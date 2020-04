Personajes típicos de la cuarentena: los hombres solteros

Después de leer la nota de mi colega Pol Vora sobre “Tipos de cuarentena: las pibas solteras”, a la cual recomiendo leer, me quise aventurar de vuelta en las letras y escribir para el público masculino (y al femenino estoy seguro que también les va a gustar) la "contraparte" con los típicos pibes solteros en cuarentena. Si no leyeron la nota de mi colega, en esta nota les voy a explicar cómo el hombre soltero subsiste a sus necesidades recreativas, afectivas y amoroGANAS DE PONERLA y hace lo posible, dentro de lo que se puede, para satisfacer esto. He aquí algunos personajes con los que algunos hombres se pueden sentir identificados, y algunas mujeres se pueden encontrar, desgraciadamente.

El gamer

Todos tenemos o tuvimos un lado gamer, no importa si tenemos una PS4 o Xbox One, o si alguna vez tuvimos un Sega o PS1… Todos en algún momento pasamos horas frente a la pantalla con un joystick en la mano. Algunos gamer aprovechan este tiempo para jugar a todos los últimos lanzamientos, otros románticos que se quedaron en el tiempo o simplemente no poseen consolas de última generación, sacan su lado nostálgico y juegan a clásicos como “Counter-strike”, “Age of Empire II”, “Warcraft III”, “Resident Evil III”, "Metroid", "Crash Bandicoot", etc. Lo importante es pasar horas frente a la pantalla, sin importar los gráficos o la consola.

El consumidor serial de pornografía

Los hombres solemos pensar gran parte del tiempo en ponerla (y el que te diga lo contrario te está mintiendo), así que en esta cuarentena le busca la vuelta para suplir esa necesidad con algo parecido o que le pueda satisfacer esa necesidad de descargar fluidos en algún lado.

A falta de donde satisfacer esta necesidad primitiva, bienvenido sean el papel higiénico o la media (algunos virgos y artesanos suelen hacer cosas más trabajadas con esponjas, botellas u otros elementos... me han contado). Debido al poco desgaste de energía durante el día a causa que pasamos horas sentados o echados en el sillón o cama, el insomnio siempre es un elemento presente en las noches, ¿Y qué mejor manera de conciliar el sueño con Vladimir, pajarito y a dormir? Si señores... la clásica y confiable “Manuela”.

Algunos usan las habilitaciones de manera gratuita de la sección "premium" de sitios para adultos debido a la cuarentena, eso de las páginas web's es cuestión de gustos, como la Coca cola o Pepsi. El consumidor serial de porno le está sacando lustre al sable todos los días (o hasta dos veces al día y algunos casos tres). ¡¿Acaso no se preguntaron porque algunos compran tanto papel higiénico?! Bueno, aquí está la respuesta. Este personaje ya se ha visto todos los videos de Lana Rhoades, Abella Danger, Jordi ENP, Riley Reid, Mandy Muse, etc.

El tiroteador compulsivo

Este personaje se tirotea a todas las minas que tiene en sus contactos. Por alguna extraña razón las personas de sexo femenino que suelen subir fotos a sus redes sociales, ahora con esto de la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social suben fotos con menos ropa a medida que van pasando los días y semanas (cosa que no está mal, al contrario). Los hombres solteros (y todos en general) lo notan y algunos deducen que es por la falta de contacto físico y relaciones sexuales. Así que tratan de aprovechar para ver si pueden pescar algo en este mundo 2.0.

El hombre soltero suele escribirles a varias mujeres al mismo tiempo, cosa que mientras esté esperando que le responda (vamos a llamar así a modo ilustrativo) el chamuyo “A”, se escribe con “B”, mientras “C” le está escribiendo, y “D” duerme la siesta, y así hasta la "Z" más o menos, porque así va a tener más posibilidades de conseguir algo en un corto periodo de tiempo, o eso cree. No voy a entrar en detalles si eso está bien o no porque la verdad me chupa un huevo, solo diré que los hombres solemos hacerlo, y calculo que las chicas se dan cuenta al toque (y las que no se dan cuenta es porque no quieren, o el falso amor que le pintaron de colores no le deja ver la verdad). El soltero que les tirotea a todas suele usar los mismos cuatro chistes, cuatro respuestas bonitas para decir, cambiándole alguna que otra palabra dependiendo de los rasgos de la mujer de turno. Como si su chamuyo fuera una plantilla que le cambia algunas palabras según su presa de turno y usa cuatro frases o charlas además de lo ya mencionado. A estos 3 o 4 chamuyos predeterminados les saca jugo porque los usa con todas, pero va rotándolos. Así que acá saquen dos conclusiones:

1) Si crees que sos la única…No, no sos la única, tiene todo un abecedario atrás suyo.

