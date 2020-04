Típicos grupos de WhatsApp que todos tenemos

Hace algunos años, mi hermano, amigo y colega Celso Jaker escribía sobre los “típicos personajes de los grupos de whatsapp” (click acá para leerla)… esta nota viene a complementar aquel maravilloso informe, comentando sobre los grupos que todos tenemos en nuestros celulares. Acá va una pequeña lista y el detalle sobre qué se comparte:

Los vagos / las chichis / los pibes / las pibas/ la vagancia / las nenas:

Tu grupo de amigos predilecto. En un principio fue creado para cranear juntadas los viernes, cosa que actualmente pasa esporádicamente y mediante un olvidado mensaje pasajero (al cuál todos respetan, obvio). El grupo se basa en dos cosas: gastarse y pasarse memes. 782 mensajes gastando al bagayo que se comió la Agustina, a la disfunción eréctil del Ramiro, al cara de opa del Jesús, a la gorreada de la Celeste, el pedo que se agarró el Pablo, lo rico que está el hermano de la Macarena.

Compas / Laburo / trabajamos y nos divertimos / no me banco al jefe

Grupo de compañeros de trabajo. En este grupo de comparten tres tipos de contenidos: gastadas entre compañeros de trabajo, memes y uno que otro dato laboral. Todo el chusmerío de la oficina o el taller pasa por este grupo. Son mixtos y al cabo de dos semanas a nadie más le importa si la foto desubicadísima le va a molestar a la Emilia o a la Josefina. El derecho de piso de los nuevos es pagado en su totalidad cuando lo suman a este grupo “de trabajo”.

Fútbol / Fobal / La Champion liga / fobaleros / el picado

Lógicamente el grupo de fútbol semanal. Generalmente somos organizados y tenemos el “día fijo” de fútbol (como “el día fijo de los amigos”, “el día fijo de los pibes del laburo”, “el día fijo de los primos”, y una larga tanda de “dias fijos” que te llevan a infinitas peleas con tu pareja). En este grupo de comparten cuatro tipos de cosas: armado de los respectivos equipos (si se llega a un 5 contra 5 bien, si es un 7 contra 7 mejor y sino se arma un equipo para jugarle a otros), gastadas post-partido a los perdedores (o continuación de las calenturas y peleas dentro de la cancha), gastadas futboleras por los resultados de domingo y pornografía. En este grupo lo gastan al que siempre resta en el equipo, el habilidoso se mofa de ganar siempre, al bruto lo retan porque no sabe jugar entre amigos y los perdedores cobran toda la semana. Y ni hablar de los memes de los superclasicos domingueros.

Secundario / primario / facultad

Amigos del ámbito estudiantil que hace siglos que no ves (salvo que estés cursando). En este grupo se comparten tres tipos de cosas si no cursas más: fotos viejas (cuando todos salían más flacos y mechudos, desaliñados, más perras las compañeritas, más cara con granos los flacos), el típico comentario “che, ¡a ver cuando nos juntamos!” (esbozado por “el agitador” del grupo, cosa que nunca se concreta) y memes. Si estas cursando son otras tres cosas: quejas y reclamos (por lo complicada de tal materia, tal bolilla, tal profesor), gastadas y chusmeríos sobre el fin de semana y memes. Acá se habla de la recursante riquísima, del compañero nuevo que parte la tierra, de lo perra que se ve la Nadia cuando se arregla y de lo borracho que es el Marcelo.

Primos / familia

El “pariente buena onda”, ese que está en todos los asados, que cae con fernet los domingos, que invita a su casa, que hace los asados, que es excelente anfitrión y macanudo, es el administrador de este grupo. Va sumando uno a uno a los familiares que acceden a un teléfono inteligente. Dentro de este grupo está desde la tía Esther, con sus setenta pirulos y sus estados de “escribiendo” eternos que se basan en un “hola” hasta el primito Jere, al que le regalaron su primer celu por los once años. Por este motivo en este grupo no se comparte contenido para adultos, sino dos tipos de charlas: organización de la próxima comilona familiar y chistes de salón (cuidados y ñoños).

Primos / familia (versión para adultos)

El mismo “pariente buena onda” crea otro grupo con todos los grandulones onanistas de los primos. Este grupo tiene un único y estricto fin: compartir contenido para adultos en todas sus formas. Van y vienen gastadas y tiene dos situaciones límite, o pasan meses sin un solo comentario o de pronto se agolpan ocho millones de videos. Cada primo comparte su pornoteca completa, haciendo estallar la red.

Gym / run / cinéfilos / fit / melómanos / equipo de fútbol / montañistas

Este grupo es amplio, se arman integrando personas que pueden no conocerse a las que la une un hobby o distracción, como deporte, cine, música, etc. El fin de este grupo es dual, uno “legal” o por derecha y otro “ilegal” o por zurda. El motivo legal es organizar juntadas para fomentar el hobby en si, ir todos juntos al mismo horario del gym, salir en grupo a correr, ir a ver juntos un partido, comentar e ir varios al cine, ir en manada a un recital, etc. El motivo “zurdo” (o en definitiva el real) es el levante, siguiendo por privados incipientes filos iniciados en el grupo. De pronto te llega un mensaje de ese número que no tenes agendado, preguntando un “¿vos vas a ir?” y ya sabes que arranca el tiroteo. Por ese motivo en ese grupo se hacen todos los cartuchos y no se pasa estupideces, pero si mucho chiste gráfico de calidad (nadie quiere quedar ni como baboso ni como un nabo).

La rosca / Los compa / correligionarios / Viva Perón! / Vivaaa… mmmm… ¿viva Macri?

Para los que militamos en algún partido o amamos la política es imposible no contar con uno o varios grupos de este estilo. Mesa ampliada, mesa chica, mesa mini, mesa de a dos, grupo abierto, grupo cerrado, grupo enroscado, militantes de “bombo y platillo”, militantes de fuste, dirigentes, etc. Rosca, idas, vueltas, votos, elucubraciones, vaticinios, resultados, gastadas, peleas, dolores de cabeza, ajustes, café, asados, reuniones, consejos, bajada de línea, compañerismo, amistad, estrategia y, lógicamente memes (sobre todo en equipos peronistas). Este grupo estalla de mensajes en época electoral, debate noticias políticas nacionales y comenta sobre episodios históricos mundiales o sucesos dignos de debate.