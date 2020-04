Vivir con los padres hasta los 35

Todo empieza con el viejo y ya trillado chiste, que viene muy bien al caso:

– ¿Onde tá mi bebéeee? – Mamá, ya tengo 35 años, no me vengas con pelotudeces. – Entonces si ya tenés 35 años, ponete a buscar laburo y un lugar donde vivir, sinvergüenza caradura del orto. – ¡Acá toy, mamá, acá toyyy!

En ese chiste encontrado girando en las redes sociales se explican todos los aspectos del tema que nos ocupa hoy, y que me tiene los huevos a punto de reventar: los jóvenes que viven ya grandes con sus padres por comodidad.

En el chiste se encuentran varias cositas:

1) El pendejismo del joven que, siendo consciente de que está viviendo gratis de prestado en un hogar que ya debería haber abandonado hace rato, pone por delante su condición falsa e impostada de adulto independiente que no está para tonteras de niños.

2) La reprimenda directa de la madre que, siendo ésta consciente de la situación anómala que tiene con ese ser peludo, grandote y a la vez inmaduro viviendo en su casa, lo baja de un hondazo al recordarle todo lo que el joven no ha resuelto en su parásita vida aún.

3) El sorpresivo “darse cuenta” del joven de que la opción de salir a la calle a buscarse la vida es peor que soportar a su madre, se da vuelta en el aire como un acróbata y con gran oportunismo, le sigue la corriente con tal de no enfrentar la opción propuesta . O sea, cualquier cosa menos mantenerse solo.

Quedan exceptuados de esta nota todos los que viven con sus padres por motivos de salud de estos últimos, ya sea por edad o por enfermedad, y se ocupan de ellos.

Para mi simple, pero no menos egocéntrica, arrogante e intolerante opinión, vivir con los padres hasta grande sin necesidad, denota un signo de inmadurez grave. Trae solapada también, una intención abusiva por parte del hijo, que aprovecha las comodidades del hogar paterno para esquivar las responsabilidades y disciplina que impone vivir soltero/a e independiente. Vivir soltero/a e independiente, significa:

a) Demostrarle a tus padres que ya caminás solo/a, que han criado a una persona autosustentable y aunque tu vieja siga planchándote la ropa de vez en cuando, vos se lo aceptás como una muestra más de cariño, y así como lo aceptás, debés agradecérselo cada vez que puedas.

b) Practicar en el campo cómo funciona la inserción de un sujeto en la población económicamente activa. Esto significa: saber pagar impuestos y servicios, buscar maneras más convenientes para manejarse, comprender porqué las cosas cuestan lo que cuestan. Y sobre todo, padecer con el propio bolsillo la hijoputez del entorno de la calle.

c) Hacerte cargo solito de tus buenas y malas decisiones

d) Prepararte en forma real para poder mantener a otros o hacerte cargo de ellos (podés planear toda tu vida para ser soltero, pero creéme; ése es un plan que cambia en cualquier momento, es el más volátil de los planes, alrededor de un 15% lo logra)

Las mujeres suelen decir “Ya no hay hombres”, y lo dicen por esta razón: con esta manía de estar cómodo con los papis, los masculinos tienden a no hacerse cargo de nada. Y a veces hasta ni se hacen cargo de lo que sienten, lo que significa el colmo de esta actitud lamentable. No tiene que ver ni la personalidad, ni el físico, ni el carácter; tiene que ver la capacidad de mantenerse solo y poder sostener a alguien o algunos más. Muchas mujeres no necesitan de esto, ya que son de por sí independientes; pero lo toman como condición primaria de hombría, aunque no la necesiten en absoluto, saben mejor que nosotros que un hombre está completo cuando logra esto.

Y no culpen a los padres por esto; es una excusa dada por los que , una vez más, no se hacen cargo de nada. Los padres (me incluyo), damos lo que damos, siempre que podemos y al mango. A los hijos se los ama así. No les pidan que ellos los echen de casa porque jamás lo van a hacer. Aparte, si te das cuenta que necesitás que tus padres te saquen cagando de tu casa…¿porqué no te vas solo y así das un gran paso?