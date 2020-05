Post-Cuarenten: Las 10 mejores citas para proponerle a una mendocina

Luego de una intenso debate vía Facebook les dejamos los 10 lugares elegidos por las mendocinas para que los muchachos las inviten a salir. Al final presentamos una encuesta para que sepan el órden de importancia de esos lugares y los aprovechen para quedar como unos capos en la primer cita.

1- Picnic en la montaña

Luly nos comenta que prefiere la montaña, río, no el de la bajada del payaso lleno de gente, Vallecitos o algo así muy verde y tranquilo. Asado acompañado de un buen vino, buena musica de fondo y una charla fluida, intelectual, graciosa y a veces sin sentido, siempre con contacto visual, o en su defecto contemplando el paisaje. Susy prefiere montaña en verano y de día. Naty de noche y que le diga “no traigo celular ni nada que quite tiempo que puedo disfrutar con vos”.

2- Salidas culturales

Yesi prefiere que la lleven al teatro, primero y después birra, mucha birra. Luci que la lleven a ver un show de stand up divertido. Beti se copa en la onda de un lugar poco común y nos cuenta: “una vez, cierto papito me invitó a un concierto de jazz que era gratis, pero gratis también es el parque, por lo que el canje fue lo más. O yo, que planeé para la primer cita con mi chico ir al toque de Bajo Fondo, que estuvo genial porque nos musicalizaron la charla, y te queda abierto por si pintó para más (onda ir a cenar), o taza taza y lo mismo la pasaste bien (con excepciones, claro).

3- Cena romántica afuera

Carla nos cuenta que una cita perfecta implica toparse con un alguien especial, un tipo que la haga sentir que valió la pena pasar tres horas arreglándose. Un tipo que te busca por casa, así sea que no tenga auto, te lleva a cenar al resto con mas onda de la provincia (nos cuenta que su mejor cita fue a un hotel con spa en Cacheuta) y lleva unos Luky convertibles para compartir. Ella dice que no importa el lugar, que la cita perfecta es cuando te hacen sentir una reina y que el tipo se maneja decidido. Paula prefiere “una cena en un lugar muy tranque… con buena musica (bajita, para que se pueda tener una conversación ), comida rica, vinito…y un buen postre para compartir. Después de la agradable cena… Tragos, risas… La clave: Una mirada a los ojos que hable. Y listo.. Suficiente para saber si me gustas o no”.

4- Cocina romántica en casa

Lourdes cuenta que su cita perfecta es una cena solo para dos, no importa si cocinó él o compró. Buena música, charlas interminables, un buen trago (o varios). Nada de lugares con mucha gente. Betsabé cuenta que su mejor cita fue una cena que le cocinó en casa. “El tipo, que normalmente no cocina nada, hizo un festín y me lo sirvió en la terraza a la luz de las velas. A veces no tiene que ver con el lugar, sino con las ganas”. Giuliana dice que la comida la haga él o la compre hecha y le haga creer que la hizo él, que deje toro organizado así tipo película en una terraza con velas, globos, musica y una vista linda.

5- Salidas sencillas

Popi le pinta la onda sencilla, dice “Pizza,birra y faso en cualquier calle mendocina”. Yamila pide que tenga decidido a donde ir, que no le pregunte a ella dónde le gusta o que quiere hacer. Ir a un bar tomar unas birras, charlar, rock de fondo. Tampoco hacerse la careta. Yasmin asegura que la primera cita es una mierda, pero si te invitan a tomar un buen vino o a Antares lo hace más pasable. Se tilda de ser “media extraterrestre” porque le gustaría disfrutar un buen juego de Play. A Jimena también le caben las citas sencillas: “un fernet bien frío en el mirador y soy feliz. A la mierda de tantas excentricidades. Si se supone que con una cita es disfrutar y conocer a la otra persona. Si voy a la montaña y hay nieve soy tan madura que seguramente termine jugando con la nieve en vez de prestarle atención, si voy al río me pongo a hacer sapito con las piedras, y así con muchos lugares. La otra alternativa es una buena tarde de play, PES si es posible, o alguno de pelea, fernet, y algo para picar. Soy feliz con tan poco” comenta sumándose a la propuesta de Yasmin.

6- Cita descartando los “lugares que no”

Lorna nos comenta que para ella es más fácil por descarte: “No me lleves a bailar, No me lleves a la Aristides, No me lleves al casino, No me lleves al cine, No me lleves al teatro… O sea si querés estar conmigo, ¿porque me llevas a un lugar oscuro y donde hay que estar en silencio?

No lleves algo distinto a vos, tu auto y tu billetera (nada de hijos, sobrinos o lo que se parezca). No me lleves a un lugar donde quede ridícula sea por mi forma de vestir o por mis dones (no me lleves a jugar al bowling si no se jugar o si voy de tacos y mini o a la montaña de tacos y mini). Bibis asegura que a comer definitivamente no “entre los nervios y que te sentís observada, terminas no comiendo nada, desperdicio de comida y plata que bien puede ser destinada a un buen vino” opta por vino y algún lugar lindo, que haya baño y no haga frío ni calor. Simple.

7- Aire libre y bodegas

Ampi adora “Ir a un día de campo, comer en una bodega, degustación de vinos, ver el atardecer juntos y volver escuchando Frank Sinatra apoyando la cabeza en su hombro mientras maneja. Orne adhiere y opina “día de bodega/s. Degustaciones/almuerzo/etc. Disfrutando el sol de Mendoza. Belén se suma a esta propuesta “una salida que implique viaje por ruta, pasar un día… no cena en lugares top ni populosos que llevan a estar pendientes de otras cosas… ¡solos de una! Para ser nosotros mismos… un buen vino, musica y charlas de todo tipo”. Cami elige una buena degustación top y de tarde, para ponerse linda y tomarse todo.

8- Salida futbolera

Lore, amante del fútbol, cuenta que su mejor cita sería ir a la cancha de Gutiérrez en el metrotranvía.

9- Cita sexual

Ferchu va directo al grano y prefiere ir “a un buen buen depto con la persona que se te caen las bombachas…no importa lo que comas lo que tomes si garcha bien y te gusta es la mejor cita que puedo llegar a tener”. Silvina enciende la mecha y dice que le gusta mucho la adrenalina y la piratería por ende, una cabaña lejos de la ciudad “Montaña no porque la veo todos los días. Escondidos de todos, un lugar en donde no nos conozcan, apagar los teléfonos y garchar todo el santo día, en la cocina, baño, linving, habitación, pileta”.

10- Asado al aire libre

Mía contradice algunas opciones anteriores y nos cuenta su mejor opción “la mejor cita es un que el chabon te haga un asado al aire libre, demuestra sus dotes, podes charlar tranqui. Si vive solo ni sirve porque si el chabon pinta para algo serio caerle al depto es ir directamente sin tanga, ya tenés media pija atodren. Si querés laburarlo al chabon y hacerle desear la concha que sea en un lugar neutral. Y no me vengan con el verso pija ese de la evolución de los tiempos y que si se garcha en la primera cita no te tildan de facilonga. Puede pasar, pero los flacos tienen bien establecida la dualidad mina para coger/mina para novia. No lo saben pero en el fondo, quieren una igual que su mamá”