2) No, no le decimos lo mismo a todas, usamos 3 o 4 chamuyos para todas.

Los humoristas 2.0

Son compartidores seriales de memes en Facebook, Instagram, whatsapp y cualquier lado donde pueda viralizar ese meme robado de algún lado. Y se enoja cuando alguien más se lo roba sin dejar reacción. Creen que cuando una chica reacciona a su meme con un me divierte o me gusta eso significa automáticamente que ella quiere un garche furioso, que esta coqueteando o simplemente está enamorada de él, entonces el individuo masculino procede súbitamente y precozmente a hablarle a los 3 segundos de que le haya me gusteado algo. El que ella no le responda no lo desalienta para seguir tiroteando a cualquier persona de sexo femenino que reaccione a alguna de sus 21381 publicaciones.

El que se la rasca 24/7

En el caso de las mujeres hay mamas que están full time haciendo tareas de las bendiciones, algunas aprovechan para cocinar y aprender recetas nuevas, otras hacen ejercicios para mantenerse en forma, y otras simplemente aprovechan su tiempo en cosas importantes. En el caso del hombre soltero donde no sabe cocinar ni un huevo frito, y no se esfuerza por aprender, tampoco cuida bendis porque tomó clases de paternidad con el padre de Nelson y al nene/a lo cuida la ex. El resumen de su día es que se la pasa comiendo y acostado, no hace nada, no ayuda a los quehaceres de la casa, dice que hace home office desde la cama, y lleva una comida balanceada a base de fideos, arroz y milanesas. A lo sumo sale de la cama a buscar una cerveza o algo para comer, y ya se cansa en el corto trayecto de su pieza a la heladera. Y vuelve a su cama/sillón a seguir viendo videos en Facebook mientras trata de pescar algo en Instagram, porque podrá ser perezoso para todo menos para ponerla, ahí es capaz de romper la cuarentena y arriesgarse al contagio solo para arrimar el bochín.

El MacGyver

Encerrado, embolado y sin nadie con quien interactuar, este gato enjaulado se pone a hacer cosas productivas en la casa y aprende, mediante videos de youtube, un montón de tareas. Arranca lustrando una mesa y termina construyendo una fuente con cemento y bomba. Se compra herramientas, pasa horas lijando, cortando, atornillando, martillando, puliendo, pintando, clavando. Arregla todas las roturas pendientes del hogar, aprende de jardinería, pinturería, carpintería, albañilería, plomería y electricidad. Termina siendo un capo total de la casa.

El excusas

Sabe que está habilitado para ir a comprar... y ahora para pasearse a 500mts de su casa. El excusas utiliza todas estas manganetas legales para salir la mayor cantidad de veces de su hogar. Sale a comprar primero la coca al kiosco, vuelve a casa, después el hielo a la YPF, vuelve a casa, luego el fernet al supermercado, vuelve a casa.... y casi seguro termina yendo a comprar vasos al Átomo. Cualquier recoveco de salida es aprovechado por el jaguar enjaulado este.

El culturoso

Canaliza su energía sexual mediante el consumo de arte en todos sus estilos; se lee un libro cada tres días, se mira dos pelis por jornada, se clava una serie cada semana, escucha música 24hs y lee historia del arte cada vez que abre el celular. El loco durante esta cuarentena ha aprendido más que en sus 30 años de vida. El único problema es que cuando esto termine todo le va a parecer frívolo, abstracto, abyecto y aburrido.

Bueno muchachos/as, sin más que decirles me voy a jugar al Warcraft III a terminar las misiones en difícil, mientras veo algunos videos de Lana Rhoades en una página que habilitó su sección premium, me leo un libro en tiempo record, arreglo el chicote del inodoro y después me voy a dormir porque me canse de dormir siesta y de estar en el sillón haciendo nada. Espero la cuarentena se les sea corta, o no se les sea tan larga como la cancha de los súper campeones o la de Luciano Castro. Saludos a sus hermanas.