Consejos para que él no te use

Me he dado cuenta que la gran mayoría de las mujeres somos histéricas y nos encanta cometer actos que atentan contra nuestra dignidad (no descubrí la pólvora, ya lo sé), pero esto nos lleva a hacer papelones que rozan la humillación.

A ninguna mujer nos gusta parecer más pesadas que garrafas de quince quilos pero a veces es un instinto, algo que no podemos controlar. Como eso que incentiva a 9 de cada 10 hombres a acomodarse el tobul en plena peatonal, por ejemplo.

A modo de salvavidas y con la esperanza de que entiendan cada uno de los pasos que voy a citar a continuación, les dejo 7 actos que no tienen que hacer:

Si salís con un tipo comprometido, no esperes fidelidad

Te metiste hasta las manos con un flaco que sabías que está con alguien hace muchísimo tiempo, pero a vos te gusta el agua sucia y ¡te gusta él! Tanto que no te importa ser “la otra” y creés en su cuento de la fidelidad que te promete siempre. Pero te pregunto ¿Cómo podés esperar fidelidad de alguien que está siendo infiel con tu ayuda? Es loco ¿No? Pero aunque suene descabellado e incomprensible las mujeres ante estas situaciones no tenemos empatía con el sexo opuesto y solo te importa ese hijo de puta que no solo está con vos, sino que existen otras boludas que al igual que vos le creyeron el cuentito del amor eterno y en secreto.

No los llames con la excusa “solo para tener sexo”

No existe algo peor que un hombre se sienta enteramente necesario y crea que satisface todas tus fantasías sexuales aunque, con suerte te haga transpirar dos minutos cuando te pone en cuatro sobre el mármol. Pero como vos estás más caliente que brasilero el mundial pasado, lo llamás para que te entre como desempleado al Anses. Como mucho, el flaco acepta el encuentro y vos quedás más vacía de afecto que cuando recurriste a él en busca de algo más que no sea pasión.

Llamarlo incansablemente

El flaco te dio 100 razones por las que solo quiere tener sexo con vos, pero vos para esa altura ya estás más metida que suegra en una relación. Entonces lo llamás y no te contesta. Le dejás mensajes de voz que no escucha. Te humillás y no te importa porque en alguna parte de tu ser intentás ver el lado positivo. Los hombres, a diferencia de nosotras son más sinceros, así que cuando dicen que no quieren compromisos es porque de verdad no le interesás. Aunque duela ¡let it be!

Si esperás algo serio con él, no le entregues en la primera noche

Puede sonar sexista y por favor no me castiguen las feminazis pero ¡es así! A los hombres les gusta que seamos “fáciles” pero solo para ellos, entonces si vos le entregás hasta el coliflor en la primer noche probablemente suponga que vos ya lo hiciste con otros. Le pasó a una amiga que tenía menos sexo que el canal utilísima pero se quiso hacer la picante y el flaco le dio masa y no more (no digo su nombre por las dudas que esté en el Veraz).

No le escribas primero ¡siempre!

Entiendo que los tiempos han cambiado y todo el chamuyo que nos vendieron durante este tiempo pero ¿Existe algo más lindo que hacerse bien la rica? ¡No! Entonces, aunque seas una loca fanática del sexo evitá agendar su número así evitás caer en la tentación (al menos hasta que él te escriba). Sino al instante sos tildada de loca desesperada, aunque solo busques media hora de placer.

No vayas a los lugares que él frecuenta a propósito

El flaco es agrandado como sorete en kerosén ¡y a vos te encanta! Entonces cuando publica el lugar a donde va a ir en facebook, corrés a la depiladora para “podar el yuyo” porque ya vas entregadísima. Y como mucho el pibe, por piedad te da un par de besos y se va con otra. Pero vos como de dignidad ni noticias le escribís y comienza la humillación.

No le hagas reclamos típicos de “novia”

Llevan meses saliendo pero el chabón no quiere formalizar entonces sale (sin vos). Sube fotos con esas amiguitas que son más peligrosas que cirujano con hipo y a vos se te llena el culo de dudas y comenzás con una cataratas de reclamos por whatsaap y como el pibe es más desubicado que chupete en el orto le muestra los mensajes a sus amigos que están choborras y vos te convertís en “la pesada que está muerta por él” aunque sea un boludo a pilas.

Así que mi querida amiga, intentá no hacer ninguna de las acciones antes mencionadas. Entiendo que es necesario sentirnos amadas, pero no a costa de nuestra dignidad ¡Ese es el límite!

El que te quiere lo va a hacer en todos tus estados, aunque estés en patas abriendo la heladera buscando algo para comer. El resto, esos que te boludean, te ignoran y solo te buscan cuando la quieren poner son todo lo que no necesitás.

Entonces, vayan tramitando un poco de amor por ustedes mismas, se ponen bien perras y salen a divertirse. Y si les sobra un poco de tiempo, si tienen ganas y si es el correcto ¡Se enamoran!

Besos para todos y todas. Les amo hasta que me hagan caso.