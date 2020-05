¡Conocé todo, pero absolutamente todo sobre San Juan en una sola nota!

¿Cual es el trago favorito de los chetos sanjua?

Whisky on the rocks.

¿Y la música favorita?

El rock, los Stones y Stone Temple Pilots. Flor de piedra los cumbieros.

¿Y la enfermedad mas diagnosticada?

Piedras en la vesícula.

¿El juego favorito de los neeeñooo?

La payana.

¿Y los dibujitos mas famosos?

Los picapiedra.

¿El luchador mas querido?

The Rock

¿La película favorita?

La roca

¿El personaje favorito de Rayuela?

Rocamadur

¿El superheroe mas admirado?

La roca de los cuatro fantásticos.

¿La edad favorita de los historiadores?

La edad de piedra.

¿El prócer mas admirado después de Sarmiento?

Julio Argentino Roca.

¿La conductora mas vista?

Susana Rocasalvo

¿El cd de Miguel Mateos mas vendido?

Rocas vivas.

¿El personaje del tango mas escuchado?

Rocatagliatta el pesado.

¿La comida favorita?

Piza a la Piedra

¿La preferida de Harry Potter?

Harry Potter y la piedra filosofal.

¿El tema favorito de Sui Generis?

Rasguña las piedras.

¿La frase mas repetida?

Quien este libre de pecado que arroje la primera piedra.

¿El dicho popular más famoso?

Calló piedra sin llover.

¿La carrera universitaria más seguida?

Geología.

¿El mayor problema emocional?

Tropezar con la misma piedra.

¿El sistema electo de ser factible la pena de muerte?

Lapidación.

¿El arma casera preferida?

La onda

¿El personaje Bíblico más adorado?

El Rey David y sus hazañas con piedras.

¿El número más jugado en la quiniela?

El 38.

¿El problema más común?

Una piedra en el zapato.

¿La desarrolladora de videojuegos de más trascendencia?

Rockstar Games.

¿La precipitación mas frecuente?

La manga e’ piedra.

¿Bar internacional preferido?

El Hard Rock café.

¿Boxeador favorito?

Mano de Piedra Durán.

¿El segundo equipo favorito luego de San martín de San Juan?

Deportivo Roca.

¿El artista más conocido?

Rocambole.

¿Vino favorito?

Barral y Roca.

¿Lugar preferido para escuchar música?

La rockola.

¿La banda preferida de Angela Vallejo, aparte de Sabroso (le encanta Sabroso)?

Flor de Piedra.

¿El lugar turístico predilecto?

Las Montañas Rocosas en Canadá, Stonehenge en Inglaterra y Petra en Jordania.

¿Tema de Queen favorito?

We will rock you.

¿Comandante más estudiado?

Piedrabuena.

¿El Autódromo preferido?

La Pedrera.

¿Festival de música favorito?

Rock In Río y BA Rock.

¿La actriz de Hollywood más admirada?

Sharon Stone.