“Respeto a este género, esto no es para ridiculizarlo, pero me parece mucho más entretenido buscarle la vuelta para que suene como a mi me gusta, fusionándolo con éxitos tropicales de todos los tiempos, como Los Playeros, El Polaco o Damas Grátis”.