5 negocios imprescindibles para reactivar después de la cuarentena

Por su dimensión económica, Argentina pertenece al G20, grupo selecto para países industrializados en vías de desarrollo, a raíz de esto nuestra economía tiene el compromiso y la exigencia de fortalecerse rápidamente para empezar a ser el país que todos queremos no bien podamos salir de nuestras casas.

Pero no todas las empresas y negocios son de primera necesidad como para poner en marcha la alicaída economía en primera instancia.

Tampoco estoy diciendo que no hay que activar ciertos negocios, solo digo que hay algunos que son más necesarios y deben, sí o sí, salir desde la pole position para que empecemos a dar los primeros pasos, los que tendrían que ser los prioritarios para el gobierno.

Les voy a entregar una escueta pero no menos significativa listita de los rubros a engranar ipso facto.

1) Casas de masajes

Después de interminables días tirados en el sillón y en la cama, caminando los 17 pasos que dividen la pieza del comedor y el baño, haciendo constante triangulación, sentados en la misma silla y escuchando la misma voz todo el día, nuestros músculos están sumamente tensionados. Incluso la claustrofobia pudo haber nido en nuestra masa corporal. ¿Quién puede comenzar la rutina del trabajo con esa rigidez y angustia en el cuerpo?

Hasta los músculos de la mandíbula están agarrotados, ya que hemos comido fideos blancos, polenta y milanesas de pollo por un mes, sin mencionar que como la patrona hablaba todo el día sin parar, nosotros casi no hemos pronunciado palabras, tenemos hasta la quijada estática y preocupantemente inmóvil, porque nos hemos limitado a usar sólo los oídos y ojos.

Masajes corporales son fundamentales para que nuestro cuerpo adquiera flexibilidad poco a poco.

2) Boliches y Discotecas

¿Qué mejor terapia para eliminar el stress que bailar? Tanto confinamiento nos pudo haber traído problemas psicológicos, el esparcimiento y la recreación son curas irrefutables, científicamente comprobadas, hacer nuevos amigos/as y reencontrarse con viejos conocidos/as ayudará a compartir y revivir anécdotas pasadas y borrar de nuestras mentes todo lo negativo que la cuarentena nos dejó. No nos olvidemos que bailar, es una actividad aeróbica muy necesaria y vital. Décimo Juvenal escribió: "Men sana in corpore sano". Un capo, un visionario el romano ése.

3) Licorerías y Bares

¿Cuántos cumpleaños, despedidas de solteros/as, etc se dejaron de celebrar en esta cuarentena?? Hay que ponerse al día y el chupi es un componente fundamental para la terapia.

No hay nada más odioso y cruel para un argentino que no pueda juntarse a celebrar algo, somos así, es parte de nuestra identidad e idiosincrasia. Somos cariñosos, solidarios, hospitalarios, simpáticos y por sobre todo somos amigables.

Que el gobierno incluya a éste rubro como prioridad seria un logro importante para poder poner en marcha la economía.

Un trabajador con un corazón contento y feliz es un trabajador eficaz y productivo.

N de la R: Si tomas no manejes.

4) Gimnasios y dietéticas.

Muchos de nosotros no vamos a poder presentarnos a trabajar el primer día después de la cuarentena porque no nos va a servir la ropa, toda nos quedará chica. Habremos engordado, según la organización mundial de la salud, entre 10 y 15 kilogramos. La falta de caminatas largas y constantes traerá sus complicaciones. El único miembro activo que tendremos será el brazo que usamos para abrir y cerrar la heladera. Los demás músculos del cuerpecito necesitarán tonificación y potencia. Si usted no es Rocky Balboa y mucho menos tiene un establo para entrenar, necesitará un gimnasio con urgencia. Olvídese del yoga, tantra yoga, meditación, gimnasia jazz, zumba, capoeira, pilates y esas actividades improductivas.

Abrir este rubro con primacía seria un golazo del gobierno de turno.

5) Agencias de quinielas.

Al haberse congelado las tarifas de impuestos, alquileres, luz, agua; y al no poder salir a comprar puchos ni escabio, la última asignación casi está intacta. Qué mejor que crear un fondo de inversión para tratar de salir de la difícil situación financiera en que nos dejó la cuarentena.

Nos hemos clavado siestas de 5 horas y le hemos sacado varices a las patas de la cama de tanto dormir por las noches. Hemos tenido sueños de todas las categorías, niveles y colores, hasta pesadillas obviamente y cómo cada sueño tiene un significado y un número correspondiente, ¿qué mejor idea que invertir esos manguitos que tanto le costó al contribuyente en probar suerte en la quiniela? Con ayuda de Dios que todo lo ve, podemos multiplicar esos pesitos. Yo por ejemplo, soñé repetidamente con dinero, el 32.

Sólo hay que esperar una señal de sensibilidad del gobierno. Suerte.